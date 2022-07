1 The King's Man Matthew Margeson, Dominic Lewis / Matthew Margeson, Dominic Lewis, Генри Джекман 4:16

2 The Promise Matthew Margeson, Dominic Lewis 3:36

3 Savile Row Matthew Margeson, Dominic Lewis 1:49

4 Oxfords, Not Rogues Matthew Margeson, Dominic Lewis 3:32

5 My Shepherd Matthew Margeson, Dominic Lewis 4:34

6 We Three Kings Matthew Margeson, Dominic Lewis 3:06

7 Cost of War Matthew Margeson, Dominic Lewis 3:27

8 The Lord's Vessel Matthew Margeson, Dominic Lewis 2:20

9 Network of Domestics Matthew Margeson, Dominic Lewis 4:28

10 Let Me Lick Your Wounds Matthew Margeson, Dominic Lewis 3:23

11 Dance on Your Graves Matthew Margeson, Dominic Lewis / Matthew Margeson, Dominic Lewis, Пётр Ильич Чайковский 4:10

12 Cracking the Code Matthew Margeson, Dominic Lewis 3:06

13 We Shall Not Sleep Matthew Margeson, Dominic Lewis 3:40

14 Silent Knife Matthew Margeson, Dominic Lewis 4:26

15 Crying Conrad Matthew Margeson, Dominic Lewis 2:20

16 Lionheart Matthew Margeson, Dominic Lewis 1:55

17 Dulce et Decorum est Matthew Margeson, Dominic Lewis 4:58

18 Skydiving Matthew Margeson, Dominic Lewis 2:45

19 Goliath Matthew Margeson, Dominic Lewis 2:44

20 Out of the Shadows Matthew Margeson, Dominic Lewis 1:56

21 Crooked Blade Matthew Margeson, Dominic Lewis 2:14

22 Victoria Cross Matthew Margeson, Dominic Lewis 3:10

23 Knights of the Roundtable Matthew Margeson, Dominic Lewis / Matthew Margeson, Dominic Lewis, Генри Джекман 3:50