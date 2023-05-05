Новый злодей в киновселенной Marvel: 5 фактов о Высшем эволюционере

Он был обычным человеком

Как говорил один небезызвестный персонаж, безумец и гений – «это две крайности одной и той же сущности». И в Marvel Studios с этим, кажется, согласны: вот уже второй злодей в новой фазе киновселенной оказывается слегка тронувшимся, а потому и непонятным ученым, притом простым смертным.

Впервые Герберта Виндхэма, который со временем станет известен как Высший эволюционер, читатели комиксов увидели генетиком в Оксфордском университете 1920-х годов, увлеченным идеей искусственного ускорения эволюции. Его попытки добиться своего были тщетными, пока на научной конференции в Женеве он не встретил незнакомца, который дал ему ключ к изменению генетического кода. После этого Виндхэму удалось создать сыворотку, позволившую ему превращать животных в антропоморфных существ. Тем не менее эти эксперименты в Оксфорде сочли попросту омерзительными, что привело к отчислению Герберта из университета.

Герберт Виндхэм (позже Высший эволюционер) в комиксах

Он создал лабораторию на горе Вундагор

Эта локация уже фигурировала в MCU – именно здесь состоялась финальная схватка Доктора Стрэнджа с Алой Ведьмой в «Мультивселенной безумия». И именно сюда переместился Герберт Виндхэм после изгнания из университета, чтобы продолжить свои эксперименты над животными вдали от научного истеблишмента. Свою лабораторию он назвал Цитаделью науки, а антропоморфных созданий, которые все больше стали походить на людей, – Новыми людьми. Именно здесь Виндхэм получил свое новое имя – лорд Высший эволюционер (от «титула» он вскоре избавится), а выведенная им раса превратилась в целое общество, обосновавшееся в близлежащих горах. Со временем среди Новых людей появились бунтовщики, восставшие против своего создателя, и Высший эволюционер был вынужден сначала противостоять им, а потом и вовсе изгнать из своей микроутопии. Здесь же он создаст экзоскелет, который станет не только его неотъемлемым атрибутом, но и одним из главных источников силы.

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

Он создатель Алой Ведьмы и Ртути

С момента появления в киновселенной близнецов Максимофф все кому не лень спекулируют на тему того, кто они такие и откуда взялись. Самая популярная теория заключается в том, что они первые мутатнты в MCU, а их отец – не кто иной, как Магнито, и на фоне новостей о скором объединении киновселенных Marvel и Людей Икс она становится только популярнее.

Действительно, в комиксах этот вариант считался каноном несколько десятков лет: жена Магнито по имени Магда родила близнецов на горе Вундагор, где Ванда и Пьетро провели свое детство, а магия хаоса досталась Ванде от написавшего Даркхолд демона Хтона, в свое время изгнанного на Вундагор без возможности сбежать оттуда. Однако в 2010-х годах выяснилось, что близнецы не только никак не связаны с Магнито, но еще и не являются мутантами – на самом деле способности они получили после проведенных над ними экспериментов Высшего эволюционера.

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

Он создал планету под названием Контр-Земля

Концепция мультивселенной уже глубоко пустила корни в MCU, но во вселенной комиксов также существует как бы мир в мире – Контр-Земля, которая расположена на той же орбите, что и «наша» Земля, но зеркально ей. Создал ее Высший эволюционер в погоне за придуманной им утопией, где не может быть никакого зла, а все ее жители сосуществовали бы в абсолютной гармонии. Планета появилась, когда Высший эволюционер и его Новые люди были вынуждены покинуть Землю, и в этом абсолютно идентичном ей мире даже были те же самые люди: Питер Паркер, Рид Ричардс и другие. Однако план по созданию идеальной Земли провалился из-за одного из обозленных созданий Высшего эволюционера, зло оказалось неискоренимо, и тогда он сделал Контр-Землю своей новой базой, где стал играть в бога с населением планеты.

Контр-Земля в комиксах

Его способности сопоставимы с возможностями сильнейших космических существ

Высший эволюционер считается одним из самых могущественных злодеев в комиксах Marvel – в первую очередь благодаря своему интеллекту, который не уступает богоподобным существам вроде Наблюдателей (напомним, что один из них появился в сериале «Что, если…?»). Его эксперименты не ограничивались несчастными зверушками – он также проводил разного рода манипуляции с самим собой, в результате чего сумел раскрыть весь потенциал своего мозга.

Список его способностей довольно длинный: сверхчеловеческая сила, выносливость, возможность ускорить или обратить процесс эволюции конкретного существа, телепатия, и в комиксах даже был намек на бессмертие. Но все же большая часть сил Высшего эволюционера заключена в его броне, которая, во-первых, способна защищать ее носителя, самостоятельно реагируя на угрозы, а во-вторых, может исцелить или воскресить его и даже создать новое тело, так как генетический код Высшего эволюционера загружен прямо в костюм.

Можно было бы заметить, что Танос такому злодею и в подметки не годится (а именно по нему теперь принято оценивать всех злобных новичков киновселенной), но есть одно «но»: так называемый изотоп Е, который и наделяет Высшего эволюционера исключительной способностью к постоянному самосовершенствованию, крайне нестабилен. Поэтому время от времени злодей против собственной воли скачет между состоянием сверхчеловека и подобной неандертальцу формой с соответствующим уровнем интеллекта. Так что и его всемогущество на деле оказывается мнимым.