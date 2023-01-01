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Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия, 2022: актеры и роли
Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022 / США
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7.5
Оцените
94
голоса
Рейтинг IMDb: 6.9
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Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сэм Рэйми
Sam Raimi
В ролях
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Бенедикт Вонг
Benedict Wong
Элизабет Олсен
Elizabeth Olsen
Рэйчел МакАдамс
Rachel McAdams
Чиветел Эджиофор
Chiwetel Ejiofor
Сочил Гомес
Xochitl Gomez
Тони Маккарти
Tony McCarthy
Патрик Стюарт
Patrick Stewart
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