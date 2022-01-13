Наша рецензия

Режиссер Мэттью Вон сделал имя на собственном чувстве юмора, которое он умеет визуализировать. Это нечто вызывающее, неудобное и почему-то обязательно с боевыми элементами. Его «Пипец» разделил аудиторию на тех, кто неистово ржал, и тех, кто даже не смог на это смотреть. Поэтому, когда он взялся за Kingsman, уже вроде как было понятно, чего ждать, но все же было страшно любопытно взглянуть, в какой фарс этот возмутитель спокойствия втянет нежно всеми любимого пушисто-шоколадного…