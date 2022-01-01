Прокатчик Disney Studios

«Уолт Дисней Компани СНГ» основана в 2006 году и занимается развитием бизнеса на территории России, стран СНГ, Грузии и Монголии.

В России, странах СНГ, Грузии и Монголии компания развивает производство и прокат кинофильмов, сценические постановки, производство и дистрибуцию телевизионного контента, Канал Disney, лицензирование потребительских товаров — одежды, игрушек, товаров для детей, канцелярских принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров и др., лицензирование издательской деятельности — книг и журналов для детей; производство и дистрибуцию цифрового видео, игр для консолей, мобильных и онлайн-игр, а также развивает направление тематических парков и круизные путешествия Disney среди российских туристов в России, странах СНГ, Грузии, Монголии, в странах Балтии, в Греции, на Мальте и Кипре.

Новая структура "Дисней Студиос" будет представлять на российском рынке фильмы производства The Walt Disney Studios, The Walt Disney Animation, Disney и Pixar, Marvel Studios и Lucasfilm, а также фильмы производства 20th Century Studios, Searchlight и других студий, вошедших в состав Walt Disney Company в результате покупки части активов компании Fox.