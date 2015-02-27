Меню
Новости
Архив новостей
Архив новостей за февраль 2015 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
27 февраля 2015
Эдди Редмэйн в образе трансексуала
«Пятьдесят оттенков серого» заработал в прокате больше, чем 7 фильмов-номинантов на «Оскар»
Disney подарит российским кинозрителям Счастье
Розамунд Пайк ждет «Расставание в голубом»
26 февраля 2015
Disney переснимет «Утиные истории»
Минкульт сократит поддержку кино на 600 миллионов рублей
Lady Gaga снимется в телесериале «Американская история ужасов»
«Пятьдесят оттенков серого» в цифрах и фактах: все самое интересное о главном фильме 2015 года!
«Дни казанского кино» в кинотеатре "Мир"
25 февраля 2015
26 февраля в киноклубе «Синемафия» на «Лендоке» состоится петербургская премьера фильма Игоря Вишневецкого «Ленинград»
Джейми Дорнан не собирается покидать «Пятьдесят оттенков серого»
"Разборка в Маниле": постер и новости проекта
Арнольд Шварценеггер снова возвращается
Джессика Честейн и «Охотник»
24 февраля 2015
Джейми Дорнан отказался сниматься в сиквеле «Пятьдесят оттенков серого»
Хью Джекман будет играть Росомаху до самой смерти
5 марта в прокат выходит фильм "Диор и я"
23 февраля 2015
«Оскар-2015»: Победители
22 февраля 2015
Комедия «Спасти Рождество» собрала урожай «Золотой малины»
20 февраля 2015
15 самых нелепых неувязок в "Пятьдесят оттенков серого"
Джаред Лето набирает вес для роли Джокера
Э.Л. Джеймс собирается сама написать сценарий к продолжению «50 оттенков серого»
В Москве состоялась премьера фильма "Батальонъ"
Джейсон Момоа – Аквамен
19 февраля 2015
Объявлена награда за голову Уилла Смита
Фотоколл исполнителей главных ролей фильма "007: СПЕКТР" в Риме
Нил Бломкам снимет новых «Чужих»
Дэвид О. Расселл вновь собрал своих любимых актеров
Юэн МакГрегор дебютирует в режиссуре
18 февраля 2015
19 февраля в киноклубе «Синемафия» на «Лендоке» состоится спецпоказ казахской драмы «Студент» по мотивам «Преступления и наказания»
Скарлетт Йоханссон пройдет «Психопат-тест»
Начались съемки пятой части легендарной приключенческой саги «Пираты Карибского моря»
Эксклюзивные показы номинантов на Оскар в "Формуле кино"
Отель "Мэриголд": Заселение продолжается. Королевская премьера в Лондоне
17 февраля 2015
КИНОАФИША дарит билеты в кино!
Закрытый показ сказочного блокбастера фильма Disney «Золушка»
В Петербурге пройдет международный фестиваль документального экологического кино «ЭкоЧашка»
Умер французский актер Луи Журдан
Джордж Р. Мартин: смерти в 5 сезоне «Игры престолов» шокируют тех, кто читал книги
16 февраля 2015
Премьера фильма "Золушка" на Берлинском кинофестивале
Марион Котийяр узнает «Кредо убийцы»
Фильм «50 оттенков серого» собрал в прокате 240 млн. долларов за уикэнд
Фильм "Пятьдесят оттенков серого" ставит рекорды
Джина Карано сыграет мутанта
13 февраля 2015
Джеймс Франко перенесется в 1963 год
Режиссерскую версию "Нимфоманки" покажут в "Авроре"
Первый кадр и видео со съемок нового «Бонда»
12 февраля 2015
Умер исполнитель роли комиссара Наварро
Трейлер фильма «Пятьдесят оттенков серого» в исполнении Lego
11 февраля 2015
Эндрю Гарфилд попрощался с «Человеком-пауком»
Российская премьера фильма «Kingsman: Секретная Служба» в кинотеатре "Москва"
Дакота Джонсон о своих любимых эротических сценах в фильме «Пятьдесят оттенков серого»
Ночь премии "Оскар" в киноцентре "Родина"
10 февраля 2015
Продолжение «50 оттенков серого» не за горами
В Москве завершились съемки фильма «30 свиданий»
Новые кадры со съемок сериала «Шерлок»
Роберт Паттинсон снова сыграет с Мией Васиковски
Брэдли Купер – человек из ниоткуда
9 февраля 2015
Брэд Питт сыграет в романтическом триллере
Дженнифер Лоуренс найдет любовь в космосе
У комедии «Соседи. На тропе войны» появится сиквел
Победители BAFTA 2015
Амедиатека бесплатно покажет фильм о съемках 5-го сезона «Игры престолов»
6 февраля 2015
Российскую премьеру нового документального детектива НВО «Тайны миллиардера» можно будет посмотреть бесплатно в Амедиатеке
Опубликован оригинальный набросок сюжета «Игры престолов»
Гай Пирс преследует Мию Васиковски
Умер Ньен Нанба из «Звездных войн»
Киану Ривз встретит «Неонового демона»
5 февраля 2015
«Левиафан» взял шесть призов на премии российских критиков
«Джон Уик» получит продолжение
Ночь азиатского кино в киноцентре "Родина"
Кадры нового «Полтергейста»
Аманда Сейфрид предчувствует беду
Тизер и постер фильма "Супер Майк XXL"
4 февраля 2015
«Дозоры» Лукьяненко превратят в телесериал
В ЭТАЖАХ откроется выставка, посвященная фильму "Батальонъ"
Закрытая светская премьера фильма "Шрам" в кинотеатре "Москва"
Премьера фильма "Kingsman: Секретная служба" в Берлине
Марк Уэбб снимет пилот «Областей тьмы»
Э. Л. Джеймс не смогла найти общий язык с режиссером «50 оттенков серого»
"Пятьдесят оттенков серого" - ажиотаж нарастает!
Чарли Ханнэм отправится на поиски города Z
"Ночь влюбленных в мультфильмы" пройдет в киноцентре "Родина"
5 февраля в киноклубе «Синемафия» на «Лендоке» состоится петербургская премьера драмы «Белая белая ночь»
3 февраля 2015
Кадры мультфильма «Ледяная лихорадка»
Тимур Бекмамбетов приступил к съемкам нового фильма «БЕН-ГУР»
Миллу Йовович ждут «В потерянных землях»
«Бессонная ночь» Джейми Фокса
«Левиафан» завоевал высшую награду кинофестиваля в Египте
2 февраля 2015
Запойный просмотр сериалов объяснили депрессией и одиночеством
Элайджа Вуд будет служить в полиции
Джеймс Франко нашел актеров для своего нового фильма
Певица Алсу исполнила главную песню к фильму Disney «Золушка»
Звягинцев заподозрил членов киноакадемии «Оскар» в сливе «Левиафана» в интернет
