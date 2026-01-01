Юлия Франц появилась на свет 29 мая 1989 года в Таджикистане. Когда Юле было четыре года, ее родители разошлись. То, как стремительно пропал папа, взволновало Юлю, она боялась, что у него проблемы со здоровьем и грезила о его возвращении, но этого так и не произошло.

Детство Юлии пришлось на гражданскую войну, и семье без мужского плеча жилось нелегко. К русским семьям относились нетерпимо. Когда Юле было шесть лет, мама и бабушка перевезли ее в Россию. Здесь девочка стала заниматься танцами, играть в КВН, а в 14 лет первый раз увидела столицу, где оказалась на спектакле студентов ГИТИСа. После этого у Юли появились мечты об актерской профессии. В 2010 году Франц поступила в театральное училище имени Щепкина. Выйдя оттуда дипломированным артистом, девушка начала играть в театре, а позже дебютировала и в кино.

Франц принимала участие во многих популярных проектах, но, исполняя эпизодические роли, не запомнилась зрителю. Успех и широкая узнаваемость пришли к девушке в 2017 году после ее участия в популярном молодежном сериале «Универ. Новая общага».

Юлия часто говорит, что самое важное — это регулярная работа над собой. Поэтому она каждый день неустанно совершенствует свои профессиональные навыки и изучает работы великих деятелей искусства.