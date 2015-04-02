Со стороны авторов третьей части саги было в высшей степени правильным назвать фильм «Затмением», и отнюдь не только потому, что так именуется роман Стефени Мейер. Заголовок столь точно отражает состояние сознания режиссера и съемочной группы, что подобное прямое попадание в суть дела кажется поистине восхитительным. Дэвид Слэйд посвящает почти все свое и зрительское время выяснению актуальнейшего вопроса современности – допустимо ли утратить девственность до вступления в брак…
Ответ на сообщение mari_190882 от 27/06/2010 - 22:45:37
Вообще фильм не тронул абсолютно. Все эти многострадальные и Абсолютно непонятные метания Беллы... не проиграны однозначно - так и напрашивается: НЕ ВЕРЮ! Одним словом - розовые сопли, от которых тошнит по-моему уже самих актеров.
Да и романтика подкачала - где же пресловутые сцены в палатке, в доме вампиров и тд. Одним словом, где секс? Вообще - где эмоции? нда....
Ах да, порадовали волки - такие коровки, сексуально повиливующие бедрами при перемещениях)))) ✊
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