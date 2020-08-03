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Евгений Шелякин
Евгений Шелякин
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Евгений Шелякин
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Дата рождения
18 сентября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Евгения Шелякина
Родился 18 сентября 1976 года. Краснодар, СССР (Россия).
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Фильмография Евгения Шелякина
Хэппи-энд
комедия
2020, Россия / Таиланд
5.0
Вечная жизнь Александра Христофорова
комедия, приключения
2018, Россия
4.0
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама
2017, Россия
7.0
Пятница
комедия
2016, Россия
5.0
Ч/Б
драма, комедия
2014, Россия
5.0
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«Побег из Претории» с Дэниелом Рэдклиффом возглавил российский прокат
После почти пяти месяцев простоя в стране заработали первые кинотеатры.
Написать
3 августа 2020 10:06
Михаил Гомиашвили покоряет Таиланд в трейлере комедии «Хэппи-Энд»
Премьера состоится в середине июля.
Написать
26 июня 2020 16:53
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