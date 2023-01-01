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Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Киноафиша Фильмы Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия, 2022: актеры и роли
Doctor Strange in the Multiverse of Madness Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия 2022 / США
7.5 Оцените
94 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сэм Рэйми Сэм Рэйми Sam Raimi
В ролях
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch Бенедикт Вонг Бенедикт Вонг Benedict Wong Элизабет Олсен Элизабет Олсен Elizabeth Olsen Рэйчел МакАдамс Рэйчел МакАдамс Rachel McAdams Чиветел Эджиофор Чиветел Эджиофор Chiwetel Ejiofor Сочил Гомес Сочил Гомес Xochitl Gomez Тони Маккарти Tony McCarthy Патрик Стюарт Патрик Стюарт Patrick Stewart Шарлиз Терон Шарлиз Терон Charlize Theron
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