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Киноафиша Подборки Лучшие российские детективы

Лучшие российские детективы

Российские детективы — это не только классические истории о расследованиях, но и напряжённые триллеры, психологические драмы и фильмы с неожиданной развязкой. За последние годы интерес к жанру заметно вырос: появляются новые проекты, а старые картины продолжают оставаться популярными у зрителей.

В этой подборке собраны лучшие российские детективные фильмы — от известных хитов до более современных работ. Здесь вы найдёте, что посмотреть: захватывающие расследования, истории о серийных преступлениях и фильмы с сильной атмосферой и интригующим сюжетом.

В списке - 25 лучших российских детективов, которые стоит посмотреть в 2026 году

По году
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Левша
Левша
приключения 2026, Россия
6.0
Красный шелк
Красный шелк
детектив, боевик 2025, Россия
6.0
Майор Гром: Игра
Майор Гром: Игра
боевик, приключения 2024, Россия
7.0
Карина
Карина
детектив 2024, Россия
7.0
Детектор
Детектор
триллер, детектив 2023, Россия
7.0
Кентавр
Кентавр
драма, триллер 2023, Россия
7.0
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
детектив, комедия 2023, Россия
6.0
Тень. Взять Гордея
Тень. Взять Гордея
детектив, триллер 2022, Россия
5.0
Казнь
Казнь
триллер 2021, Россия
7.0
Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия
Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия
боевик, криминал, детектив, комедия 2021, Россия
7.0
Похожий человек
Похожий человек
детектив, драма 2021, Россия
6.0
Девятая
Девятая
триллер, драма, боевик, детектив 2019, Россия
6.0
Текст
Текст
драма 2019, Россия
6.0
Гоголь. Вий
Гоголь. Вий
мистика, драма, исторический 2018, Россия
6.0
Гоголь. Страшная месть
Гоголь. Страшная месть
драма, исторический, мистика 2018, Россия
6.0
Гоголь. Начало
Гоголь. Начало
драма, мистика 2017, Россия
6.0
Чистое искусство
Чистое искусство
триллер, детектив 2016, Россия
5.0
Коллектор
Коллектор
криминал, драма 2016, Россия
6.0
Майор Гром
Майор Гром
приключения, фантастика, драма, боевик 2016, Россия
7.0
Сон №5
Сон №5
детектив 2010, Россия
0.0
Турецкий гамбит
Турецкий гамбит
криминал, исторический, приключения, военный 2005, Россия
7.0
Побег
Побег
криминал, триллер, драма 2005, Россия
6.0
Статский советник
Статский советник
исторический, криминал, приключения 2005, Россия
7.0
Прикосновение
Прикосновение
ужасы, триллер 1992, Россия
6.0
Криминальный талант
Криминальный талант
приключения 1989, СССР
7.0
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Жанр
Страна
Год

Российские детективные фильмы продолжают развиваться, сочетая классические элементы расследования с современными темами и более сложными сюжетами. Сегодня зрителям доступны как атмосферные ретро-детективы, так и динамичные современные истории с неожиданными поворотами.

Если вы ищете, что посмотреть из русских детективов, эта подборка поможет выбрать действительно интересные фильмы с напряжённым сюжетом и качественной постановкой. Мы регулярно обновляем список, добавляя новые российские детективы, чтобы он оставался актуальным.

Подборка обновлена: 25.03.2026

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