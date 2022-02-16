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Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Киноафиша Фильмы Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия Отзывы о фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
Doctor Strange in the Multiverse of Madness Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия 2022 / США
8.2 Оцените
94 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Стоило Стрэнджу собраться с духом и молекулами, чтобы прийти на свадьбу своей бывшей возлюбленной Кристин, как вдруг перезвон бокалов снова прервался грохотом на улице. Выглянув в окно, Стрэндж обнаруживает резонный повод сбежать из неловкого положения. Ведь кто, как не он, способен скрутить огромного моллюска неземного происхождения, пока тот не разнес своими щупальцами полгорода? Как оказалось, гость из другого измерения не просто несет хаос и разруху, но и преследует вполне конкретную…

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aloyanmr2009 16 февраля 2022, 12:55
Жду не дождусь
16 февраля 2022, 12:55 Ответить
Дима Попов 26 апреля 2022, 20:34
мы его сможем посмотреть?как фанат я просто не могу дождаться
26 апреля 2022, 20:34 Ответить
Кемаль SH-R 2 мая 2022, 09:16
Оценка
Жду нетерпением
2 мая 2022, 09:16 Ответить
Leonardo Tulikunkiko 6 мая 2022, 20:25
Оценка
слабый фильмец, ванда какая то тупенькая, если сравнивать с тем наколько она имбовая
6 мая 2022, 20:25 Ответить
'dead Inside' 8 мая 2022, 12:17
Оценка
ну долго ждать то когда в кино появится😕
8 мая 2022, 12:17 Ответить
Олжас Ермекбаев 10 мая 2022, 08:59
Оценка
Классный фильм рекомендую всем кто не боится хорроров
10 мая 2022, 08:59 Ответить
User 21 мая 2022, 15:55
Оценка
вау вау
21 мая 2022, 15:55 Ответить
Данил Кашкаров 20 июля 2022, 17:03
Оценка
поскорее он вышел в афише
я фанат marvel смотрел почти все фильмы и жду недождусь посмотреть этот фильм
20 июля 2022, 17:03 Ответить
dimamarkovpro 23 июля 2022, 20:47
Оценка
MARVEL представляет.
Все мы, а может и не все знаем о киновселенной MARVEL.
Даже те, кто не смотрел фильмы наверное знают, кто такой человек-паук или железный человек.
Для меня, как фанату этой киновселенной второй "Доктор Стрэндж" стал самой ожидаемой лентой в этом году.
Начну с того, что мои ожидания оправдались.
"Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" – это отличный, яркий фильм с отличным актёрским составом и отличным экшеном.
Фильм динамичный и не даёт заскучать, два часа прошли незаметно.
Жутких моментов было мало, но некоторые из них меня испугали.
Сюжет сказочный и от этого он был довольно лёгким и отдыхающим.
Шуток было хоть и мало, но они в целом меня рассмешили.
Бенедикт Камбербетч и Элизабет Олсен отлично сыграли свои роли, как и другие актёры в этом фильме.
Графика и визуальные эффекты были хорошо сделаны.
Саундтрек у ленты мне также понравился.
У кинофильма есть один минус, но на него можно закрыть глаза.
В итоге, второй "Доктор Стрэндж" мне понравился и я порекомендую его обязательно посмотреть.
Моя оценка: 9 из 10.
23 июля 2022, 20:47 Ответить
kavadina2006 6 августа 2022, 13:38
Оценка
Шикарнейший фильм 🤍
6 августа 2022, 13:38 Ответить
Ксения Кривобокова 9 августа 2022, 11:38
Пускают 13 летних? Срочнооо!!!!
9 августа 2022, 11:38 Ответить
chentyruva.natalia 13 августа 2022, 20:37
Оценка
Что то слабенько в этот раз ...вообще любила все прошлые марвелские серии, а этот показался сырым как-будто...единственно понравился последний этап, когда док Стрейнжер активировался и с помощью своего Я из другой вселенной, спасал героиню фильма...да еще понравилась идея алой ведьмы, которая всех убивала только потому, что очень хотела быть земной матерью двоих земных сыновей, но в итоге стала бессильна перед всеми...есть над чем поразмыслить в наше время 😅
13 августа 2022, 20:37 Ответить
User 16 августа 2022, 17:09
Понравилось. Доктор Стрэндж - один из любимых Марвеловских персонажей. В фильме еще не перемешались все герои из других фильмов и все еще окончательно не *банулись ) Тема интересная, про параллельные вселенные, диалоги норм, без тупых шуток. Сюжет пойдёт… Зрелищно, красиво. Алая ведьма - огонь. Противостояние магов - ням-ням 🔥🔥🔥
16 августа 2022, 17:09 Ответить
User 11 сентября 2022, 20:17
Оценка
На один раз
11 сентября 2022, 20:17 Ответить
Александра Казарян 13 октября 2022, 16:29
Озвучка норм?
13 октября 2022, 16:29 Ответить
Александра Казарян 13 октября 2022, 16:29
в ответ на сообщение Александра Казарян от 13 октября 2022, 16:29
?
13 октября 2022, 16:29 Ответить
itachi-san 18 октября 2022, 21:38
Досмотрел до одного момента и перестал смотреть. Любой здравый человек сделает то же самое. Спойлерить не буду, сами поймете когда посмотрите
18 октября 2022, 21:38 Ответить
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