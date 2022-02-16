Стоило Стрэнджу собраться с духом и молекулами, чтобы прийти на свадьбу своей бывшей возлюбленной Кристин, как вдруг перезвон бокалов снова прервался грохотом на улице. Выглянув в окно, Стрэндж обнаруживает резонный повод сбежать из неловкого положения. Ведь кто, как не он, способен скрутить огромного моллюска неземного происхождения, пока тот не разнес своими щупальцами полгорода? Как оказалось, гость из другого измерения не просто несет хаос и разруху, но и преследует вполне конкретную…
я фанат marvel смотрел почти все фильмы и жду недождусь посмотреть этот фильм
Все мы, а может и не все знаем о киновселенной MARVEL.
Даже те, кто не смотрел фильмы наверное знают, кто такой человек-паук или железный человек.
Для меня, как фанату этой киновселенной второй "Доктор Стрэндж" стал самой ожидаемой лентой в этом году.
Начну с того, что мои ожидания оправдались.
"Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" – это отличный, яркий фильм с отличным актёрским составом и отличным экшеном.
Фильм динамичный и не даёт заскучать, два часа прошли незаметно.
Жутких моментов было мало, но некоторые из них меня испугали.
Сюжет сказочный и от этого он был довольно лёгким и отдыхающим.
Шуток было хоть и мало, но они в целом меня рассмешили.
Бенедикт Камбербетч и Элизабет Олсен отлично сыграли свои роли, как и другие актёры в этом фильме.
Графика и визуальные эффекты были хорошо сделаны.
Саундтрек у ленты мне также понравился.
У кинофильма есть один минус, но на него можно закрыть глаза.
В итоге, второй "Доктор Стрэндж" мне понравился и я порекомендую его обязательно посмотреть.
Моя оценка: 9 из 10.
Авторизация по e-mail