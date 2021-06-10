Бесконечность, 2021

Фильм режиссера Антуана Фукуа, основанный на романе американского писателя Д. Эрика Мэйкранца «Досье реинкарнациониста», расскажет о жизни Эвана Майклса (Марк Уолберг).

Эвану уже давно кажется, что он сумасшедший. С ним часто случаются галлюцинации, в которых он видит отрывки из чьей-то прошлой жизни: работу, которой никогда не занимался, людей, с которыми никогда не был знаком, и места, где никогда прежде не бывал. Однако все окажется намного сложнее, чем ему чудилось. Однажды Эван встречает таинственную девушку по имени Поппи, которая тоже страдает от таких видений и объясняет герою, что тот вовсе не болен и не сошел с ума, а его галлюцинации и видения – настоящие воспоминания из двух жизней, которые он уже когда-то прожил.

В поисках ответов Эван узнает о существовании людей из тайной подпольной организации под названием «Когномина», которые так же, как и он, могут видеть свои воплощения в прошлых жизнях. Правда, в отличие от Эвана, члены тайного общества решили направить этот дар в совсем иное русло и научились путешествовать в прошлое, чтобы изменить ход событий. На протяжении многих столетий подпольщики держат под контролем все человечество и направляют историю таким путем, какой сами избирают и какой сами хотят видеть. Главный герой решает, что ему необходимо узнать о своих видениях как можно больше, и для этого присоединяется к рядам древнего тайного сообщества. Однако все идет наперекосяк, когда он выясняет, что один из членов «Когномины» строит план, ставящий под угрозу существование всего человечества.