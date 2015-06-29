Меню
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за июнь 2015 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
29 июня 2015
Том Круз снимется в продолжении «Лучшего стрелка»
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о сиквеле «Стражей Галактики»
Вин Дизель хочет сняться с Хелен Миррен в восьмом «Форсаже»
Дженнифер Энистон разорвала помолвку с Джастином Теру
Сиквел «Стражей Галактики» получил официальное название
Капитан Америка появится в фильме «Человек-муравей»
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимут фильм о коррупционном скандале в FIFA
26 июня 2015
В «Первый мститель: Гражданская война» появится персонаж из «Железного человека»
Видео: Том Харди в новом трейлере фильма «Легенда»
Первые фото со съемок новых «Секретных материалов» появились в сети
Юбилейный кинофестиваль «В кругу семьи» пройдет в Калининграде
Джейсон Стэйтем подтвердил возвращение в «Форсаж 8»
25 июня 2015
Дуэйн Джонсон снимется в экранизации видео игры 80-х
Эзра Миллер снимется в спин-оффе «Гарри Поттера»
Бен Аффлек снимет следующий фильм о Бэтмене
Кит Харингтон заменит Роберта Паттинсона в фильме «Сера»
24 июня 2015
Новым Человеком-пауком Marvel станет 19-летний актер Том Холланд
Роберт Дауни-младший сыграет величайшего в мире афериста
Седьмой эпизод «Звездных войн» может заработать в прокате $2 млрд
Видео: как создавали динозавров в «Мире Юрского периода»
Индиана Джонс признан самым популярным киногероем всех времен
Алисия Викандер снимется в новом «Борне» с Мэттом Дэймоном
Арнольд Шварценеггер отомстит за смерть жены в драме «478»
На ММКФ представили фильм-фаворит основного конкурса - «Орлеан»
Фильм «Мистер и миссис Смит» превратится в реалити-шоу
Fox показала второй трейлер к фильму «Хитмэн: Агент 47»
Брэдли Купер и Квентин Тарантино получат звезды на голливудской «Аллее славы»
«Форсаж 7» вошел в тройку самых кассовых фильмов всех времен
23 июня 2015
Видео: новый трейлер «Семь дней в аду» с Китом Харингтоном
Презентация фантастического блокбастера "День независимости 2"
Видео: новый трейлер «Миссия невыполнима: Племя изгоев»
«Мир Юрского периода» может возглавить список самых кассовых фильмов в истории
Сериал «Ганнибал» закроют после 3 сезона
Патрик Шварценеггер и Белла Торн окажутся под «Полуночным солнцем»
С 25 по 30 июня 2015 года в кинозале студии «Лендок» пройдет Неделя кино Болгарии
Иэн Маккеллен не вернется в роли Магнето в «Люди Икс: Апокалипсис»
22 июня 2015
Режиссер «Золушки» снимет «Тор: Рагнарек»
Хью Джекман вернется в «Люди Икс: Апокалипсис» в роли Росомахи
«Мир Юрского периода» заработал $1 млрд за рекордные 13 дней
Джулия Стайлз снимется с Мэттом Дэймоном в новом фильме о Борне
Хью Джекман в «Росомахе 3» сыграет супергероя на пенсии
Роджер Мур соберет всех Джеймсов Бондов в одном фильме
Бейонсе присоединится к супергероям Marvel
Крис Прэтт получит $100 млн за сиквелы «Мира Юрского периода»
«КультКино» представляет: Премьера фильма «Вдали от обезумевшей толпы»
Видео: новый трейлер фильма «Человек-муравей»
Первый трейлер «Папочка дома» с Марком Уолбергом и Уиллом Ферреллом
Трейлер седьмого эпизода «Звездных войн» установил мировой рекорд
«Разлом Сан-Андреас» собрал $400 млн в мировом прокате
19 июня 2015
Том Хэнкс сыграет пилота в новой драме Клинта Иствуда
Усадьба Jazz порадует своих гостей специальными показами сериалов и фильмов о музыке
Кара Делевинь на премьерах фильма "Бумажные города" в Европе
18 июня 2015
Специальный показ фильма "Терминатор" в кинотеатре "Аврора"
Брайан Сингер поделился фото и видео со съемок «Люди Икс: Апокалипсис»
Эмма Стоун отказалась от роли в «женском» ремейке «Охотников за приведениями»
Премьера комедии «Третий лишний 2» в кинотеатре «Люксор»
Глобальная инициатива в поддержку фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2»
Вин Дизель анонсировал сиквел «Последнего охотника на ведьм»
23–29 июня 2015 года в Петербурге состоится Фестиваль Фестивалей / Неделя французского кино
Крис Прэтт снимется в сиквеле «Мира Юрского периода»
Шарлиз Терон разорвала помолвку с Шоном Пенном после 2 лет отношений
17 июня 2015
Первый трейлер «Пленника» с Кейт Мара появился в сети
5 сезон «Игры престолов» установил новый рекорд по просмотрам
Звезда сериала «Родина» Дэмиэн Льюис станет новым Джеймсом Бондом
«Звездные войны» впервые в истории покажут в Китае
Вуди Харрельсон сыграет роль американского президента в байопике LBJ
Крис Прэтт и Дженнифер Лоуренс отправляются в космическое приключение
Новые приключения смурфиков появятся на экранах летом 2017 года
16 июня 2015
Disney снимет продолжение «Малефисенты»
Кристиан Бэйл и Оскар Айзек влюбятся в одну женщину
18 июня в киноклубе «Синемафия» на «Лендоке» состоится петербургская премьера фильма Марины Сулеймановой «Узник старой усадьбы»
Режиссер «Восстания планеты обезьян» снимет спин-офф «Людей Икс»
15 июня 2015
Фестиваль Испанского кино пройдет в Екатеринбурге
В сети появился первый трейлер «Кунг-фу Панда 3»
14 июня 2015
«Мир Юрского периода» собрал рекордные $511,8 млн в прокате
13 июня 2015
16 июня в «Авроре» покажут «Человека и сверхчеловека»
11 июня 2015
Крис Хемсворт станет секретарем у «Охотников за привидениями»
«Побочная красота» Хью Джекмана и Руни Мары
Скончался легендарный актер Кристофер Ли
10 июня 2015
All Media Company приступила к съемкам фильма «Завтрак у папы»
Официальный синопсис фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и новый Бэтмобиль
9 июня 2015
Дуэйн Джонсон попал в «Центральную разведку»
Марион Котийяр и Брэд Питт сыграют в романтическом триллере Роберта Земекиса
Шекспировский "Глобус" в "КАРО"
Первый трейлер фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2»
8 июня 2015
Начались съемки новых «Секретных материалов»
Фильм об уличной моде и хип-хопе в прокате с 11 июня
«Говорящее кино» на Медиа форуме ММКФ 2015
7 июня 2015
С 12 по 17 июня в «Авроре» пройдет неделя Роя Андерссона
10 июня в «Авроре» – прямая трансляция «Богемы» из «Ковент-Гарден»
5 июня 2015
В кинотеатре "Люксор" покажут документальный фильм "Кобейн: Чёртов монтаж"
В сериале «Крик» появится новая маска
Эмили Блант позвали на роль «Девушки в поезде»
4 июня 2015
Джеймс Ван снимет «Аквамена» и «Роботека»
Русский рок в «Авроре» продолжается
Комедию «Сестричка, действуй» ждет римейк
Дженнифер Лоуренс готова к войне: Первый кадр «Сойки-пересмешницы. Часть 2»
Премьера фильма "Скольжение" в кинотеатре "Люксор"
3 июня 2015
4 июня в киноклубе «Синемафия» на «Лендоке» состоится петербургская премьера фильма Абдуллы Иссы «И мы любим жизнь»
Fox готовит новый «Побег»
Студия Pixar выпустила тизер своего нового мультфильма
Нуми Рапас похитят в триллере «Разрыв»
2 июня 2015
Том Круз на новых кадрах фильма «Миссия Невыполнима: Племя изгоев»
«Большой переполох в маленьком Китае» для Дуэйна Джонсона
Эдди Редмэйн возглавил приквел «Гарри Поттера»
1 июня 2015
Студия Disney отказалась снимать «Трон 3»
Ченнинг Татум сыграет отца-одиночку в драме «Два поцелуя для Мэдди»
