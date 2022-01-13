King’s man: Начало
– Kingsman — организация супершпионов, действующая на благо человечества вдали от любопытных глаз. И один из первых и самых талантливых оперативников в истории организации — Конрад, молодой и наглый сын герцога Оксфордского. Как и многие его друзья он мечтал служить на благо Англии, но в итоге оказался втянут в тайный мир шпионов и убийц.
Еле высидели ,
Историю приплели
Весело было один раз - в сцене на скале. Проблема, что я её видел в тизере. Понравился Распутин.
По сюжету.
Распутин починил ногу одному из ГГ, а тот его убил.
В конце - А давайте сделаем тайную разведку, которая будет работать в обход этой всякой бюрократии. Им можно, они же за добро :)))
