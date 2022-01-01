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Киноафиша Дистрибьютеры КароПрокат

Прокатчик КароПрокат

О прокатчике

Кинокомпания «Каропрокат» была основана в 2005 году и является подразделением«КАРО», одного из крупнейших холдингов в стране. Главной целью компании стала дистрибуция отечественных картин, а также она занимается репертуарным планированием в кинотеатрах «КАРО Фильм» и рекламным продвижением фильмов по всей стране.

Первым фильмом, вышедшим в прокат, стал «Остров» Павла Лунгина. В последующие годы компания «Каропрокат» также выпустила множество релизов, в числе которых «12» Никиты Михалкова, «День выборов» Олега Фомина, «Мы из будущего» Андрея Малюкова и множество других российских хитов.

Фильмы
Точка отрыва
драма , Россия
0.0
Невеста 2
ужасы 2023, Россия
0.0
Молодой человек
Молодой человек
комедия 2022, Россия
0.0
Аманат
Аманат
биография, исторический, драма 2022, Россия
0.0
Дорогая Элизабет
комедия 2022, США
0.0
Однажды в пустыне
Однажды в пустыне
военный 2022, Россия / Сирия
0.0
Тень
детектив, триллер 2022, Россия
0.0
Доктор Свисток
Доктор Свисток
комедия 2022, Россия
0.0
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