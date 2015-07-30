Меню
30 июля 2015
5 лучших саундтреков к фильмам
Первый кадр: «Антропоид» с Джейми Дорнаном и Киллианом Мерфи
«Охотников за привидениями» переснимут с Крисом Прэттом и Ченнингом Татумом
Создатели «Ходячих мертвецов» и «Остаться в живых» работают над «Трансформерами 5»
Съемки «Миссия невыполнима 6» начнутся летом 2016 года
Любовь всей жизни Рэйчел МакАдамс
29 июля 2015
Томми Ли Джонс снимется в новом «Борне» с Мэттом Дэймоном
7 фильмов про чемпионов
Рэйчел МакАдамс сыграет главную роль в «Докторе Стрэндж» с Бенедиктом Камбербэтчем
Актеры признали «Тутси» лучшим фильмом всех времен
"Девушка из Дании" поборется за "Золотого льва" в Венеции
28 июля 2015
Бюджет «Гамбита» с Чениннгом Татумом составит 154 млн долларов
Создатель «Перед рассветом» Ричард Линклейтер снимет Дженнифер Лоуренс в «Проекте Рози»
Режиссер «Люди Икс: Апокалипсис» показал новые фото со съемочной площадки
Студия DreamWorks Animation объявила международный конкурс «Создай свой постер для Кунг-фу Панда 3!»
Хью Джекман показал первое фото «Росомахи 3»
Тао Окамото получила роль в «Бэтмене против Супермена»
27 июля 2015
29 сентября в 19:30 в Большом зале ККТ "Космос" состоится единственный показ фильма-концерта "ROGER WATERS THE WALL"
Beat Film Festival и Британский Совет представляют бесплатный показ фильма «Суперменш - Легенда Шепа Гордона»
Съемки «Гамбита» с Ченнингом Татумом начнутся в октябре 2015
Старкон пройдет в Санкт-Петербурге в эти выходные
24 июля 2015
Второй тизер новых «Секретных материалов» попал в сеть
Первый взгляд: Чарли Ханнэм в образе короля Артура в новом фильме Гая Ричи
Мультфильм «Головоломка» заработал в прокате полмиллиарда долларов
Режиссер «Несносных боссов» возьмется за «Спасателей Малибу» с Дуэйном Джонсоном
Чарли Ханнэм рассказал, почему отказался от роли в «Пятьдесят оттенков серого»
Супермодель Наоми Кэмпбелл появится в «Американской истории ужасов: Отель»
«Рыцарь кубков» с Кристианом Бэйлом выйдет в прокат 4 мая 2016 года
Леонардо ДиКаприо снимется в «Картеле» Ридли Скотта
Анджелина Джоли снимет очередной фильм про войну
Хлоя Морец снимется в сиквеле «Соседей: На тропе войны»
23 июля 2015
Стивен МакКуин перешел из «Дневников вампира» в сериал «Чикаго в огне»
Сын режиссера «Бэтмена против Супермена» сыграет Робина
«Мир Юрского периода» вошел в тройку самых кассовых фильмов в мире
Лили Рэйб вернется в «Американскую историю ужасов: Отель»
Генри Кавилл снимется в «На пятьдесят оттенков темнее»
Сиквел «Мира Юрского периода» выйдет в прокат 22 июня 2018 года
Дэвид Бекхэм снялся в «Агентах А.Н.К.Л.» Гая Ричи
В новые «Секретные материалы» вернутся «Одинокие стрелки»
Студия Universal планирует снять «Форсаж 9»
22 июля 2015
Disney представит «Раскол Мстителей» и «Звездные войны» на выставке D23 Expo
Новый трейлер фильма «007: СПЕКТР»
Съемки сиквела «Тихоокеанского рубежа» начнутся в ноябре 2015
VI фестиваль редкого кино OPEN CINEMA пройдет в Москве
Робби Амелл и Лорен Эмброуз снимутся в новых «Секретных материалах»
Программу короткометражек "Sexy Shorts" покажут в России
Смайлики «Эмодзи» получат собственный фильм
BBС составил рейтинг 100 лучших фильмов в истории Голливуда
Для экранизации игры Minecraft нашли режиссера
Премьера мультфильма "Спасатели" в ТРК "Лето"
21 июля 2015
Backstreet Boys и *NSYNC снимут фильм ужасов про зомби
Режиссер «Гарри Поттера» мечтает снять продолжение Поттерианы
Бенисио Дель Торо предложили роль злодея в 8 эпизоде «Звездных войн»
VideoLike Festival - фестиваль кино и видео: Успей получить билет бесплатно!
Первые кадры «007: СПЕКТР»: новые девушки Джеймса Бонда
NBC выпустит продолжение сериала «Зена – королева воинов» в 2016 году
Крис Эванс завершит актерскую карьеру после окончания «Мстителей» Marvel
20 июля 2015
«Мир Юрского периода» обогнал «Форсаж 7» и вошел в топ-4 самых кассовых фильмов
Иэн МакКеллен чуть не лишился роли Гэндальфа из-за Тома Круза
Сценаристы «Несносных боссов» поработают над перезапуском «Человека-паука»
Мартин Шин окажется в космосе вместе с Крисом Прэттом и Дженнифер Лоуренс
Эмилия Кларк рассказала, что ждет зрителей в 6 сезоне «Игры престолов»
Мартин Фриман рассказал о своем персонаже из «Раскола Мстителей»
«Человек-муравей» провалился в прокате в первый уикэнд
Сэм Мендес отказался снимать продолжение Бондианы
Люси Лоулесс хочет снять продолжение «Зены – королевы воинов»
19 июля 2015
23 июля в киноцентре «Родина» стартует фильм «Брак за решеткой»
17 июля 2015
Первый трейлер фильма "Выживший" с Леонардо Ди Каприо
Ретроспектива Вуди Аллена в кинотеатре "Аврора"
Появились первые официальные кадры фильма «Люди Икс: Апокалипсис»
Легендарный Джон Ву представил «Переправу» в кинотеатре «Москва»
Видео: первый тизер новых «Секретных материалов»
16 июля 2015
Мила Йовович приступила к съемкам «Обители зла 6»
7 сезон «Дневников вампира» обзавелся тремя новыми злодейками
Disney снимет приквел к мультфильму «Аладдин» о приключениях Джинна
Создатель комиксов Marvel Стэн Ли снимется в «Людях Икс: Апокалипсис»
Первый взгляд: Джулианна Мур и Эллен Пэйдж в роли гей-пары в «Праве на наследие»
Новый трейлер фильма "Пэн: путешествие в Нетландию"
Никки Рид снимется в 3 сезоне «Сонной лощины»
15 июля 2015
Брат Пола Уокера снимется с Николасом Кейджем
Тарсем Сингх снимет сериал «Изумрудный город»
«Монстры на каникулах» отправляются на тв-экраны
14 июля 2015
Видео: Леди Гага в «Американской истории ужасов: Отель»
Ариана Гранде снимется в сиквеле комедии «Образцовый самец»
Дженнифер Лоуренс продолжит сниматься в «Людях Икс»
С 16 по 19 июля в киноцентре «Великан Парк» пройдет Уик-энд кино Польши
Создатели «Дневников вампира» рассказали, что будет в 7 сезоне
Звезды сериала «Лузеры» Мелисса Бенойст и Блейк Дженнер поженились
Объявлена дата выхода 6 сезона «Ходячих мертвецов»
13 июля 2015
Дженнифер Лоуренс снимется в романтической комедии от создателей «Виноваты звезды»
Грандиозная презентация фильма "Звёздные Войны: Пробуждение Силы" состоялась на Comic-Con
Режиссер «Мира Юрского периода» снимет 9 эпизод «Звездных войн»
Первый официальный трейлер «Отряда самоубийц» появился в сети
Квентин Тарантино хочет снять «Убить Билла 3»
Звезда сериала «Грейсленд» Аарон Твейт заменит Траволту в римейке «Бриолина»
Элисон Судол и Дэн Фоглер присоединились к Эдди Редмэйну в спин-оффе «Гарри Поттера»
Джош Хатчерсон намекнул на продолжение «Голодных игр»
Хью Джекман рассказал о сюжете «Росомахи-3»
«Миньоны» возглавили международный кинопрокат, заработав $400 млн
Мультсериал South Park продлили еще на 3 сезона
«Бойцовский клуб» превратят в рок-оперу
12 июля 2015
Смерть Джона Сноу в «Игре престолов» расстроила президента США
11 июля 2015
На Comic-Con показали новый трейлер «Бэтмен против Супермена»
10 июля 2015
На Comic-Con показали первый отрывок рождественского спецвыпуска «Шерлока»
Бен Аффлек официально назначен режиссером «Бэтмена»
Доминик Купер заменит Генри Кэвилла на секретной миссии
Новое промо-видео к «Голодным играм»
9 июля 2015
Сара Джессика Паркер подтвердила съемки «Секса в большом городе 3»
Видео: Крис Пайн в триллере «И грянул шторм»
8 июля 2015
Дарт Вейдер появится в спин-оффе «Звездных войн»
20 Century Fox снимет драму о легализации однополых браков в США
Отец Эми Уайнхаус снимет собственный документальный фильм о певице
В 2018 году Disney выпустит спин-офф «Звездных войн» о молодом Хане Соло
Создатели «Миссия невыполнима: Племя изгоев» показали главного злодея
7 июля 2015
Новые постеры «Голодные игры: Сойка-пересмешница – часть 2» появились в сети
Студия Disney снимет фильм о Прекрасном принце
Звезда гонконгских боевиков снимется в новых «Звездных войнах»
Режиссер «Людей Икс» снимет сиквел «Фантастической четверки»
В США поставят бродвейский мюзикл про Джеймса Бонда
Рэйчел МакАдамс сыграет в «Докторе Стрэндж» с Бенедиктом Камбербэтчем
3,5 тысячи фанатов «Игры престолов» поучаствовали в кастинге к 6 сезону
Энди Гарсия снимется в новых «Охотниках за привидениями»
6 июля 2015
Глава Marvel рассказал о новом фильме про Человека-паука
«Терминатор: Генезис» возглавил российский кинопрокат
Премьера романтической комедии «Токийская Невеста» в КИНО&ТЕАТР АНГЛЕТЕР
"Парижские сезоны" откроются в "Доме Кино" в Санкт-Петербурге
Анджелина Джоли сыграет императрицу Екатерину Великую в собственном фильме
Джей Кей Симмонс снимется в сиквелах «Терминатора»
«Терминатор: Генезис» уступил в прокате «Миру Юрского периода»
Официально: Эштон Кутчер и Мила Кунис поженились
3 июля 2015
Майкл Дуглас мечтает о роли в «Мстителях» Marvel
«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» - первые кадры
«Супер Майк XXL» обогнал «Терминатор: Генезис» в первый день проката
2 июля 2015
В Москве стартуют съемки фильма "День выборов 2"
Видео: звезда «Игры престолов» в новом трейлере «Перевозчик: Наследие»
Пол Томас Андерсон напишет сценарий к «Пиноккио»
Фильм «Роковое влечение» с Майклом Дугласом станет сериалом
Видео: первый трейлер спин-оффа «Рокки» с Сильвестром Сталлоне
1 июля 2015
С 2 июля в киноцентре «Родина» стартует документальный фильм «Атлантида Русского Севера»
2 июля в киноклубе «Синемафия» на «Лендоке» состоится петербургская премьера фильма Баира Дышенова «Степные игры»
Дженнифер Энистон и Джулия Робертс отметят «День матери»
