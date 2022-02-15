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Джемма Артертон

Gemma Arterton
Джемма Артертон
Джемма Артертон Gemma Arterton
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Дата рождения
12 января 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Грейвсенд, Кент, Англия, Великобритания
Рост
170 см
Биография Джеммы Артертон

Джемма Артертон родилась 12 января 1986 года в Грейвсенде, графство Кент, Англия. Ее мать была уборщицей, а отец – сварщиком. Вскоре он оставил семью, и воспитание девочки целиком легло на плечи матери.

Джемма училась в грамматической школе, но грезила об актерской карьере. Хотя в семье ее стремление не поддерживали, она поступила в колледж искусств. В 17 лет Артертон получила грант, который позволил ей поступить в Королевскую академию драматического искусства.

В годы учебы девушка подрабатывала продавцом, чтобы оплачивать съемное жилье. Зато сразу после обучения в 2007 году ее пригласили в картину Стефена Полякоффа «Поимка Мери».

Летом того же года она начала работать в театре, а зимой появилась на экранах в комедии Паркера и Томпсона «Одноклассницы», где у девушки была главная роль.

Однако настоящий успех Джемме принесла картина «Квант милосердия» Форстера. На роль претендовали свыше 1,5 тысяч девушек, но кастинг прошла именно Артертон. Отвечая на вопрос, как ей это удалось, она шутила, что просто пришла на пробы, а продюсеры не устояли перед ее красотой. После проекта Джемму пригласили стать лицом бренда Avon.

В 2009 году взлет актерской карьеры Джеммы продолжился, она все так же появлялась на экране, начала играть в театре Вест-Энд.

У девушки никогда не хватало времени на серьезные отношения, однако летом 2010 года она тайно вышла замуж. Однако брак был недолговечным.

Интересные факты о Джемме Артертон
  • Джемма Артертон появилась на свет с шестью пальцами на руках, но еще в детстве ей провели операцию и удалили два лишних пальца;
  • В 2010 году актриса вышла замуж за представителя фэшн-индустрии Стефано Кателли. Свадебная церемония состоялась в глухой дерене Цукерос в Испании, на ней присутствовали только ближайшие родственники жениха и невесты. Спустя пять лет брак распался;
  • За левым ухом Джеммы спрятана татуировка. Она изображает крыло ангела;
  • Когда Артертон заполучила роль девушки Бонда, у нее все еще был довольно большой студенческий долг;
  • Каждый раз, когда Джемма снимается за границей, она покупает себе винтажное ювелирное изделие. Среди таких сувениров у нее есть, например, кольцо викторианской эпохи с изумрудом, найденное в Пуэрто-Рико, и с бриллиантом из Греции.
Фильмография Джеммы Артертон
Изумительный Морис
Изумительный Морис
анимация, семейный, фэнтези 2023, США
0.0
TheatreHD: Уолден, или Жизнь в лесу
TheatreHD: Уолден, или Жизнь в лесу
спектакль 2021, Великобритания
6.0
King’s man: Начало
King’s man: Начало
боевик, комедия 2021, США / Великобритания
6.0
Суперпёс и Турбокот
Суперпёс и Турбокот
анимация, приключения 2019, США
6.0
Супер Пёс и Турбо Кот
Супер Пёс и Турбо Кот
анимация, комедия, семейный 2019, Великобритания
5.0
Убийство на яхте
Убийство на яхте
комедия, боевик, мелодрама 2019, США
6.0
Моя Зои
Моя Зои
драма 2019, Великобритания / Франция / Германия
5.0
Вита и Вирджиния
Вита и Вирджиния
драма, мелодрама, биография 2018, Великобритания / Ирландия
6.0
Все фильмы
Фотографии Джеммы Артертон Все фотографии
Джемма Артертон Джемма Артертон, Убийство на яхте Джемма Артертон Джемма Артертон и Лили Джеймс Джемма Артертон Джемма Артертон, Хроники любви Джемма Артертон Джемма Артертон
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Джемма Артертон пополнила актерский состав сериала о грабителях «Преступники» Проект является оригинальным британским шоу Disney+.
Написать
15 февраля 2022 16:39
Человек, который хотел быть Kingsman: интервью с режиссером и исполнителями главных ролей «King’s Man: Начало» Режиссер Мэттью Вон обещает никого не оскорбить, а Рэйф Файнс, Том Холландер, Рис Иванс, Харрис Дикинсон, Джемма Артертон и Джимон Хонсу объясняют, что такое истинный стиль Kingsman.  
Написать
15 января 2022 12:57
Финальный трейлер «The King’s Man: Начало» посвятили сильным и слабым сторонам злодеев Британские агенты столкнутся с убийцей Гаврило Принципом, шпионкой Матой Хари и «другом царя» Григорием Распутиным.
Написать
15 декабря 2021 10:24
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