Архив новостей за сентябрь 2015 года
30 сентября 2015
Мэттью Вон снимет шпионский триллер «Я пилигрим»
«Тихоокеанский рубеж 2» скорее жив, чем мертв
Нат Вулф найдет «Тетрадь смерти»
Beat Weekend начинается уже в этот четверг!
5 актёров, работающих за двоих
29 сентября 2015
Комедия «Один дома» отмечает 25-летний юбилей
Мэтт Дэймон рекомендовал актерам-геям скрывать свою ориентацию
Создатели «Аватара» показали нового персонажа из сиквела
Мэтт Дэймон хотел бы сыграть супергероя в фильме Кристофера Нолана
В сети появился новый тизер «Секретных материалов»
XXV кинофестиваль «Послание к Человеку» проведет традиционный сеанс для заключенных СИЗО №1 «Кресты»
28 сентября 2015
Новые кадры из «Выжившего» с Леонардо Ди Каприо
Сигурни Уивер снимется в новых «Охотниках за привидениями»
«Десять негритят» Агаты Кристи снова экранизируют
Марк Уолберг попросил прощения у папы Римского за фильм «Третий лишний»
Вин Дизель пообещал еще три «Форсажа»
Всероссийская премьера в СИНЕМА ПАРКЕ блокбастера «Марсианин»
Актер сериала «Родина» Дэмиэн Льюис может стать следующим Бондом
25 сентября 2015
Джейк Джилленхол и Бенедикт Камбербэтч объявили друг другу «Войну»
Хью Джекман предложил Тома Харди на роль Росомахи
Патрик Демпси показал первое фото со съемок новой «Бриджит Джонс»
С 26 сентября 2015 года киноцентр «Родина» открывает Киноклуб
Премьера фильма Станислава Говорухина "Конец прекрасной эпохи" в кинотеатре "Люксор"
Стартует 26-ый открытый фестиваль документального кино "Россия"
20th Century Fox возродит сериал «Команда А»
Sony Pictures переснимет «Людей в черном» без Уилла Смита
Кинопоказ "Эд Вуд" в кинотеатр на крыше "ROOF CINEMA"
Вуди Харрельсон в образе президента США Линдона Джонсона
Кейт Уинслет станет фавориткой королевы
24 сентября 2015
Московский фестиваль Comic Con 2015 посетит звезда киносаги «Звёздные Войны»
Режиссер Ян Артюс-Бертран приедет в Санкт-Петербург
Альфи Аллен на Comic Con Russia 2015!
Фото: Дженнифер Лоуренс и Крис Прэтт на съемках «Пассажиров»
Вин Дизель может стать режиссером восьмого «Форсажа»
Джейми Дорнана вырезали из нового фильма Брэдли Купера
23 сентября 2015
Звезда «Игры престолов» попадет в «Лес рук и зубов»
Съемки «Джона Уика 2» стартуют осенью
"Ночь Оскара" - короткий метр
Возлюбленная «Шерлока» станет вампиром
Легенды рок-музыки приехали в Петербург для съемок в фильме
22 сентября 2015
«Остров доктора Моро» превратят в тв-сериал
Дэвид Линч снимет Аманду Сейфрид в новом «Твин Пиксе»
Криса Эванса и Джареда Лето привлекла «Девушка в поезде»
21 сентября 2015
Киану Ривз поучаствует в китайских гонках
Великая красота: вновь на большом экране
Церемония вручения наград «Эмми»-2015: список всех победителей
Антиселфи на Дворцовой площади
18 сентября 2015
Режиссер «Людей Икс» экранизирует роман Жюля Верна
Джейсон Стэтхэм получил главную роль в комедийном сериале
Джастин Тимберлейк подарит свой голос Троллю!
Меган Фокс снимется в 5 сезоне «Новенькой»
17 сентября 2015
Леди Гага стала звездой очередного тизера «Американской истории ужасов: Отель»
Видео: Крис Хемсворт в новом трейлере «В сердце моря»
«Гамбит» с Ченнингом Татумом остался без режиссера
«Тихоокеанский рубеж» лишился сиквела
19 сентября в киноцентре «Родина» состоится показ немого черно-белого фильма «Третья Мещанская»
Джон Сноу (Кит Харингтон) вернется в 6 сезоне «Игры престолов»
Звезда «Аббатства Даунтон» снимется в 6 сезоне «Игры престолов»
16 сентября 2015
Роберт Ленс присоединился к команде сценаристов "Снежной королевы 3"
Вуди Харрельсон поучаствует в «Войне планеты обезьян»
Эксклюзивная премьера фильма Бориса Грачевского «Между нот или Тантрическая симфония» в кинотеатре «Художественный»
Элизабет Бэнкс готовит перезапуск «Ангелов Чарли»
Первый трейлер продолжения «Дивергента» появился в сети
Рекордные сборы «Легенды» в Великобритании
Кинотеатр «Премьер» откроет два новых зала
15 сентября 2015
17 сентября в киноцентре «Великан Парк» киноклуб «Синемафия» устраивает петербургскую премьеру (и единственный показ в городе) драмы Арсения Гончукова «Последняя ночь»
Официально: Рэйчел МакАдамс сыграет в «Докторе Стрэндж» с Бенедиктом Камбербэтчем
Международный фестиваль анимационных фильмов "КРОК-2015" в Петербурге
"Натянутая тетива" - шедевр Ким Ки Дука в The Cinema
Сальма Хайек и Алек Болдуин станут «Пьяными родителями»
"Пиковая дама" собрала адские миллионы
Disney снимет продолжение «Мэри Поппинс»
Фестиваль «Делай Фильм» начинает прием фильмов!
Кристофер Нолан и Warner Bros. снимут трилогию по аниме «Акира»
Диджеи Love Radio подарили свои голоса героям фильма "Монстры на каникулах 2"
Дженнифер Лоуренс сыграет русскую разведчицу в экранизации шпионского романа «Красный воробей»
14 сентября 2015
«Миньоны» стали вторым самым кассовым мультфильмом в истории
Зои Салдана будет убивать гигантов
Студия Disney показала первый тизер «Книги джунглей»
Видео: Леди Гага в новом тизере 5 сезона «Американской истории ужасов»
Съемки «Прометея 2» начнутся зимой
В США началась подготовка к съемкам «Стражей Галактики 2»
Элизабет Олсен рассказала о роли Алой ведьмы в «Расколе Мстителей»
К актерскому составу «Игры престолов» присоединилась звезда «Матрицы»
13 сентября 2015
С 17 по 21 сентября в «Авроре» состоится Фестиваль американского кино (Амфест) – 2015, организуемый Арт-объединением CoolConnections
11 сентября 2015
Полина Гагарина во второй раз озвучила героиню мультфильма "Монстры на каникулах 2"
Forbes назвал самые провальные фильмы лета 2015
Фестиваль российских фильмов «Спутник над Польшей»
МакДжи снимет комедийный хоррор про няню
10 сентября 2015
Полнометражные фильмы Чаплина в The Cinema — вторая часть.
Отечественные звезды станут героями «Бегущего в лабиринте»
ХХХ Международный кинофестиваль "Послание к Человеку"
У Патрика Демпси будет ребенок от Бриджит Джонс?
Чемпионка UFC Ронда Раузи сыграет в римейке «Придорожной закусочной»
Кевин Коннолли снимет гангстерскую драму «Готти»
Том Круз откроет «Луна парк»
9 сентября 2015
Джейми Фокс сыграет злодея у Эдгара Райта
Кристофер Нолан назвал дату выхода своего нового фильма
Майкл Фассбендер слепит «Снеговика»
Мэтт Дэймон на первом кадре нового «Борна»
"Орлеан" претендует на премию "Оскар"
8 сентября 2015
Ночной показ «Унесенные ветром» в The Cinema
Заглавную песню для фильма "007: СПЕКТР" исполнит британский исполнитель Сэм Смит
Дэнни Бойл приступает к съемкам «На игле 2»
Джерард Батлер пожертвует работой ради сына
7 сентября 2015
Ночь короткометражек в The Cinema
Бэтмобиль и Чудо-женщина на новых кадрах фильма «Бэтмен против Супермена»
16 сентября 2015 года в кинотеатре «Аврора» состоится премьера фильма «Орлеан»
Режиссер «Людей в черном» работает над сериалом «Лемони Сникет: 33 несчастья»
DreamWorks снимет новый комедийный хоррор в стиле «Гремлинов»
Энсел Элгорт пошпионит в Бейруте
5 сентября 2015
С 11 по 14 сентября 2015 года в «Авроре» состоится 5-й фестиваль нового чешского кино Czech In, организуемый Арт-объединением CoolConnections
4 сентября 2015
«Безумный Макс: Дорога ярости» вернется на экраны кинотеатров
Марк Руффало не появится в «Расколе Мстителей» в роли Халка
Джейсон Момоа спасет семью от наркокурьеров
Хью Джекман не прочь стать новым Джеймсом Бондом
Селена Гомес выйдет «На тропу войны» вместе с Заком Эфроном
Сиенну Миллер вырезали из «Черной мессы» с Джонни Деппом
«Голодные игры: Сойка-пересмешница - часть 2» назван самым ожидаемым фильмом осени
Официально: Бенисио дель Торо снимется в 8 эпизоде «Звездных войн»
3 сентября 2015
Предпремьерный показ фэнтези "Страшные сказки" состоится в киноклубе "Синемафия"
Премьера фильма ужасов "Пиковая дама: Черный обряд" в Мираже на Большом!
Сиквел «Джека Ричера» с Томом Крузом выйдет в октябре 2016
Том Харди станет следующим Джеймсом Бондом
Стивен Спилберг: фильмы о супергероях «умрут», как «умерли» вестерны
Стивен Спилберг снимет Эль Фаннинг в своем новом фильме
Кейт Бланшетт сыграет легенду Голливуда
Первые кадры из мультфильма по игре Angry Birds
2 сентября 2015
C 5 по 12 сентября в киноцентре «Родина» пройдет 77-й Всемирный фестиваль непрофессиональных фильмов UNICA
3 новых тизера «Американской истории ужасов: Отель» появились в сети
Премьера фильма "Девушка без комплексов" в кинотеатре "Люксор" на Бухарестской
В 6 сезоне «Игры престолов» Эурона Грейджоя сыграет датский актер
Кинокритики назвали «Безумный Макс: Дорога ярости» лучшим фильмом 2015 года
Дэниэл Крэйг уйдет из «Бондианы» после «007: СПЕКТР»
«Игра престолов» попала в Книгу рекордов Гиннесса
Венсан Кассель сыграет злодея в пятом «Борне»
Анонс ближайших показов в кинотеатре Roof Cinema
1 сентября 2015
Николас Холт окажется «Над пропастью во ржи»
Трейлер фильма «Девушка из Дании»
10 лучших фильмов этой осени
Петербургская премьера драмы «Москва никогда не спит» состоится в киноклубе "Синемафия"
