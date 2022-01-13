Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
King’s man: Начало - четвертый дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры King’s man: Начало. Четвертый дублированный трейлер

King’s man: Начало. Четвертый дублированный трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 7 июля 2021
King’s man: Начало – Kingsman — организация супершпионов, действующая на благо человечества вдали от любопытных глаз. И один из первых и самых талантливых оперативников в истории организации — Конрад, молодой и наглый сын герцога Оксфордского. Как и многие его друзья он мечтал служить на благо Англии, но в итоге оказался втянут в тайный мир шпионов и убийц.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Вероника Колесникович 13 января 2022, 22:44
Оценка
Это было что-то невероятно ужасное
13 января 2022, 22:44 Ответить
Comon 14 января 2022, 19:06
Оценка
Супер фильм, приквел лучше оригинала, да и вообще мега фильмище
14 января 2022, 19:06 Ответить
senseijkd 15 января 2022, 12:02
Оценка
Фильм полное коричневое отвратительно пахнущее вещество, не чего общего с предыдущими частями не имеет. Не рекоминдую к просмотру однозначно,, травмирует психику
15 января 2022, 12:02 Ответить
User 15 января 2022, 23:12
Оценка
Довольно скучно и уныло
15 января 2022, 23:12 Ответить
Alexander 16 января 2022, 07:33
Оценка
Чё на мешали то и Ленина и Гитлера и распутин там и романов, Кароче винегрет лютый какой то, Европа видит как будто мы в России такие бесполезные все всё смешал в фильме этом это просто ужас
16 января 2022, 07:33 Ответить
Анна Шенцева 16 января 2022, 21:02
Оценка
Оч крутой, спецэффекты топ
16 января 2022, 21:02 Ответить
missmariya6676 17 января 2022, 02:15
Оценка
Это не комедия. Ну очень интересный фильм про войну очень затрагивает!\nАктёры круто сыграли свою роль!
17 января 2022, 02:15 Ответить
Мага Карачаев 17 января 2022, 18:16
Оценка
Фильм понравился! Жду 4 часть!
17 января 2022, 18:16 Ответить
okolelova_2015 20 января 2022, 14:23
Оценка
Прикольный фильм, видно бюджетный. Понравился !
20 января 2022, 14:23 Ответить
alfiya7163 22 января 2022, 16:36
Оценка
Эта часть King’s man мне понравилась, конечно с историей "поиграли", наврали как Троцкие, но смотреть можно.
22 января 2022, 16:36 Ответить
notredame 23 января 2022, 10:18
Оценка
Супер фильм, ожидания оправдались, как и с другими частями. Мне прошлые зашли и, если вам тоже, смело идите и получайте удовольствие. Фантазии насчёт первой мировой смешны, образ распутина - отдельный респект.
23 января 2022, 10:18 Ответить
User 24 января 2022, 14:08
Оценка
Чушь, ничего схожего с предыдущими частями. Зря потраченное время.
24 января 2022, 14:08 Ответить
stick.78 25 января 2022, 01:35
Оценка
Жуть какая то
25 января 2022, 01:35 Ответить
stick.78 25 января 2022, 01:35
в ответ на сообщение Вероника Колесникович от 13 января 2022, 22:44
Оценка
Согласна💯
25 января 2022, 01:35 Ответить
stick.78 25 января 2022, 01:36
Оценка
Просто ни о чем
Еле высидели ,
Историю приплели
25 января 2022, 01:36 Ответить
7844941 25 января 2022, 17:52
Оценка
О вкусах не спорят, но...это что угодно, только не комедия.
25 января 2022, 17:52 Ответить
Владимир Владимиров 27 января 2022, 17:15
Оценка
Самая ужасная часть. Негативных отзывов очень много потому что реально фильм нудный, неинтересный. Редко даю оценку, но здесь не выдержал, не советую к просмотру
27 января 2022, 17:15 Ответить
ogerasimov 1 февраля 2022, 09:31
Оценка
Фильм полон разных отрывков и идей , которые как суп солянка собраны в одну картинку. Смотреть нет сил, постоянно какие то отсылки, откуда, зачем, почему, ужас. Полная ерунда со спец эффектами. Ночной дозор и то интереснее! НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Посмотрите лучше "Любовь и голуби"
1 февраля 2022, 09:31 Ответить
Well 2 февраля 2022, 06:21
Оценка
После просмотра такого "кина" хочется задумываться про введение цензуры! Минут через 30 ушел из зала.
2 февраля 2022, 06:21 Ответить
Ильдар Шарафутдинов 3 марта 2022, 07:43
Это не комедия для россиян, однозначно. Оболгали, извратили нашу историю. Прекрасно отражает "эта фильма" отношение британии ко всему российскому.
3 марта 2022, 07:43 Ответить
mrysokov 27 ноября 2022, 04:06
Оценка
Понравилось
27 ноября 2022, 04:06 Ответить
Ferensy 12 июля 2023, 01:24
Оценка
Фильм, который еле досмотрел в три этапа, каждый раз выключал, так как скучно было. Понятно, что это комикс. Понятно, что в нем полно условностей. Но как то не ожидал от комикса скуки.

Весело было один раз - в сцене на скале. Проблема, что я её видел в тизере. Понравился Распутин.

По сюжету.
Распутин починил ногу одному из ГГ, а тот его убил.
В конце - А давайте сделаем тайную разведку, которая будет работать в обход этой всякой бюрократии. Им можно, они же за добро :)))
12 июля 2023, 01:24 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.2 King’s man: Начало
King’s man: Начало боевик, комедия, 2021, США / Великобритания
Литвяк - тизер 01:08
Литвяк  тизер
Астрал. Зеркала - дублированный трейлер 01:18
Астрал. Зеркала  дублированный трейлер
Волчок - тизер-трейлер 02:09
Волчок  тизер-трейлер
Эдем - дублированный трейлер 02:13
Эдем  дублированный трейлер
Жатва - дублированный трейлер 00:58
Жатва  дублированный трейлер
Умри, любовь моя - дублированный трейлер 00:58
Умри, любовь моя  дублированный трейлер
Сердцеед - трейлер 01:32
Сердцеед  трейлер
Хищник: Планета смерти - дублированный трейлер 01:59
Хищник: Планета смерти  дублированный трейлер
Маша и Медведи - трейлер 01:58
Маша и Медведи  трейлер
Возвращение в Сайлент Хилл - teaser-trailer 00:40
Возвращение в Сайлент Хилл  teaser-trailer
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше