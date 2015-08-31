Толкин о них писал, но вскользь: мало кто знает, что даже среди гномов были предатели, вставшие на сторону Саурона

«Душегубы 2», «Извозчик», «Законник» и другие: долгожданные сериальные премьеры НТВ в октябре — а «Подслушано в Рыбинске» перекочует из цифры

Француз в галстуке с редким узлом: загадка Меровингена, самого странного героя «Матрицы», наконец разгадана

Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)