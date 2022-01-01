Прокатчик КароПрокат

Кинокомпания «Каропрокат» была основана в 2005 году и является подразделением«КАРО», одного из крупнейших холдингов в стране. Главной целью компании стала дистрибуция отечественных картин, а также она занимается репертуарным планированием в кинотеатрах «КАРО Фильм» и рекламным продвижением фильмов по всей стране.

Первым фильмом, вышедшим в прокат, стал «Остров» Павла Лунгина. В последующие годы компания «Каропрокат» также выпустила множество релизов, в числе которых «12» Никиты Михалкова, «День выборов» Олега Фомина, «Мы из будущего» Андрея Малюкова и множество других российских хитов.