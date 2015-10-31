Меню
31 октября 2015
С 3 по 8 ноября в кинотеатре «Аврора» пройдет XVI Фестиваль нового британского кино
30 октября 2015
XIV Санкт-Петербургский международный фестиваль дебютных и студенческих фильмов «Начало» пройдёт с 27 ноября по 1 декабря 2015
Сандра Буллок сыграет главную роль в ремейке «Одиннадцати друзей Оушена»
RealD проведет вечеринку в рамках Большого фестиваля мультфильмов
Дженнифер Энистон забудет 10 лет своей жизни
Билли Боб Торнтон вновь сыграет «Плохого Санту»
29 октября 2015
Рианна сыграет в новом фильме Люка Бессона
Компания «Иноекино» представляет «Ретроспективу Ингмара Бергмана»
Руни Мара и Николас Холт сыграют в научно-фантастической мелодраме
1 и 15 ноября в кинотеатре «Аврора» будет дан «Гамлет» с Бенедиктом Камбербэтчем в заглавной роли
Сигурни Уивер сменит пол Мишель Родригес
Фестиваль документального кино США Show us!
28 октября 2015
Мишка Паддингтон возвращается
31 октября в киноцентре «Родина» состоится предпремьерный показ фильма «Ангелы революции»
История создания «Монополии» станет фильмом
Киноклуб «Синемафия»: Неделя кино Португалии
27 октября 2015
Бен Кингсли и Джош Хатчерсон встретятся в политическом триллере
Начало съемок фантастического фильма "Кое-что задаром"
В Лодоне состоялась мировая премьера фильма «007: СПЕКТР»
Фестиваль активистского документального кино «Делай Фильм» пройдет в Москве 6 - 8 ноября 2015 г.
Мила Кунис, Кристина Эпплгейт и Кристен Белл станут безумными мамочками
XVI фестиваль «Новое британское кино»
26 октября 2015
Джордж Клуни снимет фильм по сценарию братьев Коэнов
Новые детали фильма «Тор: Рагнарёк»
Киноклуб на Лендоке 28 октября. Просмотр и обсуждение фильма «Ленинленд»
Риз Уизерспун говорит о третьей части «Блондинки в законе»
24 октября 2015
Вышел новый трейлер рождественского спецвыпуска «Шерлока»
23 октября 2015
Кого сыграет Рэйчел МакАдамс в новом проекте Marvel?
Том Фелтон сыграет с Кейт Марой в военной драме
Гарри Поттер продолжит свое существование на сцене театра
22 октября 2015
«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» - самый дорогой фильм в истории
Сохрани мою речь навсегда. Фильм памяти Осипа Мандельштама
Сиквел «Kingsman» выйдет летом 2017
Хэллоуин в The Cinema
С 24 октября по 22 ноября в киноцентре «Родина» пройдет XIII Международный фестиваль «Мультивидение»
Крис Рок станет ведущим «Оскар 2016»
21 октября 2015
Трудности Леонардо Ди Каприо на съемках фильма «Выживший»
С 23 по 27 октября в киноцентре «Родина» пройдут Дни литовского кино
«Звездные войны: Пробуждение силы» побил мировой рекорд продажи кинобилетов
Деми Мур и Алек Болдуин снова вместе спустя 19 лет
20 октября 2015
Эллен Пейдж хочет сняться в полнометражном фильме про Китти Прайд
Джессика Честейн снимается в драме «Жена смотрителя зоопарка»
Джемма Артертон станет матерью нового Мессии
19 октября 2015
Джеймс МакЭвой сыграет с Шарлиз Терон в шпионском триллере
Бенедикт Камбербэтч хочет сыграть Джеймса Бонда
16 октября 2015
Шедевры мировой анимации в Санкт-Петербурге
Николас Холт и Джек О’Коннелл снимутся вместе
С 18 по 21 октября в киноцентре «Родина» пройдет Международный кинофестиваль «Никогда не поздно»
Концерт Олега Каравайчука на Лендоке
Новый эпизод «Звездных войн» может снять женщина
15 октября 2015
«Формула Кино» открывает новый кинотеатр в центре Москвы
Майкл Бэй снимет пятых «Трансформеров»
Годзилла сразится с Кинг-Конгом в 2020 году
Элайджа Вуд хочет сняться в 8 «Форсаже»
Студия 20th Century Fox снимет «Крепкий орешек 6»
14 октября 2015
«Ребенок Бриджит Джонс» получил дату премьеры
Шарлиз Терон заменит Брэда Питта?
Дженнифер Лоуренс снимется у Даррена Аранофски и покидает «Проект «Рози»
13 октября 2015
Халк может появиться в фильме «Тор: Рагнарёк»
"Молодость" - новый фильм Паоло Соррентино
Встреча с Алексеем Германом-младшим на Лендоке
Стивен Спилберг намекнул на нового «Индиану Джонса»
Эмилия Кларк – самая сексуальная женщина в мире
12 октября 2015
14 октября в кинотеатре «Аврора» состоится петербургская премьера фильма Ромы Либерова «Сохрани мою речь навсегда»
«Три икса 3» нашли режиссера
WESTWIND фестиваль в кинотеатре Кинотеатр Angletere Cinema Lounge
Вышел синопсис фильма «Люди Икс: Апокалипсис»
Уик-энд кино Венгрии в Санкт-Петербурге
Российский сценарист обвиняет «Марсианина» Ридли Скотта в плагиате
Короткометражные ужастики HORROR SHORTS в The Cinema
10 октября 2015
С 15 по 18 октября в кинотеатре «Аврора» пройдет 6-й Фестиваль норвежского кино
9 октября 2015
Официально: «Форсаж 8» нашел режиссера
Дэниел Крэйг стал самым высокооплачиваемым Бондом
Marvel официально анонсировала сиквел «Человека-муравья»
Бюджет обеих частей фильма «Мстители: Война бесконечности» составит 1 миллиард долларов
Владимир Путин поздравил Максима Фадеева с созданием анимационного фильма «Савва. Сердце воина»
8 октября 2015
Бенисио Дель Торо снимется в «Стражах галактики 2»
Еще один погибший персонаж «Игры престолов» вернется в новом сезоне.
Прокат фильмов Павла Фаттахутдинова в кинотеатре "Салют"
10 октября на Открытой киностудии «Лендок» состоится петербургская премьера картины «Киев/Москва»
Дэниел Крэйг больше не хочет играть Бонда
7 октября 2015
С 10 октября в киноцентре «Родина» будет представлен цикл «Великие актрисы ХХ века: загадочная Грета Гарбо»
Дженнифер Энистон и Джек Хьюстон снимутся в «Желтых птицах»
«Опасный мышонок» выходит на большие экраны
Marvel собирает команду для работы над «Черной пантерой»
6 октября 2015
Джордж Миллер подтвердил съемки двух сиквелов «Безумного Макса»
Киноночь «Франкенштейн: трилогия ужаса»
Киану Ривз рассказал о сиквеле «Джона Уика»
6-й фестиваль норвежского кино
Джон Войт сыграет в спин-оффе «Гарри Поттера»
Режиссер «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» снимет фильм про Флэша
Эллен Пейдж сыграет в ремейке фильма «Коматозники»
5 октября 2015
Джеймс МакЭвой сыграет в новом триллере Шьямалана
Арья Старк может попасть в «Тихоокеанский рубеж 2»
Звездный композитор напишет музыку для "Дэдпула"
«Марсианин» с Мэттом Дэймоном собрал в прокате $55 млн в первый уикэнд
С 9 по 18 октября в киноцентре «Родина» пройдет ретроспектива фильмов Райнера Вернера Фассбиндера
«Тор 3» обзавелся режиссером
3 октября 2015
XXV международный фестиваль «Послание к Человеку» подвел итоги
2 октября 2015
Звезда «Побега» Роберт Неппер снимется в новом «Твин Пикс»
4 октября в кинотеатре «Аврора» состоится единственный показ фильма Виктора Косаковского «Ветрянка»
Программа короткометражек "Horror Shorts"
Память сильнее времени
«Охотников за привидениями» превратят в мультфильм
«Хранители» станут сериалом
Сиквел Kingsman может остаться без главного героя
Дэниэл Крэйг сыграет Джеймса Бонда в еще одном фильме
Петербургская премьера мелодрамы «14+» состоится в киноклубе «Синемафия»
Новый «Терминатор: Генезис» лишился сиквела
5 самых стильных фильмов
4 октября в киноцентре «Родина» стартует «Другая анимация»
1 октября 2015
"Игра престолов" не станет полнометражным фильмом
Мстители в последний раз соберутся вместе
Сиквел «Звонка» выйдет в 2016 году
Специальные показы трилогии «Назад в будущее» пройдут в кинотеатре «Аврора»
