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Гоголь. Страшная месть Гоголь. Страшная месть
Киноафиша Фильмы Гоголь. Страшная месть Отзывы о фильме «Гоголь. Страшная месть»
Гоголь. Страшная месть 2018 / Россия
7.6 Оцените
128 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Гоголь. Страшная месть»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Николай Васильевич и его отряд единомышленников собираются раскрыть тайну Черного всадника. А заодно спасти возлюбленную Гоголя Лизу от верной смерти, которую тот постоянно видит в своих видениях. Но все выходит из-под контроля, местные жители пытаются совершить самосуд над Гоголем, которого они считают виновным в смерти невинных девушек и казаков. Поэтому Николаю Васильевичу и его друзьям придется столкнуться с новой волной непознанного и необъяснимого, чтобы уничтожить того, кто каждые…

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Дмитрий Король 7 августа 2018, 08:06
Офигенный трейлер фильма
7 августа 2018, 08:06 Ответить
Любовь Кликунова 15 августа 2018, 11:36
первые две части очень понравились.надеюсь что и эта часть будет не хуже!
15 августа 2018, 11:36 Ответить
aristovtimur 20 августа 2018, 11:21
Оценка
Зрень какая-то 🤔
20 августа 2018, 11:21 Ответить
Ulyana Gogol 20 августа 2018, 18:54
Уфф.
Очень жду! Обязательно пойду!
20 августа 2018, 18:54 Ответить
Юрий Филиппов 24 августа 2018, 15:28
Оценка
Вчера ходил на предпремьерный показ фильм оказался просто бомбой все кто о чем мог догадыватся будут в шоке от переворота сюжета с ног на голову ждите премьеру и идите в кино смотреть экранку не советую так как такой финал нужно смотреть на большем экране...
24 августа 2018, 15:28 Ответить
Егор Бигун 28 августа 2018, 11:57
А во сколько состоится премьера этого фильма?
28 августа 2018, 11:57 Ответить
Киноафиша.инфо 28 августа 2018, 12:49
в ответ на сообщение Егор Бигун от 28 августа 2018, 11:57
Добрый день!
Уточните город и кинотеатр, пожалуйста
28 августа 2018, 12:49 Ответить
Слава Крулатов 30 августа 2018, 11:17
Оценка
Повезло посмотреть кино на допремьере. Не хочу рассказывать деталей, чтобы не умерить ваш интерес, но отмечу тот факт, что в кои то веки третья часть трилогии выходит не хуже предыдущих
30 августа 2018, 11:17 Ответить
elena.ssokolova 30 августа 2018, 16:04
Оценка
Не впечатлило... Ожидала большего... Две первые части, на мой взгляд, были намного интереснее.
30 августа 2018, 16:04 Ответить
Лев 30 августа 2018, 19:02
Оценка
Получил больше ожидаемого. В целом третья лучше первых двух. Тут и нежданчиков много
30 августа 2018, 19:02 Ответить
Анна Плотникова 30 августа 2018, 21:52
Где в Харькове можно посмотреть фильм? Очень хочется в кино увидеть.
30 августа 2018, 21:52 Ответить
Влад Небесный 31 августа 2018, 07:06
Все хорошо. Но в конце перемудрили. Последние 15 минут фильма... полный винегрет
31 августа 2018, 07:06 Ответить
Киноафиша.инфо 31 августа 2018, 10:15
в ответ на сообщение Анна Плотникова от 30 августа 2018, 21:52
Добрый день!
В прокате Украины сейчас фильм не значится
31 августа 2018, 10:15 Ответить
Александр Клятихмоскалі 1 сентября 2018, 20:33
Оценка
Классный фильм. Давно не получал такого удовольствия от кино. Рекомендую к просмотру обязательно. В кинотеатре. Не пожалеете.
1 сентября 2018, 20:33 Ответить
osek2431 4 сентября 2018, 10:26
Оценка
Фильм нормальный но сюжет могли по лучше сделать слишком присказуем но игра актеров клпссная
4 сентября 2018, 10:26 Ответить
alex 4 сентября 2018, 15:27
Оценка
Смешной фильм.
Ведьмачки одна краше другой, истории душевные такие!)
Ысчо пара классиков - улёт полный!

Зал катался со смеха.
4 сентября 2018, 15:27 Ответить
da26klx5 5 сентября 2018, 15:30
Оценка
Редкостная пого..
5 сентября 2018, 15:30 Ответить
lyzmaksim 6 сентября 2018, 15:16
Оценка
Меньшиков красавчег!!!
6 сентября 2018, 15:16 Ответить
pol7783109 6 сентября 2018, 19:35
Оценка
3часть даже лучше ,чем все остальные
Я 2месяца ждала этот фильм , и не зря , я даже не ожидала такого от концовки !Я была в шоке от того кем оказался Всадник .Девочка , которая играла Василина большая молодец ,такая милая , я никогда не видела ,чтобы ребенок так хорошо играл в кино. Сюжет , экшен , интриги , игра актеров , все порадовало
Из минусов : Гоголь как был соплей так и остался , я думала в конце он победит всадника ,но нет...
6 сентября 2018, 19:35 Ответить
Илья Олейник 9 сентября 2018, 20:18
Оценка
Концовка уничтожила всю серьезность фильма! Пример как не нужно заканчивать такие кино сериальные трилогии!
9 сентября 2018, 20:18 Ответить
Алина Ширезанова 13 сентября 2018, 15:25
Оценка
Сходили с мужем на Гоголь 3ч. Очень нам понравилось. Смотрится на одном дыхании. Очень много запутанных моментов,но это даёт только больше интереса.
13 сентября 2018, 15:25 Ответить
ღღღ Анастасия ღღღ 14 сентября 2018, 16:17
Отличный фильм !
14 сентября 2018, 16:17 Ответить
Максим Максимов 15 сентября 2018, 00:37
Оценка
Фильм фороший на УДИВЛЕНИЕ !
15 сентября 2018, 00:37 Ответить
bma.77 15 сентября 2018, 16:46
в ответ на сообщение pol7783109 от 6 сентября 2018, 19:35
Про то что Гоголь не победит всадника можно было не писать🤨
15 сентября 2018, 16:46 Ответить
Елизавета Князева 16 сентября 2018, 15:57
Оценка
Для русского фильма очень крутая актерская игра, хороши спецэффекты и радует работа операторов, но фильм на четверочку, было скучно смотреть первые минут 40-50. Работа для кинотеатров, за домашним просмотром бы не впечатлило.
16 сентября 2018, 15:57 Ответить
9036541888 19 сентября 2018, 10:01
Оценка
Фильм супер! Думаю продолжение следует. А пока добавлю третий в коллекцию и устрою себе выходные с Гоголем ))
19 сентября 2018, 10:01 Ответить
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