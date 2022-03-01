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Алексей Чупов
Алексей Чупов
Aleksey Chupov
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Алексей Чупов
Aleksey Chupov
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Дата рождения
29 мая 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Биография Алексея Чупова
Родился 29 мая 1973 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Алексея Чупова
Капитан Волконогов бежал
триллер, драма
2021, Россия / Эстония / Франция
6.0
Человек, который удивил всех
драма
2018, Россия / Эстония / Франция
7.0
Гоголь. Фильм о фильме
документальный
2018, Россия
0.0
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама
2017, Россия
7.0
Интимные места
драма, мелодрама
2013, Россия
3.0
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Российская киноакадемия объявила номинантов на премию «Ника» 2022
«Капитан Волконогов бежал» будет соперничать с «Разжимая кулаки» и «Медеей».
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1 марта 2022 14:52
«Капитан Волконогов бежал» и «Пингвины моей мамы» стали обладателями премии «Белый слон» 2022
Награда в режиссерской категории досталась Кире Коваленко за «Разжимая кулаки».
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7 февраля 2022 12:25
Из палача в жертву: вышел первый трейлер фильма «Капитан Волгоногов бежал»
Картина получила семь номинаций на премию «Золотой орел».
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20 января 2022 14:59
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Премьеры октября: что посмотреть в кино?
Середина осени собирает богатый урожай из фестивальных фильмов, режиссерских дебютов и отечественных премьер. «Киноафиша» выбрала самые вкусные киноновинки октября, мимо которых нельзя пройти любому уважающему себя синефилу.
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14 сентября 2018 15:26
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