30 января 2015
Отрывки блокбастеров для Суперкубка
Герой «Гарри Поттера» госпитализирован после перелета
Мэттью МакКонахи рожден, чтобы бегать
Джейми Дорнан в фильме «Девятая жизнь Луи Дракса»
Михалков оправдал мат в рамках художественного замысла
29 января 2015
Пенелопа Крус и Диана Крюгер полюбят одного мужчину
Кевин Спэйси сыграет домашнего кота
Объявлен каст «Охотников за привидениями 3»
Рязанова выписали из больницы
Звягинцев отказался менять свой творческий почерк в угоду Мединскому
Брэд Питт и Анджелина Джоли в «Африке»
28 января 2015
Лиам Хемсворт заинтересовался «Днем независимости 2»
Дублированный тизер и постер фильма "Фантастическая четверка"
Аманда Пит отговаривала мужа от создания «Игры престолов»
Крису Прэтту предложили заменить Харрисона Форда
Мортен Тильдум отправится в космос
27 января 2015
Лорен Коэн и ожившая кукла
Фильм «Приключения Паддингтона» возглавил российский прокат
Михалков начал работу над сериалом «Грибоедов»
Премьеру фильма «Миссия: Невыполнима» перенесли
«Левиафан» заработал в США 270 тысяч долларов
Премьера Лондонского анимационного фестиваля в Челябинске прошла с аншлагом
Эмма Уотсон все-таки станет красавицей
26 января 2015
«Мстители» на обложке Empire
Джулия Робертс станет продюсером фильма «Бэткид»
Гильдия продюсеров США вручила свои награды
«Джетсоны» отправляются на большие экраны
«Солнечный удар» получил премию «Золотой орел» как лучший фильм
Гильдия актеров США назвала победителей
23 января 2015
Николас Кейдж задумал убить бен Ладена
Зак Эфрон ищет пару
Анимированные характер-постеры фильма «Дивергент, глава 2: Инсургент»
Студия DreamWorks уволит 500 сотрудников
22 января 2015
Первые кадры драмы «Возвращенец»
Амедиатека открывает бесплатный доступ ко всем документальным фильмам
Кая Скоделарио попала в сети «Пиратов Карибского моря»
"Ёлки" в Космосе
Джеймс Франко на новых кадрах фильма «Майкл»
21 января 2015
Брюс Уиллис станет «Добычей»
Братья Коэны возглавят жюри 68-го Каннского кинофестиваля
Руни Мару и Татьяну Маслани позвали в «Звездные войны»
На новой сцене Александринского театра покажут сериалы
Актер из сериала Mortal Kombat умер от передозировки лекарств
Дэвид Духовны снова сыграет агента Малдера
20 января 2015
Noize MC и звезда фильма "Ёлки лохматые" пёс Пират сняли совместный клип
22 января в киноклубе «Синемафия» на «Лендоке» состоится петербургская премьера драмы «Швейцар»
Эмили Блант сыграет злодейку
«Секретные материалы» возродят
"Седьмой сын" - первый миллиардер 2015 года
Джо Манганьелло позвали в сериал «Королевы крика»
Премьера фильма "Бёрдмэн" в Москве
19 января 2015
22 января в кинотеатре «Аврора» покажут Queen Rock Montreal (1981)
Актерский состав фильма «Иллюзия обмана: Второй акт»
В «КАРО 10 Щука» открылся новый зал LUXE: A RealD Experience
Дженнифер Лоуренс заинтересовалась «Погружением»
Лондонские критики выбрали лучший фильм 2014 года
16 января 2015
Николь Кидман и Джеймс Франко в фильме «Королева пустыни»
21 января в «Авроре» состоится премьера «Двух женщин» Веры Глаголевой
9 номинаций на премию «Оскар» у фильмов Disney и MARVEL
18 января в кинотеатре «Аврора» дают оперу Арриго Бойто «Мефистофель»
Том Харди покинул «Отряд самоубийц»
Победители Critics Choice Movie Awards
Съемочная группа «Черного моря» представила фильм на суд зрителей
15 января 2015
Объявлены номинанты на "Оскар"
Программа Beat Film Festival для фестиваля 2morrow/Завтра
V Российская международная кинопремия хоррор фильмов «КАПЛЯ»
Гвен Стефани и Фаррелл Уильямс написали песню для фильма «Приключения Паддингтона»
Бен Аффлек и Дэвид Финчер готовят новый проект
Премьера фильма «Kingsman: Секретная служба» в Лондоне
Том Круз вступит в наркокартель
Сиквел «Аватара» перенесли на 2017 год
14 января 2015
Найден Иисус для нового фильма Тимура Бекмамбетова
Премьера фильма "Елки лохматые" в Санкт-Петербурге
Брэд Питт играет на понижение
Первый взгляд на готического «Гарри Поттера»
«Снежная Королева 2» заработала в международном прокате $5 миллионов
Премия «Золотая малина» объявила номинантов
13 января 2015
Хью Джекман будет тренировать спортсменов
Кайл МакЛоклен возвращается в «Твин Пикс»
Премьера фильма "Кибер" в Лос-Анджелесе
Творческий вечер выпускников Игоря Масленникова в киноцентре "Родина"
В Москве пройдет фестиваль современного независимого кино «2morrow/Завтра»
12 января 2015
Победители «Золотого глобуса»
«Сверхъестественное» и «Дневники вампира» продлили на новые сезоны
Николай Костер-Вальдау отправится на Ближний Восток
Новые кадры фильма «Человек-муравей»
10 января 2015
Номинанты на премию BAFTA
9 января 2015
Риз Уизерспун уменьшится вместе с Мэттом Дэймоном
Победители People’s Choice Awards 2015
Джон Траволта снимется в сериале «Американская криминальная история»
8 января 2015
Эль Фаннинг столкнется с «Неоновым демоном»
Названа премьера нового «Борна»
7 января 2015
Новые кадры: «Терминатор», «Мстители: Эра Альтрона» и другие
Названа дата премьеры «Гамбита» с Ченнингом Татумом
6 января 2015
Скарлетт Йоханссон облачится в доспехи
Первый взгляд на Оливию Уайлд в «Эффекте Лазаря»
Гильдия продюсеров США объявила своих номинантов
5 января 2015
Первые кадры фильма «Джейн берет ружье»
Шарлиз Терон и Том Харди в «Безумном Максе»
Спин-офф «Звездных войн» и «В поисках Дори» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2016
4 января 2015
Концепт-арт к «Чужим»
Национальное общество кинокритиков назвала лучший фильм 2014 года
Характер-постеры фильма "Врожденный порок"
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
