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Киноафиша Дистрибьютеры Disney Studios

Прокатчик Disney Studios

О прокатчике

«Уолт Дисней Компани СНГ» основана в 2006 году и занимается развитием бизнеса на территории России, стран СНГ, Грузии и Монголии.

В России, странах СНГ, Грузии и Монголии компания развивает производство и прокат кинофильмов, сценические постановки, производство и дистрибуцию телевизионного контента, Канал Disney, лицензирование потребительских товаров — одежды, игрушек, товаров для детей, канцелярских принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров и др., лицензирование издательской деятельности — книг и журналов для детей; производство и дистрибуцию цифрового видео, игр для консолей, мобильных и онлайн-игр, а также развивает направление тематических парков и круизные путешествия Disney среди российских туристов в России, странах СНГ, Грузии, Монголии, в странах Балтии, в Греции, на Мальте и Кипре.

Новая структура "Дисней Студиос" будет представлять на российском рынке фильмы производства The Walt Disney Studios, The Walt Disney Animation, Disney и Pixar, Marvel Studios и Lucasfilm, а также фильмы производства 20th Century Studios, Searchlight и других студий, вошедших в состав Walt Disney Company в результате покупки части активов компании Fox.

Фильмы
Дэдпул 3
Дэдпул 3
фантастика, боевик, комедия , США
0.0
Untitled Star Wars Project
фантастика , США
0.0
Сила
триллер, криминал , США
0.0
Аватар 5
Аватар 5
фантастика, приключения, фэнтези, боевик 2028, США
0.0
Аватар 4
Аватар 4
фантастика, приключения, фэнтези, боевик 2026, США
0.0
Аватар 3
Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2024, США
0.0
Русалочка
Русалочка
мелодрама, приключения, фэнтези 2023, США
0.0
Барби
Барби
комедия, драма 2023, США
0.0
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