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Лучшие русские мистические фильмы
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Лучшие русские мистические фильмы

Традиционно считается, что мистические фильмы – это в первую очередь «удел» Голливуда, в то время как в России хорошую мистику снимают крайне редко. На деле же и российские киноделы неоднократно радовали зрителя по-настоящему достойными образчиками картин в мистическом жанре. Лучшие представители категории русских мистических фильмов – в нашей подборке лент, которые можно посмотреть онлайн в хорошем качестве.

Все 21 Онлайн
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Иччи
Иччи
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5.0
ужасы
2021, Россия
Приворот. Черное венчание
Приворот. Черное венчание
Смотреть за 1 рубль
6.0
ужасы
2020, Россия
Мысленный волк
Мысленный волк
4.0
драма, мистика
2019, Россия
Тварь
Тварь
4.0
триллер, мистика, ужасы
2019, Россия
Яга: Кошмар темного леса
Яга: Кошмар темного леса
Смотреть за 1 рубль
6.0
ужасы, фэнтези, мистика
2019, Россия
Потерянный остров
Потерянный остров
Смотреть за 1 рубль
7.0
мистика, приключения, триллер
2019, Россия
Проводник
Проводник
Смотреть за 1 рубль
8.0
мистика, триллер
2018, Россия
Гоголь. Вий
Гоголь. Вий
6.0
мистика, драма, исторический
2018, Россия
Гоголь. Страшная месть
Гоголь. Страшная месть
7.0
драма, исторический, мистика
2018, Россия
Соната
Соната
Смотреть за 1 рубль
4.0
триллер, мистика
2018, Франция / Великобритания / Россия
Невеста
Невеста
Смотреть за 1 рубль
6.0
ужасы, триллер, мистика
2017, Россия
Затмение
Затмение
Смотреть за 1 рубль
5.0
фэнтези, приключения, мистика
2017, Россия
Гоголь. Начало
Гоголь. Начало
7.0
драма, мистика
2017, Россия
Вурдалаки
Вурдалаки
Смотреть за 1 рубль
5.0
мистика, триллер
2016, Россия
Прикосновение ветра
Прикосновение ветра
5.0
документальный, мистика, драма
2016, Россия
Ведьма
Ведьма
4.0
драма, триллер
2015, Россия
Корсет
Корсет
4.0
фэнтези, мистика, фантастика
2015, Россия
Трясина
Трясина
Смотреть за 1 рубль
0.0
драма, мистика, триллер
2012, Россия
Мертвые дочери
Мертвые дочери
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы, мистика, триллер
2006, Россия
Живой
Живой
7.0
драма, мистика, военный
2006, Россия
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Топ-5 русских мистических фильмов

Фильмы в мистическом жанре завораживают зрителя, а сюжет держит в напряжении. Совмещение реальности и необъяснимых явлений в киноленте происходит зрелищно и эффектно, заставляя наблюдателя забыть обо всем до самых титров.

«Живой», 2006.

Кир – молодой солдат, получивший в Чечне ранение. Он возвращается домой и пытается вести прежнюю жизнь. На родине его ждет любимая, ради которой он подписал контракт о службе в армии, и мама. Но гражданская жизнь уже не та, которую он покидал. В ней нет честности и справедливости. Главный герой оступается и совершает воровство, а вскоре после этого идет на предательство. Он оказывается совершенно потерянным и не знает, что делать дальше, но на помощь приходят призраки его армейских товарищей. Двое друзей теперь повсюду сопровождают Кира, пока он ищет ответы и пытается понять, как простить себе проступки.

Александр Васильев, бессменный лидер группы «Сплин», исполнил в этом фильме камео.

«Невеста», 2017.

Настя и Иван недавно поженились. Вскоре после свадьбы Ваня собирается в гости к родне. Молодая жена уговаривает супруга поехать вместе, и после долгого разговора мужчина соглашается. Родственники Вани живут в крохотном городке, почти опустевшем, и чтут старинные традиции. Скоро Насте приходится пожалеть о том, что она ввязалась в эту поездку. Семейство мужа планирует загадочный свадебный обряд. Девушку мучают изнуряющие кошмары, а страшное предчувствие не покидает ее. Пытаясь понять, что творится в пугающем доме, Настя находит мрачную шкатулку, в которой хранятся снимки мертвецов, а после для супруги Ивана начинается настоящий кошмар…

«Тварь», 2019.

Семья Беловых переживает трагическую потерю. Их шестилетний сын пропал без вести при необъяснимых обстоятельствах. Спустя четыре года Полина с Игорем принимают решение жить дальше и восполнить тяжелую утрату. Они оформляют опекунство над мальчиком, которого встретили при загадочных условиях. Но ребенок ведет себя странно. День ото дня он становится все более похожим на потерянного парой сына. Игорь знает, что это невозможно, но Полина уже начала верить в то, что малыш и есть ее сын. Глава семьи начинает расследование, которое приводит его к страшному открытию: в их доме поселилось мистическое создание, опасное и коварное.

Для Владимира Вдовиченкова и Елены Лядовой этот фильм – вторая совместная работа после судьбоносного «Левиафана», во время съемок которого пара познакомилась.

«Потерянный остров», 2019.

Игорь Воеводин – журналист из Москвы. В рамках своей рабочей деятельности он отправляется на далекий остров Дальнего Востока. Его цель – написать репортаж, посвященный рыбацкому поселению, последнему пристанищу дюжины людей, который оказались в диких условиях посреди открытого океана. Попав к точке назначения, корреспондент обнаруживает, что его здесь ждали. Игорь попадает в руки местных жителей, а у необъяснимо притягательной хозяйки этих земель на журналиста свои планы…

«Вурдалаки», 2016.

Сюжет переносит зрителя в Российскую Империю. Действие происходит в XVIII веке. Восемнадцатилетнего парня, крестного сына царствующей Елизаветы, ссылают в горный монастырь за непокорный нрав и возмутительные выходки, неподобающие придворным. В своем новом жилище молодой человек сталкивается с необъяснимыми и пугающими явлениями, объяснить которые неподвластно его прагматичному уму и рациональному мышлению. Юноша находит здесь свою любовь, но ради нее нужно вступить в жестокую и бескомпромиссную борьбу с потусторонними силами. Ему предстоит схватка с древнейшим злом…

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