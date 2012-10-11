В альманах Резо Гигинеишвили вошли пять самостоятельных историй, разворачивающихся в разных уголках Грузии, но объединенных в единое кинополотно темой любви. Свидание вопреки страху быть арестованным, миллион алых роз, случайная свадьба – у каждой новеллы есть своя комическая и романтическая сторона и, конечно же, свой трогательный финал.
Любовь с акцентом – красивый фильм о любви: яркой и страстной, зрелой и беспощадной, наивной и нелепой, счастливой и не очень. Истории героев сплетаются в одну большую ироничную комедию о том, что настоящая любовь не знает ни границ, ни законов, ни национальностей.
Романтические приключения таких разных и непохожих друг на друга героев под аккомпанемент завораживающей южной природы.
«Любовь с акцентом» отличает особая колоритность, ироничность и лиричность. Это российский фильм с грузинской душой, это грузинская картина с русским сердцем. Это шаг в солнечный яркий мир, где о границах напоминает лишь мелодичный акцент.
|11 октября 2012
|Россия
|Централ Партнершип
|16+
|11 октября 2012
|Беларусь
|11 октября 2012
|Казахстан
|10 ноября 2012
|США
|11 октября 2012
|Украина