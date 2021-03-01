По соседству, 2021

5 причин посмотреть фильм «По соседству»
Один из главных немецких фильмов 2021 года, участвовавший в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля.
Известный голливудский актер Даниэль Брюль, прославившийся после блокбастеров студии Marvel, раскроется для поклонников с неожиданной стороны. Здесь он не только исполнитель главной роли, но и режиссер. И по мнению критиков, дебют Брюля в качестве постановщика удался на славу.
«По соседству» не только отличная драма, но и квест для тех, кто хорошо знаком с фильмографией Брюля. В повествовании спрятано немало отсылок к его предыдущим работам в кино — от голливудской супергероики до немецкого артхауса. Вымышленная биография персонажа то и дело соприкасается с реальными фактами, что становится одной из визитных карточек киноленты.
Черный юмор в лучших традициях братьев Коэн, коими Брюль и вдохновлялся.
Идеальный вариант для всех поклонников каммершпиле, построенного на диалогах. В лучших традициях театральной пьесы «По соседству» предлагает остроумную беседу, способную удержать в напряжении не хуже высокобюджетного экшена. Есть здесь и детективная интрига, которая станет приятным дополнением к блистательной актерской игре мастодонтов европейского кинематографа.
«По соседству» — первый опыт работы Даниэля Брюля в качестве режиссера. По словам звездного актера, он давно мечтал снять камерную драму. Примерами послужили такие кинофильмы, как «Виновный» режиссера Густава Меллера и «Лок» Стивена Найта с актерским соло Тома Харди. Кроме того, Брюль отмечает влияние Хичкока и Люмета.
Идея родилась у Брюля в скромном ресторанчике в Барселоне, а сценарий написал его друг Даниэль Кельман. Автор известен по роману-бестселлеру «Изменяя мир», по мотивам которого также была снята одноименная кинокартина 2012 года.
Далеко не первый опыт сотрудничества Даниэля Брюля и Петера Курта. Актеры вместе снимались в фильмах «Мой друг», «Гуд бай, Ленин!», «Я и Камински».
Место съемок — район Пренцлауэр-Берг, Берлин. 28 марта 2020 года производство фильма было прервано из-за эпидемиологической ситуации в Германии. Команда вернулась на площадку 11 мая, завершив работу с соблюдением строгих мер безопасности 18 июня.
Киноленту «По соседству» выпустила немецкая компания Amusement Park, основанная Брюлем с Клаусом Доле и Мальте Грюнертом. Создание проходило при поддержке немецкого подразделения Warner Bros.
Премьера состоялась в марте 2021 года на Берлинале.
Даниэль – типичный баловень судьбы. Популярный актер, обожаемый супруг и счастливый отец, живущий в престижном районе Берлина. Он приглашен в Лондон для участия в кинопробах и еще не знает, что к концу чудесного летнего дня мир уже никогда не будет для него прежним. По дороге в аэропорт Даниэль заглядывает в ближайший бар. Единственный посетитель, которого он принимает за поклонника, начинает целенаправленно выводить его из себя. Даниэль не догадывается, что это – Бруно, его сосед-неудачник, который долгое время наблюдает за частной жизнью героя и только ждет случая, чтобы свести с ним счеты.