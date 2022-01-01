В какой последовательности смотреть все части фильма «Гоголь»

В основе сюжета – повести «Вечера на хуторе близ Диканьки». Молодой Гоголь служит писарем в Третьем Отделении. По долгу службы он часто выезжает со следователями на места преступлений. Однако достойное исполнение обязанностей омрачают странные припадки, периодически случающиеся с Николаем Васильевичем. Коллегам и руководству не по нраву такой работник, потому они хотят избавиться от него.

Гоголь: Начало

Первая часть называется «Гоголь. Начало». Ее премьера состоялась 31 августа 2017 года. Фильм оказался успешным: кассовые сборы превысили 7,7 миллионов долларов. С этой части следует начать просмотр.

Во время припадков Гоголь общается с нечистой силой. Кажется, что все сказочные существа, живущие близ Диканьки, приходят к Николаю Васильевичу в эти моменты. Припадки беспокоят молодого писаря, он думает, что сходит с ума, но боится этого факта. Кардинальные изменения в жизни Гоголя происходят благодаря умному следователю Якову Гуро (его сыграл Олег Меньшиков). Вместе с ним Николай Васильевич отправляется на Полтавщину, чтобы распутать клубок загадочных убийств. По словам местных, за злодеяниями стоит сам Дьявол.

Гоголь: Вий

Второй фильм – «Гоголь. Вий». Он вышел в прокат в прокат весной 2018 года и собрал в кассах более 8 миллионов долларов. Село Диканька снова потрясают загадочные убийства. У местных жителей паника: убитыми находят молодых девушек. Гоголь вновь пытается разгадать тайну жестоких убийств. Ему приходится бросить вызов темному Всаднику. В этом непростом деле Николаю Васильевичу помогают странствующий философ, пьяница-доктор, кузнец и полицейский. Несмотря на «разношерстность» команды, кажется, что выловить убийцу возможно. Но не все так просто. На пути Гоголя встает Вий – страшная нечисть, один взгляд которой способен высосать душу из человека. Но вызов брошен, а значит, отступать некуда. В определенный момент Гоголь понимает, что с нечистыми силами его связывают не только видения во время припадков, а нечто большее.

Гоголь: Страшная месть

Третья часть фильма, именуемая «Гоголь. Страшная месть», вышла на экраны в августе 2018 года. Жестокие убийства в Диканьке не прекращаются, но сейчас опасность грозит возлюбленной Гоголя Лизе. Именно она может стать следующей жертвой темного Всадника. Перед Гоголем встает сложная задача – ему нужно победить колдовство и положить конец загадочным убийствам. Впрочем, не один всадник оказывается замешан в этих темных делах. Помогает распутать клубок вновь следователь Гуро, роль которого фильме весьма неоднозначна. Кроме того, в третьей части Гоголь становится известным писателем, приезжает в Петербург, встречается с Лермонтовым и Пушкиным. Сюжет – захватывающий, не менее интересна и развязка фильма.

Каждая часть оказалась успешной. Зрители ждут продолжения захватывающего детектива. В апреле 2019 года создатели фильма заявили о том, что продолжение будет снято. Четвертая часть картины будет полнометражной, ее бюджет составит более 150 миллионов рублей. Кроме того, роль Николая Васильевича Гоголя сыграет не Александр Петров. Кто же? Этот факт создатели картины пока не раскрывают.