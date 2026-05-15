Российские детективы — это не только классические истории о расследованиях, но и напряжённые триллеры, психологические драмы и фильмы с неожиданной развязкой. За последние годы интерес к жанру заметно вырос: появляются новые проекты, а старые картины продолжают оставаться популярными у зрителей.

В этой подборке собраны лучшие российские детективные фильмы — от известных хитов до более современных работ. Здесь вы найдёте, что посмотреть: захватывающие расследования, истории о серийных преступлениях и фильмы с сильной атмосферой и интригующим сюжетом.

В списке - 25 лучших российских детективов, которые стоит посмотреть в 2026 году