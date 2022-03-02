Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Марта Кесслер
Марта Кесслер
Marta Kessler
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Марта Кесслер
Marta Kessler
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 августа 2009
Возраст
12 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Москва, Россия
Биография Марты Кесслер
Родилась 8 августа 2009 года. Москва, Россия.
Развернуть
Фильмография Марты Кесслер
Моя ужасная сестра
семейный
2022, Россия
5.0
Ряд 19
триллер
2021, Россия
5.0
Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения
2020, Россия
7.0
Сестренка
военный, драма
2019, Россия
7.0
Эбигейл
фэнтези
2019, Россия
5.0
Ракушка
короткометражный, драма
2019, Россия
0.0
Гоголь. Страшная месть
драма, исторический, мистика
2018, Россия
7.0
Гоголь. Вий
мистика, драма, исторический
2018, Россия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Маленькие сводные сестры замышляют поссорить своих родителей в трейлере комедии «Моя ужасная сестра»
В фильме сыграли Владимир Яглыч и певица Глюкоза.
Написать
2 марта 2022 14:05
Призраки атакуют пассажиров самолета в трейлере российского фильма ужасов «Ряд 19»
Премьера состоится уже 11 ноября.
Написать
19 октября 2021 15:35
10-летняя Марта Тимофеева из «Звоните ДиКаприо!» сыграет в новом сериале Hulu
Актриса получила ключевую роль в проекте от создателей «Тайн Смолвиля».
Написать
24 апреля 2020 10:08
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось