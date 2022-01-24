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Лукерья Ильяшенко

Лукерья Ильяшенко
Лукерья Ильяшенко
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Дата рождения
9 июня 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Куйбышев (Самара), СССР (Россия)
Рост
169 см
Биография Лукерьи Ильяшенко

Лукерья Ильяшенко родилась 9 июня 1989 года в Самаре. Брак родителей распался, когда Лукерья была еще ребенком, и вместе с мамой она переехала в Москву. С детства девочка любила танцы, поэтому поступила в балетную школу. Но мечтам о карьере балерины не суждено было сбыться.

Лукерья поступила в университет, чтобы изучать международные отношения и лингвистику, но в нужный момент она поняла, что не хочет посвящать этому жизнь. Какое-то время Лукерья Ильяшенко работала моделью. Позже поняла, что хочет связать свою жизнь с актерским мастерством. Лукерья закончила курсы актеров и отправилась на поиски известности. Она выступала в театрах и ходила на различные кастинги. На одном из таких просмотров ее пригласили в состав группы «Шпильки», существование которой оказалось недолгим. После распада группы Лукерья дебютировала в кинематографе. Первым ее проектом стал сериал «Барвиха», где она исполнила эпизодическую роль. 

Далее последовал еще ряд проектов, где Лукерья выступала в качестве актрисы второго плана. Несмотря на небольшие роли, кинематографисты отметили талант и незаурядную внешность актрисы и пригласили ее в проекты покрупнее. Самым знаковым в карьере Лукерьи Ильяшенко оказался телесериал «Сладкая жизнь», где актриса предстала в образе стервозной красотки, чем и запомнилась зрителям.

Лукерья не замужем, но уже много лет находится в отношениях с главным редактором журнала «Maxim» Александром Маленковым.

Интересные факты о Лукерье Ильяшенко
  • После роли в скандальном сериале «Сладкая жизнь» в адрес Лукерьи полетело огромное количество критики от женщин, которые обвиняли ее в том, что она уводит чужих мужей из семьи;
  • В детстве Лукерья хотела пойти по стопам матери и стать врачом, но мама ее отговорила;
  • В жизни Лукерья совсем не похожа на героиню, которую она сыграла в «Сладкой жизни»: она носит мешковатую одежду и ведет себя, как заявляет сама актриса, «как пацанка»;
  • Лукерья дважды стала победителем фестиваля по степу «Золотая набойка»;
  • Детским кумиром Лукерьи была Майя Плисецкая;
  • Лукерья считает, что в женщине привлекает не красота, а правильная подача себя.
Фильмография Лукерьи Ильяшенко
Одержимая
Одержимая
триллер 2021, Россия
0.0
Не лечи меня
Не лечи меня
комедия 2020, Россия
7.0
Очень женские истории
Очень женские истории
комедия, мелодрама 2020, Россия
0.0
Аванпост
Аванпост
фантастика, триллер 2019, Россия
5.0
Русское краткое. Выпуск 2
Русское краткое. Выпуск 2
короткометражный, комедия, драма 2018, Россия
5.0
Герасим
Герасим
драма 2017, Россия
5.0
Танцы насмерть
Танцы насмерть
фантастика, приключения, боевик 2017, Россия
4.0
Про любовь. Только для взрослых
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама 2017, Россия
7.0
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Эксклюзивно для Киноафиши: актриса Лукерья Ильяшенко делится списком любимых фильмов и сериалов 5 января в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера мистического сериала «Сергий против нечисти», где одну из главных ролей сыграла Лукерья Ильяшенко (Happy End, «Сладкая жизнь»). Актриса рассказала Киноафише о лучших, по ее мнению, режиссерах, интересных фильмах и сериалах, а еще поделилась с нами, почему ее привлекают персонажи, которые придерживаются стороны зла.
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24 января 2022 16:32
KION объявил дату премьеры сериала «Сергий против нечисти» Ранее шоу называлось «Отец Сергий».
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15 октября 2021 11:15
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2 декабря 2020 16:50
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18 ноября 2020 11:41
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