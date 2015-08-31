Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за август 2015 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
31 августа 2015
Ушел из жизни Михаил Светин
Брайс Даллас Ховард и Мэттью МакКонахи отправятся на поиски золота
Сэм Уортингтон снова превратится в «Титана»
Умер мастер хорроров Уэс Крэйвен
Комедию «Божественный пес» ждет римейк
В Голливуде снимут фильм по видео игре Borderlands
Стив Карелл заменит Брюса Уиллиса в новом фильме Вуди Аллена
В США начинаются съемки нового «Борна» с Мэттом Дэймоном
29 августа 2015
5 парочек, которые сделают вам смешно
28 августа 2015
Дженнифер Лоуренс и Эми Шумер пишут сценарий для новой совместной комедии
4 новых суперагента нашего времени
Видео: как снимали «Мстителей: Эра Альтрона»
Первый кадр: Майкл Фассбендер в экранизации Assassin's Creed
У сериала «Сыны анархии» появится спин-офф
Премьера фильма "128 ударов сердца в минуту" в Великан Парке!
Вин Дизель вернется в сиквел «Стражей Галактики»
Ежегодный россиийский фестиваль фантастики Старкон побил рекорды посещаемости
Звезда «Ганнибала» Мадс Миккельсен снимется в «Докторе Стрэндж» с Бенедиктом Камбербэтчем
1 сентября в киноклубе «Синемафия» состоится петербургская премьера драмы «Москва никогда не спит»
27 августа 2015
В сети появился новый тизер VII эпизода «Звездных войн»
27 августа – день российского кино
В спин-оффе «Звездных войн» звезда «Ганнибала» Мадс Миккельсен сыграет положительного героя
Роберт Паттинсон затеряется в космосе
Энн Хэтэуэй спасет планету от инопланетян
«Американская история ужасов: Отель» - новые эксклюзивные кадры
Джесси Айзенберг – герой нашего времени
«Звездные войны: Пробуждение силы» будут показывать в кинотеатрах минимум 30 дней
Новая «Фантастическая четверка» возглавила российский прокат
26 августа 2015
Дочь Блэйда станет героиней нового фильма Marvel
25 августа 2015
Мы их недооценивали и они способны на большее!
Премьера сериала «Бойся ходячих мертвецов» установила телевизионный рекорд
В новом трейлере «Кунг-фу Панды 3» спародировали «Звездные войны»
Съемки «Войны планеты обезьян» начнутся в октябре 2015
Специальные показы фильмов "Чужой" и "Чужие" в кинотеатре "Аврора"
Названы победители 3-го Российского фестиваля «Короче»
Конкурс кинофестиваля "Послание к Человеку": Более 3400 фильмов из 83 стран мира.
29 августа - Всероссийский День IMAX в СИНЕМА ПАРКЕ
«Девушка Бонда» Леа Сейду снимется в «Гамбите» с Ченнингом Татумом
Брюс Уиллис покинул новый проект Вуди Аллена
24 августа 2015
Следующий фильм о Супермене снимет режиссер «Безумного Макса» Джордж Миллер
«Терминатор: Генезис» снова возглавил международный бокс-офис
В новых «Звездных войнах» воскресят легендарного актера Питера Кушинга
Роберт Родригес снимет фильм за 7 000 долларов
28 августа в киноцентре «Родина» состоится специальный показ фильма «Сладкая жизнь»
Фото: звезды «Людей Икс: Апокалипсис» отпраздновали завершение съемок
Съемки «Три Икса 3» с Вином Дизелем стартуют в декабре 2015 года
21 августа 2015
Брайан Сингер показал новое видео со съемок «Люди Икс: Апокалипсис»
Звезда «Как я встретил вашу маму» Коби Смолдерс снимется в сиквеле «Джека Ричера» с Томом Крузом
Кристиан Бэйл сыграет основателя Ferrari в байопике Майкла Манна
Михаил Шац принял участие в озвучании головокружительного фильма "Прогулка"
Хью Джекман снимется в экранизации «Одиссеи»
Режиссер «Карточного домика» снимет сиквел «Пятьдесят оттенков серого»
В Колумбии начались съемки нового фильма Брэда Питта «Затерянный город Z»
20 августа 2015
В "Доме кино" появился "Подвешенный билет"
Дженнифер Лоуренс стала самой высокооплачиваемой актрисой мира по версии Forbes
Детский праздник "Винкс" в Люксор!
Клайв Оуэн снимется у Люка Бессона
Ушел из жизни Лев Дуров
Акция «Мир документального кино «Послание к Человеку» пройдет в кинотеатрах России
19 августа 2015
Нонна Гришаева озвучила мультик про кунг-фу
«Зорро» получит «постапокалиптический» римейк
«Ультраамериканцы» заговорят голосами «Кураж-Бамбея», «Кубика в Кубе» и «Психодозера»
За следующие 5 лет в Голливуде снимут минимум 25 фильмов о супергероях
18 августа 2015
Лучшие фильмы Beat Film Festival в 15 городах России
Дэниел Рэдклифф и Джеймс МакЭвой в первом трейлере «Франкенштейна»
Начались съемки спин-оффа «Гарри Поттера»
17 августа 2015
Звезды российского кинематографа озвучили «Необыкновенное путешествие Серафимы»
Новая программа короткометражек CRAZY FAMILY SHORTS в кино с 20 августа!
15 августа 2015
Создатель «Мира Юрского периода» Колин Треворроу снимет IX эпизод «Звездных войн»
Орландо Блум снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
14 августа 2015
Топ 10 самых интересных премьер сериалов осени 2015 года
Съемки сиквела «Джека Ричера» начнутся в ноябре 2015 года
В третьей части «Кунг-фу Панды» появится восьмое чудо света!
Патрик Стюарт вернется в «Росомаху 3» в роли профессора Ксавьера
«Детсадовский полицейский» возвращается спустя 25 лет с Дольфом Лундгреном
Съемки нового «Твин Пикс» начнутся в сентябре 2015 года
13 августа 2015
Кинопоказы на крышах Петербурга!
На Блейк Лайвли нападет акула
«Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино: первый тизер-трейлер
Трейлер фильма «Жизнь» с Робертом Паттинсоном
Первый взгляд: Том Хиддлстон в роли кантри-певца Хэнка Уильямса
12 августа 2015
Фестиваль «Моя планета. Планета людей» пройдет в Санкт-Петербурге
Фестиваль итальянских комедий пройдет в Санкт-Петербурге
Премьеру «Ледникового периода 5» перенесли на 22 июля 2016 года
Режиссер «Форсаж 7» вернет к жизни «Смертельную битву»
Фестиваль итальянских комедий пройдет в Новосибирске
Бен Аффлек снимется в полноценной трилогии о Бэтмене
Фестиваль итальянских комедий пройдет в Москве
11 августа 2015
15 августа в киноцентре «Родина» состоится встреча с Алексеем Крузенштерном в рамках специального показа фильма «Вокруг света в 3D»
Зак Эфрон станет спасателем Малибу
«Дьявол в белом городе» снова объединит Леонардо Ди Каприо и Мартина Скорсезе
Всемирно известный анимационный персонаж Снупи празднует в этом году юбилей!
10 августа 2015
Билл Мюррей снимется в новых «Охотниках за привидениями»
Новая «Фантастическая четверка» с треском провалилась в прокате
Fox снимет «Дэдпул-2» вместо сиквела «Фантастической четверки»
7 августа 2015
Кинофраншизу «Люди Икс» превратят в сериал
FOX выпустит сиквел сериала «Побег»
6 августа 2015
Роберт Дауни-младший признан самым высокооплачиваемым актером мира
Проведи незабываемый вечер на крыше в центре Петербурга!
Расширенную версию кинотрилогии «Хоббит» покажут в кинотеатрах
Шарлиз Терон не будет сниматься в сиквеле «Безумный Макс: Дорога ярости»
Кристен Стюарт снимется с Брюсом Уиллисом в новом фильме Вуди Аллена
Премьера последней части «Обители зла» состоится 27 января 2017 года
Lionsgate анонсировала сиквел «Джона Уика» с Киану Ривзом
Sony Pictures выпустит римейк «Джуманджи» 25 декабря 2016 года
4 августа 2015
Майкл Фассбендер и Джеймс МакЭвой останутся в «Людях Икс»
Новый Человек-паук сыграет ключевую роль в «Расколе Мстителей»
Али Лартер вернется в «Обитель зла» в роли Клэр Рэдфилд
Ридли Скотт приступит к съемкам сиквела «Прометея» в январе 2016 года
3 августа 2015
Фраза I'll be back признана самой популярной кино цитатой в мире
Студия Paramount подтвердила съемки «Миссия невыполнима 6»
Первый кадр: Эдди Редмэйн в образе женщины в трансгендер-драме «Девушка из Дании»
Иэн МакШейн сыграет Эурона Грейджоя в новом сезоне «Игры престолов»
Lionsgate снимет полнометражный фильм по аниме «Наруто»
Благотворительный показ и Международный фестиваль уличного кино в кинотеатре на крыше ROOF CINEMA
Крис Прэтт сыграет главную роль в продолжении «Индианы Джонса»
Режиссер «Сумерки: Рассвет» похвалил имитацию оргазма Кристен Стюарт
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Толкин о них писал, но вскользь: мало кто знает, что даже среди гномов были предатели, вставшие на сторону Саурона
«Душегубы 2», «Извозчик», «Законник» и другие: долгожданные сериальные премьеры НТВ в октябре — а «Подслушано в Рыбинске» перекочует из цифры
Француз в галстуке с редким узлом: загадка Меровингена, самого странного героя «Матрицы», наконец разгадана
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
Ужастики — хит сезона: этот фильм по Кингу вышел 8 лет назад и собрал 704 млн, но опять лидирует в топе HBO
«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой
«Философия и ПТСР вместо экшена»: ИИ сравнил все сезоны «Алисы в Пограничье» — лучший вычислил мгновенно, а вы согласитесь?
От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности
Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить