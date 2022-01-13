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King’s man: Начало King’s man: Начало
Киноафиша Фильмы King’s man: Начало Отзывы о фильме «King’s man: Начало»
The King’s Man King’s man: Начало 2021 / США / Великобритания
6.1 Оцените
101 голос Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «King’s man: Начало»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Режиссер Мэттью Вон сделал имя на собственном чувстве юмора, которое он умеет визуализировать. Это нечто вызывающее, неудобное и почему-то обязательно с боевыми элементами. Его «Пипец» разделил аудиторию на тех, кто неистово ржал, и тех, кто даже не смог на это смотреть. Поэтому, когда он взялся за Kingsman, уже вроде как было понятно, чего ждать, но все же было страшно любопытно взглянуть, в какой фарс этот возмутитель спокойствия втянет нежно всеми любимого пушисто-шоколадного…

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Вероника Колесникович 13 января 2022, 22:44
Оценка
Это было что-то невероятно ужасное
13 января 2022, 22:44 Ответить
Comon 14 января 2022, 19:06
Оценка
Супер фильм, приквел лучше оригинала, да и вообще мега фильмище
14 января 2022, 19:06 Ответить
senseijkd 15 января 2022, 12:02
Оценка
Фильм полное коричневое отвратительно пахнущее вещество, не чего общего с предыдущими частями не имеет. Не рекоминдую к просмотру однозначно,, травмирует психику
15 января 2022, 12:02 Ответить
User 15 января 2022, 23:12
Оценка
Довольно скучно и уныло
15 января 2022, 23:12 Ответить
Alexander 16 января 2022, 07:33
Оценка
Чё на мешали то и Ленина и Гитлера и распутин там и романов, Кароче винегрет лютый какой то, Европа видит как будто мы в России такие бесполезные все всё смешал в фильме этом это просто ужас
16 января 2022, 07:33 Ответить
Анна Шенцева 16 января 2022, 21:02
Оценка
Оч крутой, спецэффекты топ
16 января 2022, 21:02 Ответить
missmariya6676 17 января 2022, 02:15
Оценка
Это не комедия. Ну очень интересный фильм про войну очень затрагивает!\nАктёры круто сыграли свою роль!
17 января 2022, 02:15 Ответить
Мага Карачаев 17 января 2022, 18:16
Оценка
Фильм понравился! Жду 4 часть!
17 января 2022, 18:16 Ответить
okolelova_2015 20 января 2022, 14:23
Оценка
Прикольный фильм, видно бюджетный. Понравился !
20 января 2022, 14:23 Ответить
alfiya7163 22 января 2022, 16:36
Оценка
Эта часть King’s man мне понравилась, конечно с историей "поиграли", наврали как Троцкие, но смотреть можно.
22 января 2022, 16:36 Ответить
notredame 23 января 2022, 10:18
Оценка
Супер фильм, ожидания оправдались, как и с другими частями. Мне прошлые зашли и, если вам тоже, смело идите и получайте удовольствие. Фантазии насчёт первой мировой смешны, образ распутина - отдельный респект.
23 января 2022, 10:18 Ответить
User 24 января 2022, 14:08
Оценка
Чушь, ничего схожего с предыдущими частями. Зря потраченное время.
24 января 2022, 14:08 Ответить
stick.78 25 января 2022, 01:35
Оценка
Жуть какая то
25 января 2022, 01:35 Ответить
stick.78 25 января 2022, 01:35
в ответ на сообщение Вероника Колесникович от 13 января 2022, 22:44
Оценка
Согласна💯
25 января 2022, 01:35 Ответить
stick.78 25 января 2022, 01:36
Оценка
Просто ни о чем
Еле высидели ,
Историю приплели
25 января 2022, 01:36 Ответить
7844941 25 января 2022, 17:52
Оценка
О вкусах не спорят, но...это что угодно, только не комедия.
25 января 2022, 17:52 Ответить
Владимир Владимиров 27 января 2022, 17:15
Оценка
Самая ужасная часть. Негативных отзывов очень много потому что реально фильм нудный, неинтересный. Редко даю оценку, но здесь не выдержал, не советую к просмотру
27 января 2022, 17:15 Ответить
ogerasimov 1 февраля 2022, 09:31
Оценка
Фильм полон разных отрывков и идей , которые как суп солянка собраны в одну картинку. Смотреть нет сил, постоянно какие то отсылки, откуда, зачем, почему, ужас. Полная ерунда со спец эффектами. Ночной дозор и то интереснее! НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Посмотрите лучше "Любовь и голуби"
1 февраля 2022, 09:31 Ответить
Well 2 февраля 2022, 06:21
Оценка
После просмотра такого "кина" хочется задумываться про введение цензуры! Минут через 30 ушел из зала.
2 февраля 2022, 06:21 Ответить
Ильдар Шарафутдинов 3 марта 2022, 07:43
Это не комедия для россиян, однозначно. Оболгали, извратили нашу историю. Прекрасно отражает "эта фильма" отношение британии ко всему российскому.
3 марта 2022, 07:43 Ответить
mrysokov 27 ноября 2022, 04:06
Оценка
Понравилось
27 ноября 2022, 04:06 Ответить
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