Российские детективы — это не только классические истории о расследованиях, но и напряжённые триллеры, психологические драмы и фильмы с неожиданной развязкой. За последние годы интерес к жанру заметно вырос: появляются новые проекты, а старые картины продолжают оставаться популярными у зрителей.
В этой подборке собраны лучшие российские детективные фильмы — от известных хитов до более современных работ. Здесь вы найдёте, что посмотреть: захватывающие расследования, истории о серийных преступлениях и фильмы с сильной атмосферой и интригующим сюжетом.
Российские детективные фильмы продолжают развиваться, сочетая классические элементы расследования с современными темами и более сложными сюжетами. Сегодня зрителям доступны как атмосферные ретро-детективы, так и динамичные современные истории с неожиданными поворотами.
Если вы ищете, что посмотреть из русских детективов, эта подборка поможет выбрать действительно интересные фильмы с напряжённым сюжетом и качественной постановкой. Мы регулярно обновляем список, добавляя новые российские детективы, чтобы он оставался актуальным.
Подборка обновлена: 25.03.2026
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