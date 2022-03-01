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Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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Наталья Меркулова
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Дата рождения
19 сентября 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Бузулук, СССР (Россия)
Биография Натальи Меркуловой
Родилась 19 сентября 1979 года. Бузулук, СССР (Россия).
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Фильмография Натальи Меркуловой
Капитан Волконогов бежал
триллер, драма
2021, Россия / Эстония / Франция
6.0
Очень женские истории
комедия, мелодрама
2020, Россия
0.0
Человек, который удивил всех
драма
2018, Россия / Эстония / Франция
7.0
Все женщины – женщины
драма
2018, Россия
0.0
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама
2017, Россия
7.0
Яна + Янко
семейный, комедия
2017, Россия
6.0
Интимные места
драма, мелодрама
2013, Россия
3.0
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Российская киноакадемия объявила номинантов на премию «Ника» 2022
«Капитан Волконогов бежал» будет соперничать с «Разжимая кулаки» и «Медеей».
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1 марта 2022 14:52
«Капитан Волконогов бежал» и «Пингвины моей мамы» стали обладателями премии «Белый слон» 2022
Награда в режиссерской категории досталась Кире Коваленко за «Разжимая кулаки».
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7 февраля 2022 12:25
Из палача в жертву: вышел первый трейлер фильма «Капитан Волгоногов бежал»
Картина получила семь номинаций на премию «Золотой орел».
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20 января 2022 14:59
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Премьеры октября: что посмотреть в кино?
Середина осени собирает богатый урожай из фестивальных фильмов, режиссерских дебютов и отечественных премьер. «Киноафиша» выбрала самые вкусные киноновинки октября, мимо которых нельзя пройти любому уважающему себя синефилу.
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14 сентября 2018 15:26
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