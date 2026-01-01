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Юлия Франц
Юлия Франц Yuliya Frants
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Юлия Франц

Yuliya Frants

Дата рождения
29 мая 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Душанбе, СССР (Таджикистан)
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Драматический актёр

Биография Юлии Франц

Юлия Франц появилась на свет 29 мая 1989 года в Таджикистане. Когда Юле было четыре года, ее родители разошлись. То, как стремительно пропал папа, взволновало Юлю, она боялась, что у него проблемы со здоровьем и грезила о его возвращении, но этого так и не произошло.

Детство Юлии пришлось на гражданскую войну, и семье без мужского плеча жилось нелегко. К русским семьям относились нетерпимо. Когда Юле было шесть лет, мама и бабушка перевезли ее в Россию. Здесь девочка стала заниматься танцами, играть в КВН, а в 14 лет первый раз увидела столицу, где оказалась на спектакле студентов ГИТИСа. После этого у Юли появились мечты об актерской профессии. В 2010 году Франц поступила в театральное училище имени Щепкина. Выйдя оттуда дипломированным артистом, девушка начала играть в театре, а позже дебютировала и в кино.

Франц принимала участие во многих популярных проектах, но, исполняя эпизодические роли, не запомнилась зрителю. Успех и широкая узнаваемость пришли к девушке в 2017 году после ее участия в популярном молодежном сериале «Универ. Новая общага».

Юлия часто говорит, что самое важное — это регулярная работа над собой. Поэтому она каждый день неустанно совершенствует свои профессиональные навыки и изучает работы великих деятелей искусства.

Популярные фильмы

Кухня 7.8
Кухня (2012)
Зеркало для оборотня 7.1
Зеркало для оборотня (2023)
Любви не бывает? 7.0
Любви не бывает? (2024)

Фильмография Юлии Франц

16 лет и 9 месяцев
драма, комедия 2026, Россия
Отдел резонансных дел
комедия 2026, Россия
Костя
спорт, драма 2026, Россия
Трасса «Море — море» 3.7
Трасса «Море — море»
комедия 2026, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Универ. Молодые 5.7
Универ. Молодые
комедия 2025, Россия
Планетяне 5
Планетяне
фантастика, комедия 2025, Россия
Про мою маму и про меня 5.9
Про мою маму и про меня Pro moyu mamu i pro menya
драма, комедия 2024, Россия
Смотреть трейлер
Любви не бывает? 7
Любви не бывает? Lyubvi ne byvaet?
мелодрама, комедия 2024, Россия
Смотреть трейлер
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Новости о Юлии Франц
Юлия Франц ответила на вопросы Киноафиши
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Канал ТНТ перезапускает сериал «Универ»
Канал ТНТ перезапускает сериал «Универ»
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Юлия Франц бросает Сергея Бондарчука в трейлере комедийного сериала «Как друзья Захара женили»

Интересные факты о Юлии Франц

  • Настоящая фамилия девушки — Дзуцева, а Франц — это псевдоним, который она позаимствовала у мамы (так звучала ее девичья фамилия);
  • Однажды Юля рассказала, что ее чуть не украли из детсада. В Таджикистане такие происшествия нередко случаются с маленькими девочками, которых увозят в горы, чтобы воспитать из них потенциальных супруг. Юлю спасла воспитательница, которой она по сей день признательна;
  • В детстве Юля чуть не сгорела из-за неправильно закрытой печной заслонки. Актриса признается, что часто была на краю смерти, но всякий раз выходила сухой из воды;
  • Юлия – фанат правильного питания. Каждый день девушка пьет два литра воды без газа, питается преимущественно кашами и овощами. По признанию актрисы, такой рацион помог ей сбросить вес и обрести уверенность в себе.
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