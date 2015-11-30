Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за ноябрь 2015 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
30 ноября 2015
Начались съемки фильма о Чудо-женщине
Скончался Эльдар Рязанов
27 ноября 2015
Дженнифер Лоуренс станет режиссером
Ридли Скотт анонсировал выход трех приквелов к «Чужому»
30 ноября и 1 декабря в киноцентре «Родина» пройдет ретроспективный фестиваль военных фильмов «Вечный огонь»
26 ноября 2015
5 и 6 декабря в рамках девятого ежегодного фестиваля AVA Expo 2015 пройдет самый масштабный в России конкурс косплея
25 ноября 2015
Состоялась премьера трейлера «Первый мститель: Противостояние»
Том Круз может сняться в ремейке «Мумии»
С 25 по 27 ноября в Александринском театре пройдет ретроспектива Пьера Леона
60-летний юбилей «Двенадцатой ночи»
XIV Санкт-Петербургский международный фестиваль дебютных и студенческих фильмов «Начало» состоится с 27 ноября по 1 декабря 2015 года.
24 ноября 2015
Ночь с 28 на 29 ноября станет в киноцентре «Родина» Ночью Шекспира
Анджелина Джоли станет невестой Франкенштейна?
«Эй, Арнольд!» станет полнометражным мультфильмом
«Грязь» снова на большом экране
23 ноября 2015
Ретроспективный кинофестиваль военных фильмов «Вечный огонь»: из Китая в Россию
Итоги фестиваля "Мультивидение": Гран-при получил Константин Бронзит
HBO показал первый постер 6 сезона «Игры престолов» с Джоном Сноу
Кто должен сыграть Лару Крофт в ремейке фильма?
Новый фильм о хакерах от Брэда Питта
22 ноября 2015
«Голодные игры: Сойка-пересмешница – часть 2» заработал $350 млн в первый уикэнд
Вин Дизель анонсировал четвертый фильм о Риддике
20 ноября 2015
Райан Гослинг может стать следующим Рэмбо
«Темная лига справедливости» выходит на большой экран
Роберт Родригес и Джон Малкович сняли фильм, который можно будет увидеть только через 100 лет
19 ноября 2015
Александра Даддарио получила главную роль в «Спасателях Малибу»
Зрители Индии не увидят поцелуи Дэниела Крэйга и Моники Беллуччи
Джордж Лукас больше не хочет снимать «Звездные войны»
18 ноября 2015
Видеообзор новинок проката этой недели
Новый трейлер «Образцового самца 2» появился в сети
Анджелина Джоли снимет биографический фильм в Кении
Первый трейлер сиквела «Белоснежки и охотника» появился в сети
17 ноября 2015
«Форсаж» обзаведется спин-оффами и приквелом
Чарли Шин признался, что он ВИЧ-инфицирован
Мэттью МакКонахи снимется в экранизации «Темной башни»
16 ноября 2015
«Лазурный берег» Джоли и Питта провалился в прокате
Руни Мара не отказывалась сниматься в продолжении «Девушки с татуировкой дракона»
Объявлена продолжительность VII эпизода «Звездных войн»
«Марсианин» и «Джой» поборются за «Золотой глобус» в номинации «Лучшая комедия»
Премьера фильма «Шпионский мост» в Берлине
5 рестлеров, покоривших экран
Первый кадр: Лиам Нисон в «Молчании» Мартина Скорсезе
Видео обзор: вспоминаем лучшие моменты "Голодных игр"
14-й фестиваль немецкого кино
Премьеру сиквела «Аватара» перенесли на 2017 год
C 19 по 29 ноября в киноцентре «Родина» пройдет Российско-итальянский кинофестиваль RIFF
«Артдокфест» объявил всю конкурсную программу
13 ноября 2015
Пол Андерсон покинул «Пиноккио»
Последние две части «Оттенков серого» снимет один режиссер
Пятница 13 - день доброты!
Новая программа Future Shorts "Осень" с 12 ноября
Игорь Костолевский озвучил библейского персонажа
Дэниел Рэдклифф получил звезду на аллее славы
12 ноября 2015
Победители фестиваля «Мультивидение-2015»
Universal Pictures перезапускают «Ван Хельсинга»
5 актрис, которые не дадут себя в обиду
11 ноября 2015
Премьера VII эпизода «Звездных войн» может стать самой кассовой в истории Голливуда
Шайа ЛаБаф устроил просмотр своих фильмов на камеру
Paramount назначила премьеру «Губка Боб 3» на февраль 2019 года
Арнольд Шварцнеггер получит 15 млн долларов за роль в индийском боевике
Дикие истории: черная драма-комедия в The Cinema
Новый мультфильм с участием Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и многих других
Ушел из жизни Георгий Юнгвальд-Хилькевич
Леонардо Ди Каприо 41
Виктор Франкенштейн: спецпоказ в Нью-Йорке
10 ноября 2015
5 лучших фильмов про скорость
Первый трейлер «Раскола Мстителей» покажут на премьере «Звездных войн»
Вышел короткометражный мультфильм про белку из "Ледникового периода"
Картина «007: СПЕКТР» попала в Книгу рекордов Гиннесса
"Lara Fabian. Вечер вокруг света" - фильм-концерт в ККТ "Космос
Эксклюзивный трейлер анимационного фильма "В поисках Дори"
Поклонник «Звездных войн» смог первым увидеть новый фильм перед своей смертью
Актерский состав фильма «Спасатели Малибу» пополнился претендентками на главную роль
Большая премьера "Иерей-Сан. Исповедь самурая"
Бенедикту Камбербэтчу вручили орден Командора Британской империи
9 ноября 2015
Брэд Питт вернется в сиквеле «Войны миров Z» в 2017 году
Список фильмов от Disney до 2019 года
12 ноября в киноцентре «Родина» состоится премьера фильма Бакура Бакурадзе «Брат Дэян»
Мультфильмы, претендующие на «Оскар 2016»
«007:СПЕКТР» заработал в прокате 300 миллионов долларов
Новые кадры «Звездные войны: Пробуждение силы» в первом рекламном ролике
8-ой кинофестиваль «Бок о Бок»
Статистика: сколько заработали звезды «Мстителей: Эра Альтрона»?
8 ноября 2015
Гуннар Хансен, звезда «Техасской резни бензопилой», скончался от рака
7 ноября 2015
Новый тизер рождественского спецвыпуска «Шерлока» появился в сети
Дуэйн Джонсон и Халк Хоган могут сняться в «Неудержимых 4»
Хлоя Грейс Морец снимется в новой «Русалочке» от Universal
6 ноября 2015
XXVI Неделя кино Финляндии в Санкт-Петербурге
49-й фестиваль японского кино
Сэм Мендес больше не будет снимать фильмы про Бонда
Вин Дизель уже знает, чем закончится «Форсаж»
Арнольд Шварцнеггер снимется в драме от Даррена Аронофски
Новые промо-постеры «Алисы в Зазеркалье»
Нуми Рапас сыграет Эми Уайнхаус в очередном байопике
Ридли Скотт снимет комедийный сериал с Жаном-Клодом Ван Даммом
Новые детали фильма «Фантастические звери и места их обитания»
5 ноября 2015
Future Shorts: Осенняя программа короткометражек
Алисия Викандер снимется в «Девушке, которая застряла в паутине» вместо Руни Мары
В Непале стартовали съемки «Доктора Стрэндж»
«Звездные войны: Пробуждение силы» - новые постеры
Звезды саги о Гарри Поттере и сериала «Оранжевый- хит сезона» озвучат мультфильм «Волки и овцы»
Первые кадры: «Фантастические твари и места их обитания»
«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» - новые детали сюжета
Снупи получил звезду на Аллее славы в Голливуде!
Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л Джексон и Гэри Олдман снимутся вместе
Люк Эванс заменит Джареда Лето в фильме «Девушка в поезде»
«Мир Юрского периода» станет трилогией
Джош Хартнетт возвращается с новым фильмом
7 ноября в киноцентре «Родина» стартует цикл кинопоказов «Гений ужаса и триллера – Альфред Хичкок»
9 ноября в кинотеатре «Аврора» снова будет подан «Лобстер»
3 ноября 2015
Хью Джекман может появиться в новых «Людях Икс»
«Ходячих мертвецов» продлили на 7 сезон
Николь Кидман может сыграть в «Чудо-женщине»
8 ноября кинотеатр «Аврора» отпразднует 55-летие Олега Меньшикова показом «Горя от ума»
Первые фото со съемок фильма "Контрибуция" студии "Ленфильм"
Премьера мультика "Савва. Сердце война": Михаил Галустян и Глюкоза в кинотеатре Люксор
«Монстры на каникулах 3» выйдут в сентябре 2018
Уникальный художник создал снежное полотно для фильма «Он – дракон»
Новый фильм Сандры Буллок установил антирекорд проката
Финалу «Голодных игр» прогнозируют сборы в $125 млн в первый уикэнд
2 ноября 2015
Незабываемые черты Ночи пожирателей рекламы 2015
В пятидесяти российских кинотеатрах появятся уникальные статуи Сойки-пересмешницы
«Могучие рейнджеры» возвращаются с оригинальными персонажами
Всероссийский "Киномарафон 007"
Фестиваль польского документального кино «Polish Doc Days»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пять новых сериалов Netflix, после которых обычные криминальные триллеры кажутся скучными: хочешь выключить, но уже не можешь
Вербовщик, ребенок.. вы серьезно? «Алиса в пограничье» набрала 200 млн часов просмотра, но зрители видят в нем лишь копию «Игры в кальмара»
Француз в галстуке с редким узлом: загадка Меровингена, самого странного героя «Матрицы», наконец разгадана
«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило
«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте
Ужастики — хит сезона: этот фильм по Кингу вышел 8 лет назад и собрал 704 млн, но опять лидирует в топе HBO
«Снял шляпу сам Боярский»: иностранцы в пух и прах разнесли «Трех мушкетеров» — оценка 1,8 балла, как у второсортной комедии
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
«Философия и ПТСР вместо экшена»: ИИ сравнил все сезоны «Алисы в Пограничье» — лучший вычислил мгновенно, а вы согласитесь?
«”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить