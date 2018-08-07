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Николай Васильевич и его отряд единомышленников собираются раскрыть тайну Черного всадника. А заодно спасти возлюбленную Гоголя Лизу от верной смерти, которую тот постоянно видит в своих видениях. Но все выходит из-под контроля, местные жители пытаются совершить самосуд над Гоголем, которого они считают виновным в смерти невинных девушек и казаков. Поэтому Николаю Васильевичу и его друзьям придется столкнуться с новой волной непознанного и необъяснимого, чтобы уничтожить того, кто каждые…