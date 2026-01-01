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Лукерья Ильяшенко
Лукерья Ильяшенко Lukerya Ilyashenko
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Лукерья Ильяшенко

Lukerya Ilyashenko

Дата рождения
9 июня 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Куйбышев (Самара), СССР (Россия)
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров

Биография Лукерьи Ильяшенко

Лукерья Ильяшенко родилась 9 июня 1989 года в Самаре. Брак родителей распался, когда Лукерья была еще ребенком, и вместе с мамой она переехала в Москву. С детства девочка любила танцы, поэтому поступила в балетную школу. Но мечтам о карьере балерины не суждено было сбыться.

Лукерья поступила в университет, чтобы изучать международные отношения и лингвистику, но в нужный момент она поняла, что не хочет посвящать этому жизнь. Какое-то время Лукерья Ильяшенко работала моделью. Позже поняла, что хочет связать свою жизнь с актерским мастерством. Лукерья закончила курсы актеров и отправилась на поиски известности. Она выступала в театрах и ходила на различные кастинги. На одном из таких просмотров ее пригласили в состав группы «Шпильки», существование которой оказалось недолгим. После распада группы Лукерья дебютировала в кинематографе. Первым ее проектом стал сериал «Барвиха», где она исполнила эпизодическую роль. 

Далее последовал еще ряд проектов, где Лукерья выступала в качестве актрисы второго плана. Несмотря на небольшие роли, кинематографисты отметили талант и незаурядную внешность актрисы и пригласили ее в проекты покрупнее. Самым знаковым в карьере Лукерьи Ильяшенко оказался телесериал «Сладкая жизнь», где актриса предстала в образе стервозной красотки, чем и запомнилась зрителям.

Лукерья не замужем, но уже много лет находится в отношениях с главным редактором журнала «Maxim» Александром Маленковым.

Популярные фильмы

Вампиры средней полосы 7.9
Вампиры средней полосы (2021)
Высокие ставки 7.3
Высокие ставки (2015)
Семья по правилам и без 7.1
Семья по правилам и без (2024)

Фильмография Лукерьи Ильяшенко

Мой папа — мэр
драма, комедия 2026, Россия
Доставка с гарантией
боевик, детектив 2026, Россия
Дубровский. Русский Зорро
исторический, приключения 2026, Россия
Колотун Kolotun
фэнтези, приключения 2026, Россия
Большая волна Bol'shaya volna
спорт, комедия 2026, Россия
Приманка
Приманка
триллер 2026, Россия
Колотун и волшебное королевство
Колотун и волшебное королевство
фэнтези 2026, Россия
Смотреть трейлер
Сломанная стрела 5.5
Сломанная стрела
драма, боевик, триллер, мини-сериал 2025, Россия
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Новости о Лукерье Ильяшенко
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Интересные факты о Лукерье Ильяшенко

  • После роли в скандальном сериале «Сладкая жизнь» в адрес Лукерьи полетело огромное количество критики от женщин, которые обвиняли ее в том, что она уводит чужих мужей из семьи;
  • В детстве Лукерья хотела пойти по стопам матери и стать врачом, но мама ее отговорила;
  • В жизни Лукерья совсем не похожа на героиню, которую она сыграла в «Сладкой жизни»: она носит мешковатую одежду и ведет себя, как заявляет сама актриса, «как пацанка»;
  • Лукерья дважды стала победителем фестиваля по степу «Золотая набойка»;
  • Детским кумиром Лукерьи была Майя Плисецкая;
  • Лукерья считает, что в женщине привлекает не красота, а правильная подача себя.
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