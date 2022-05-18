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Евгений Стычкин

Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
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Дата рождения
10 июня 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
162 см
Личные связи
Ольга Сутулова
Ольга Сутулова
В браке с 2009 года
Биография Евгения Стычкина

Содержание: 
Евгений Стычкин - Фильмы
  - Евгений Стычкин – «Чернобыль. Зона отчуждения»
  - Евгений Стычкин – «Гоголь. Начало»
  - Евгений Стычкин – «Проклятие спящих»
  - Евгений Стычкин – «За гранью реальности»
  - Евгений Стычкин – «Гоголь. Вий»
Евгений Стычкин – Личная жизнь

Евгений Стычкин родился 10 июня 1974 года в Москве в творческой семье. Отец – переводчик-синхронист, а мать – балерина, бывшая солистка Большого тетра. Стычкин окончил английскую спецшколу и ВГИК, в 1994 году поступил в труппу театра клоунады Терезы Дуровой, а с 1995 – в труппу Театра Луны.


Евгений Стычкин - Фильмы

Дебют Стычкина в кино состоялся в 1990 году в фильме «Фуфел», который не привлек особого внимания зрителей. В 1993 году он снялся в фильме Эльдора Уразбаева «Трам-тарарам, или Бухты-барахты», где он сыграл доверчивого детдомовского парня Саньку из бригады штукатуров. За этой картиной последовало несколько небольших ролей в фильмах «Хаги-Траггер», «Графиня де Монсоро», «Любить по-русски-2», «Обнаженная натура».

В 2001 году актер исполнил главную роль в криминальной драме Константина Мурзенко «Апрель», являющейся продолжением картины «Мама, не горюй». Еще одна главная роль досталась Стычкину в комедии «От 180 и выше» о закомплексованном Костике, который однажды решается пригласить высокую красотку на свидание и, получив отказ, приглашает еще нескольких. В одночасье планы всех отказавших девушек меняются, они решают прийти – и внезапно сталкиваются друг с другом.

В 2006 году актер снялся в трех экранизациях: в роли Верховенского в сериале «Бесы» по Достоевскому; в роли Прянчикова в многосерийном телефильме «В круге первом» по роману Солженицына; а так же в фильме «Золотой теленок» по роману Ильфа и Петрова. В 2009 году Стычкин сыграл Хоботова в драме Карена Шахназарова «Палата №6» по повести Чехова. В 2014 году актер начал работу в сериале «Чернобыль: Зона отчуждения», который побил все рекорды популярности на российском телевидении и в 2017 году был продлен на второй сезон. В этом же году Стычкин вошел в состав кинофильма «Гоголь. Начало» в роли следователя Бинха. Еще одним успешным фильмом для актера стало мистическое шоу «За гранью реальности» 2017 года.


Евгений Стычкин – «Чернобыль. Зона отчуждения»

В 2013 году Стычкин сыграл капитана КГБ Костенко в фантастическом сериале канала ТНТ о пятерых друзьях, попавших в Зону отчуждения Чернбыльской АЭС. Паша (Константин Давыдов), Леша (Сергей Романович), Настя (Валерия Дмитриева), Аня (Кристина Казинская) и Гоша (Анвар Халилулаев) преследуют грабителя (Илья Щербинин), вынесшего из квартиры Паши крупную сумму денег. Друзья отправляются следом за ним в Припять и необъяснимым образом перемещаются в 1986 год, накануне аварии на Чернобыльской АЭС.


Евгений Стычкин – «Гоголь. Начало»

Фэнтезийный фильма Егора Баранова 2017 года с элементами детектива, комедии и ужасов. Молодой петербуржский писатель Николай Гоголь (Александр Петров) страдает необъяснимыми припадками и выходит на связь со своими персонажами из потустороннего мира. Вместе со своим старшим товарищем, следователем Яковом Гуро (Олег Меньшиков), он отправляется на Полтавщину расследовать серийные убийства девушек. Местный следователь Александр Христофорович Бинх (Евгений Стычкин) не торопится им помогать, а жители шепчутся, что за преступлениями стоит сам Дьявол.


Евгений Стычкин – «Проклятие спящих»

Мистический телесериал 2017 года о необычных картинах, на которых изображены спящие люди. По легенде, в каждой из них заключена душа того, с кого написан портрет, и это проклятие породил художник, безумно любивший свою жену – перед ее смертью он заточил ее душу в картину. Бизнесмен Павел Воронов (Евгений Стычкин) коллекционирует эти необычные произведения, в этом ему помогает искусствовед Агнесса (Анастасия Заворотнюк). Однажды студента, который тоже интересуется этими картинами, находят убитым.


Евгений Стычкин – «За гранью реальности»

Фантастический фильм 2018 года об аферисте Майкле (Милош Бикович), который собирает команду из людей со сверхспособностями, чтобы ограбить казино. С ним Вероника (Любовь Аксенова) – телепат, Эрик (Аристарх Венес) – телекинетик, Кевин (Юрий Чурсин) – гипнотизер и Тони (Евгений Стычкин) – электрокинетик. Однако, ситуация выходит из-под контроля, и Майкл вынужден отправиться в мир подсознания, за грань реальности.


Евгений Стычкин – «Гоголь. Вий»

Вторая часть киносериала о Гоголе от режиссера Егора Баранова, в которой герой (Александр Петров) вступает в противостояние с Темным Всадником. Гоголь вместе с Хомой Брутом и следователем Бинхом (Евгений Стычкин) решает заманить нечистую силу в ловушку, но на его пути появляется Вий – потустороннее чудовище, способное одним взглядом высосать душу человека.


Евгений Стычкин – Личная жизнь

Актер был женат на пианистке Екатерине Сканави, которая родила в браке двоих сыновей – Алексея и Льва – и дочь Александру. В 2009 году Стычкин женился актрисе Ольге Сутуловой. Также у него есть внебрачная дочь Соня.

Интересные факты о Евгении Стычкине
  • В 2012 году актер появился на церемонии вручения премии «Золотой орел» в шотландском килте в двадцатиградусный мороз;
  • Самым своим любимым фильмом актер называет ленту «Апрель».
Фильмография Евгения Стычкина
Мажор. Фильм
Мажор. Фильм
боевик, комедия 2021, Россия
0.0
(Не)случайные истории
(Не)случайные истории
мелодрама, комедия, драма 2020, Россия
0.0
Небо измеряется милями
Небо измеряется милями
исторический, биография, военный 2019, Россия
6.0
Чернобыль: Зона отчуждения. Финал
Чернобыль: Зона отчуждения. Финал
фантастика, триллер 2019, Россия
6.0
На Париж
На Париж
военный, драма 2018, Россия
3.0
Гоголь. Фильм о фильме
Гоголь. Фильм о фильме
документальный 2018, Россия
0.0
Гоголь. Вий
Гоголь. Вий
мистика, драма, исторический 2018, Россия
6.0
Газгольдер: Клубаре
Газгольдер: Клубаре
криминал, комедия 2018, Россия
3.0
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Ольга Сутулова
В браке с 2009 года
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