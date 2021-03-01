По соседству, 2021

5 причин посмотреть фильм «По соседству»

Один из главных немецких фильмов 2021 года, участвовавший в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля.

Известный голливудский актер Даниэль Брюль, прославившийся после блокбастеров студии Marvel, раскроется для поклонников с неожиданной стороны. Здесь он не только исполнитель главной роли, но и режиссер. И по мнению критиков, дебют Брюля в качестве постановщика удался на славу.

«По соседству» не только отличная драма, но и квест для тех, кто хорошо знаком с фильмографией Брюля. В повествовании спрятано немало отсылок к его предыдущим работам в кино — от голливудской супергероики до немецкого артхауса. Вымышленная биография персонажа то и дело соприкасается с реальными фактами, что становится одной из визитных карточек киноленты.

Черный юмор в лучших традициях братьев Коэн, коими Брюль и вдохновлялся.

Идеальный вариант для всех поклонников каммершпиле, построенного на диалогах. В лучших традициях театральной пьесы «По соседству» предлагает остроумную беседу, способную удержать в напряжении не хуже высокобюджетного экшена. Есть здесь и детективная интрига, которая станет приятным дополнением к блистательной актерской игре мастодонтов европейского кинематографа.