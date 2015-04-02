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Сумерки. Сага. Затмение Сумерки. Сага. Затмение
Киноафиша Фильмы Сумерки. Сага. Затмение Отзывы о фильме «Сумерки. Сага. Затмение»
The Twilight Saga: Eclipse Сумерки. Сага. Затмение 2010 / США
7.8 Оцените
329 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Сумерки. Сага. Затмение»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Со стороны авторов третьей части саги было в высшей степени правильным назвать фильм «Затмением», и отнюдь не только потому, что так именуется роман Стефени Мейер. Заголовок столь точно отражает состояние сознания режиссера и съемочной группы, что подобное прямое попадание в суть дела кажется поистине восхитительным. Дэвид Слэйд посвящает почти все свое и зрительское время выяснению актуальнейшего вопроса современности – допустимо ли утратить девственность до вступления в брак…

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tora74 2 апреля 2015, 12:51
Кому не нравится, тот моежт не пылится на 14-летних девочек. Я читала все книги, одолжив у дочери, и жду премьеры не меншьше, чем она. Надо ли говорить о том, что первые два фильма я смотрела раз 10?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Hinata19953 2 апреля 2015, 12:51
Так жду этот фильм.!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KInoman4ik 2 апреля 2015, 12:51
Да ладно вам,не нравится чего смотрит то тогда,кому то нравится,а кому то нет)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
bestname 2 апреля 2015, 12:51
А ЧТО ТАКОЕ IMAX?????Ответ на сообщение 77 от 21/06/2010 - 01:44:01
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Katya999 2 апреля 2015, 12:51
В ранних частях игра актеров ужасна!!!! В их глазах пустота, никаких эмоций.Как говориться-"НЕ ВЕРЮ"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Наталия366 2 апреля 2015, 12:51
А где премьера в Москве?и в во скока?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
рина 2 апреля 2015, 12:51
✊ а я книги прочитала ,но посмотреть всё равно хочу ! тем более снимают очень близко к сюжету книги .✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Белка176 2 апреля 2015, 12:51
а в Питере в 3D будет премьера?. Смотрю в Москве и других городах....даже в Казани 30 июня премьера в долби и 3D. А Питер только обычные залы.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Наталия366 2 апреля 2015, 12:51
Нигде информации про премьерный показ нету!начинают показывать прям с утра.....билеты есть.

Ответ на сообщение mari_190882 от 27/06/2010 - 22:45:37
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Белка176 2 апреля 2015, 12:51
у нас премьера почти во всех кинотеатрах через 35 минут начнется. жаль только имакс решил шрека дальше показывать (((((((
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LexSmit 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ураааа!!! Дождались!)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LexSmit 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Третья часть действительно не подвела!😌 респект режисёру!))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kimo 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел сегодня "Затмение" и остался крайне разочарован. Третья часть - лучшая в серии и к тому же самая удобная для экранизации: можно сказать, готовый сценарий. Только ничего не испорти! Но сценарист с режиссером умудрились выкинуть почти все мои любимые эпизоды, а что осталось - исковеркать до неузноваемости. Что же будет с четвертой частью (которая гараздо сложнее для экранизации)? Грустно все это...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Алиса_aisha 2 апреля 2015, 12:51
По-моему полная лажа. ОЧень муторно и скучно. А под конец - на чем начали, на том и закончили. Ну разве что колечко подарил.

Вообще фильм не тронул абсолютно. Все эти многострадальные и Абсолютно непонятные метания Беллы... не проиграны однозначно - так и напрашивается: НЕ ВЕРЮ! Одним словом - розовые сопли, от которых тошнит по-моему уже самих актеров.

Да и романтика подкачала - где же пресловутые сцены в палатке, в доме вампиров и тд. Одним словом, где секс? Вообще - где эмоции? нда....

Ах да, порадовали волки - такие коровки, сексуально повиливующие бедрами при перемещениях)))) ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
limonchik 2 апреля 2015, 12:51
Если в первом фильме была музыка, во втором - цвета и красивые планы, то третий фильм не может ничем похвастаться. Просто фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
pomidorka4erry 2 апреля 2015, 12:51
Сходила в прошлые выходные на это "чудо"..До этого смотрела обе части (1ю по ТВ, 2ю в КТ)..В общем, как всегда, 1я часть самая лучшая) 2я, как выразился мой муж, сопливая=) ну а 3я - пошли просто по привычке, видели первые 2, значит 3ю надо посмотреть. Правда советую не ходить в кинотеатр и тратиться на билеты, а просто купить DVD и наслаждаться просмотром дома) Фильм сам по себе ничего...правда, по-моему, много пустых разговоров, да и спецэффекты не ахти. Псы-оборотни в некоторых местах совсем мультяшные и размытые=) В общем, если вам больше нечего смотреть в выходной, купите диск и отдыхайте дома=)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Сходила, поглядела. Было смешно. ✊ Уже хорошо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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