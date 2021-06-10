Бесконечность, 2021

Фильм режиссера Антуана Фукуа, основанный на романе американского писателя Д. Эрика Мэйкранца «Досье реинкарнациониста», расскажет о жизни Эвана Майклса (Марк Уолберг).
Эвану уже давно кажется, что он сумасшедший. С ним часто случаются галлюцинации, в которых он видит отрывки из чьей-то прошлой жизни: работу, которой никогда не занимался, людей, с которыми никогда не был знаком, и места, где никогда прежде не бывал. Однако все окажется намного сложнее, чем ему чудилось. Однажды Эван встречает таинственную девушку по имени Поппи, которая тоже страдает от таких видений и объясняет герою, что тот вовсе не болен и не сошел с ума, а его галлюцинации и видения – настоящие воспоминания из двух жизней, которые он уже когда-то прожил.
В поисках ответов Эван узнает о существовании людей из тайной подпольной организации под названием «Когномина», которые так же, как и он, могут видеть свои воплощения в прошлых жизнях. Правда, в отличие от Эвана, члены тайного общества решили направить этот дар в совсем иное русло и научились путешествовать в прошлое, чтобы изменить ход событий. На протяжении многих столетий подпольщики держат под контролем все человечество и направляют историю таким путем, какой сами избирают и какой сами хотят видеть. Главный герой решает, что ему необходимо узнать о своих видениях как можно больше, и для этого присоединяется к рядам древнего тайного сообщества. Однако все идет наперекосяк, когда он выясняет, что один из членов «Когномины» строит план, ставящий под угрозу существование всего человечества.
Роман «Досье реинкарнациониста», автором которого является американский писатель Д. Эрик Мэйкранц, впервые увидел свет в 2009 году. В первых выпущенных копиях литератор поощрял своих читателей действовать в качестве его агентов, предлагая на первой странице вознаграждение (10% от аванса) любому читателю, который мог бы представить роман голливудскому продюсеру для дальнейшей экранизации. Примечательно, что Рафи Крон, младший руководитель голливудской продюсерской компании, нашел копию книги в хостеле в Непале во время путешествия и предложил снять по этому произведению фильм. Мэйкранц выплатил обещанную награду Рафи Крону в декабре 2019 года.
Сценаристами фильма выступили Тодд Стейн и Иэн Шорр («Офисный беспредел» и «Слендер»).
Кресло режиссера занял американский режиссёр Антуан Фукуа («Великолепная семерка», «Левша», «Стрелок», «Великий уравнитель»).
Изначально на роль Эвана Майклса рассматривался актер Крис Эванс, но тот позднее отказался от участия в проекте из-за несостыковок в плотном графике и параллельных съемок в другом фильме.
Это вторая совместная работа для актера Марка Уолберга и режиссера Антуана Фукуа со времен съемок фильма «Стрелок».
Это второй совместный фильм для актеров Дилана О'Брайена и Марка Уолберга после совместных съемок в картине «Глубоководный горизонт».
Актеры Чиветель Эджиофор и Марк Уолберг уже снимались вместе в фильме «Кровь за кровь».
Съемки проходили с сентября по декабрь 2019 года по всей Великобритании, в частности в Лондоне, Шотландии и Уэльсе, но также съемки были организованы в Непале, Таиланде, Мехико и Нью-Йорке.
Премьера картины должны была состояться в августе 2020 года, однако в связи с пандемией была перенесена на 2021 год.
Эван Майклс страдает от необычного недуга: он в деталях помнит всё, что с ним происходило в двух прошлых жизнях. В поисках ответов Эван натыкается на древнее тайное общество «Когномина», члены которого, так же как и он, помнят о своих прошлых жизнях. Не понаслышке знакомые с историей, они на протяжении веков контролируют развитие человечества, направляя его в нужную сторону. Эван понимает, что обязан вступить в ряды «Когномины».