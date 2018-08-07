Николай Васильевич и его отряд единомышленников собираются раскрыть тайну Черного всадника. А заодно спасти возлюбленную Гоголя Лизу от верной смерти, которую тот постоянно видит в своих видениях. Но все выходит из-под контроля, местные жители пытаются совершить самосуд над Гоголем, которого они считают виновным в смерти невинных девушек и казаков. Поэтому Николаю Васильевичу и его друзьям придется столкнуться с новой волной непознанного и необъяснимого, чтобы уничтожить того, кто каждые…
Очень жду! Обязательно пойду!
Уточните город и кинотеатр, пожалуйста
В прокате Украины сейчас фильм не значится
Ведьмачки одна краше другой, истории душевные такие!)
Ысчо пара классиков - улёт полный!
Зал катался со смеха.
Я 2месяца ждала этот фильм , и не зря , я даже не ожидала такого от концовки !Я была в шоке от того кем оказался Всадник .Девочка , которая играла Василина большая молодец ,такая милая , я никогда не видела ,чтобы ребенок так хорошо играл в кино. Сюжет , экшен , интриги , игра актеров , все порадовало
Из минусов : Гоголь как был соплей так и остался , я думала в конце он победит всадника ,но нет...
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