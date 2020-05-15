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Артем Сучков
Артем Сучков
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Артем Сучков
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Дата рождения
3 августа 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Нижний Новгород, Россия
Рост
183 см
Биография Артема Сучкова
Родился 3 августа 1992 года. Нижний Новгород, Россия.
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Фильмография Артема Сучкова
(НЕ) Идеальный мужчина
комедия, фантастика, мелодрама
2020, Россия
6.0
Девушки бывают разные
комедия
2019, Россия
5.0
Вечный холод
боевик, триллер, фэнтези
2015, Россия
0.0
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15 мая 2020 09:21
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