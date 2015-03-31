Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за март 2015 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
31 марта 2015
Disney переснимет «Мулан»
Для фильма о советских супергероях выбрали актеров на главные роли
Звезда «Игры престолов» позлодействует в сериале «Доктор Кто»
Объявлена премьера спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы»
30 марта 2015
Трейлер и кадры фильма "007: СПЕКТР"
Шрек возвращается в кино
Харрисона Форда выписали из больницы
Алессандра Амбросио сыграет в «Черепашках-ниндзя 2»
Уик-энд Франсуа Трюффо пройдет в киноцентре "Родина"
Хью Джекман сыграет Росомаху в последний раз
27 марта 2015
Фильмы про психоаналитиков
Мэттью МакКонахи попробует «Уксус миллиардера»
Леонардо Ди Каприо - самый высокооплачиваемый актер Голливуда
В Москве представили фильма "Битва за Севастополь"
Эми Адамс прочтет роман Джейка Джилленхола
26 марта 2015
Сиквел «50 оттенков серого» остался без режиссера
Стивен Спилберг экранизирует «Первого игрока»
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм прошел курс лечения от алкоголизма
25 марта 2015
Брэдли Купер снимет свой первый фильм
Вин Дизель предсказал «Форсажу 7» премию «Оскар»
Лучшие роли Ксении Раппопорт
Fox снимет новые серии «Секретных материалов»
24 марта 2015
Братья Руссо снимут новых «Мстителей»
Вин Дизель назвал дочь в честь погибшего Пола Уокера
Дженнифер Лоуренс не вернется к роли Мистик в "Людях Икс"
23 марта 2015
В прокат выходит петербургская комедия "Мама дарагая!"
Съемки «Черепашек-ниндзя 2» начнутся в апреле
Первый тизер-трейлер и кадры фильма "Миссия: Невыполнима 5"
Новые кадры фильма «Терминатор: Генезис»
20 марта 2015
Джим Керри и Киану Ривз составят «Плохую партию»
В ночь с 21 на 22 марта кинотеатр «Аврора» отметит день рождения Ксавье Долана
«Братья Гримм» отправляются на тв-экраны
Антонио Бандерас будет учиться в лондонском университете
19 марта 2015
Создатели фильма о Бонде опровергли слухи о просьбе Мексики изменить сценарий
Джина Родригез увидит «Глубоководный горизонт»
Лайза Минелли попала в клинику из-за алкогольной зависимости
18 марта 2015
Юрий Быков снимет 3D фильм о космонавте Леонове
Арнольда Шварценеггера задержали за неправильную езду на велосипеде
Режиссер Карен Шахназаров возглавит жюри 3-го Национального кинофестиваля дебютов «Движение»
Фильм «Батальонъ» выйдет в немецкий прокат
19 марта в киноклубе «Синемафия» на «Лендоке» состоится петербургская премьера фильма Ефима Грибова «Вкус Америки»
Студия Lionsgate экранизирует подростковый роман
17 марта 2015
Художественный фильм Disney «Красавица и чудовище» выйдет в мировой прокат 17 марта 2017 года
Джессика Лэнг навсегда покидает «Американскую историю ужасов»
Создатели сериала «Шерлок» рассказали о «викторианском» спецвыпуске
16 марта 2015
Блокбастер Disney «Золушка» стал лидером кинопроката в России
Звезды и их дети побывали в "Доме"
Специальный показ фильма "Однажды в Америке" в кинотеатре "Аврора"
Скотт Иствуд отказался от роли Кристиана Грея в «Пятьдесят оттенков серого»
«Город героев» стал самым кассовым мультфильмом 2014 года
13 марта 2015
Лиам Нисон перестанет сниматься в боевиках
Звезды фильма «50 оттенков серого» требуют прибавку к гонорару
Disney снимет «Холодное сердце 2»
Объявлена дата премьеры 8 эпизода «Звездных войн»
12 марта 2015
Кинокомпания «Централ Партнершип» и «МаксимаТелеком» запускают беспрецедентную акцию «Инсургент» в сети Wi-Fi Московского метрополитена.
Тим Бертон снимет ремейк «Дамбо» для студии Disney
Умер режиссер фильма «Все еще Элис»
Джонни Депп пострадал во время съемок новых «Пиратов»
Фёдор Бондарчук и ТИНА записали саундтрек к фильму «Призрак»
Первые кадры из фильма «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем»
10 марта 2015
Неделя кино Ирландии пройдет в Москве
Лучшие комедии весны!
Ченнинг Татум и Крис Прэтт откроют охоту на привидений
Премьера фильма "Ч/Б" пройдет в "Великан-парке"
Кэрри Фишер рассказала о «проклятии» новых «Звездных войн»
Харрисон Форд восстанавливается после авиакатастрофы
Приложение КИНОАФИША для вашего Android
6 марта 2015
«Пятьдесят оттенков серого» запретили к показу в Индии
Харрисон Форд попал в авиакатастрофу
Лиам Хемсворт и Джесси Ашер заменят Уилла Смита в "Дне независимости"
Брюс Уиллис дебютирует на Бродвее
5 марта 2015
Рианна записала саундтрек к мультфильму "Дом"
Для Эммы Уотсон нашли принца
Номинанты MTV Movie Awards 2015
4 марта 2015
6–10 марта в киноцентре «Великан Парк» пройдет IV Фестиваль итальянского кино «Из Венеции в Санкт-Петербург»
Брайан Сингер колонизирует Луну
Московская премьера фильма "Духless 2"
Первый взгляд на Джозефа Гордона-Левитта в роли Сноудена
Джейми Дорнан получит 7 миллионов долларов за съемки в сиквеле «50 оттенков серого»
5 марта в киноклубе «Синемафия» на «Лендоке» состоится петербургская премьера фильма Юсупа Разыкова «Стыд»
3 марта 2015
Дженнифер Лоуренс позвали на войну
Джейми Дорнан сыграет в военной драме о Второй мировой
В Москве состоялась премьера сказочного фильма Disney "Золушка"!
Ольга Бузова – настоящая «Модная штучка»!
2 марта 2015
Леонардо Ди Каприо страдает расстройством личности
К Блейк Лайвли вернется зрение
«Время приключений» покажут в кино
Умер исполнитель роли Спока из телесериала Star Trek
Детский праздник в кинотеатре "Люксор"
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Француз в галстуке с редким узлом: загадка Меровингена, самого странного героя «Матрицы», наконец разгадана
4 часа 48 минут чистого кайфа: аниме «Маг воды» покорил зрителей на 9,9 баллов — но дадут ли ему 2 сезон?
«Душегубы 2», «Извозчик», «Законник» и другие: долгожданные сериальные премьеры НТВ в октябре — а «Подслушано в Рыбинске» перекочует из цифры
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте
«Снял шляпу сам Боярский»: иностранцы в пух и прах разнесли «Трех мушкетеров» — оценка 1,8 балла, как у второсортной комедии
Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии
От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой
«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить