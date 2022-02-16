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Стоило Стрэнджу собраться с духом и молекулами, чтобы прийти на свадьбу своей бывшей возлюбленной Кристин, как вдруг перезвон бокалов снова прервался грохотом на улице. Выглянув в окно, Стрэндж обнаруживает резонный повод сбежать из неловкого положения. Ведь кто, как не он, способен скрутить огромного моллюска неземного происхождения, пока тот не разнес своими щупальцами полгорода? Как оказалось, гость из другого измерения не просто несет хаос и разруху, но и преследует вполне конкретную…