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Постер фильма Любовь с акцентом
Постер фильма Любовь с акцентом
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Любовь с акцентом

Любовь с акцентом

Lyubov s aktsentom 18+
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О фильме

В альманах Резо Гигинеишвили вошли пять самостоятельных историй, разворачивающихся в разных уголках Грузии, но объединенных в единое кинополотно темой любви. Свидание вопреки страху быть арестованным, миллион алых роз, случайная свадьба – у каждой новеллы есть своя комическая и романтическая сторона и, конечно же, свой трогательный финал.

  • Съемки фильма прошли в Грузии, в том числе в Тбилиси, Батуми, Сигнахи и горных поселках на Казбеке.
  • На момент съемок режиссер Резо Гигинеишвили и актриса Надежда Михалкова, исполнившая роль соседки Нади из новеллы “Зука и Гио”, состояли в браке. 29 октября 2011 года, спустя четыре месяца после премьеры картины на 34-м Московском международном кинофестивале, пара обвенчалась в женском Бодбийском монастыре в Грузии. В 2017 году супруги расстались.
  • По словам Резо Гигинеишвили, в основу каждой из новелл легла реальная или почти реальная история. Сценарий Гигинеишвили писал вместе с Алисой Хмельницкой и Давидом Турашвили.
  • За роль Хельги Анна Михалкова получила премию “Золотой орел” 2013 в номинации “Лучшая женская роль”.
  • Специально для работы на этим фильмом продюсер Арчил Геловани оставил пост председателя совета директоров киноконцерн “Грузия-фильм” и возглавил студию “Независимый кинопроект”.

Любовь с акцентом – красивый фильм о любви: яркой и страстной, зрелой и беспощадной, наивной и нелепой, счастливой и не очень. Истории героев сплетаются  в одну большую ироничную комедию о том, что настоящая любовь не знает ни границ, ни законов, ни национальностей. 

Романтические приключения таких разных и непохожих друг на друга героев под аккомпанемент завораживающей южной природы.
«Любовь с акцентом» отличает особая колоритность, ироничность и лиричность. Это российский фильм с грузинской душой, это грузинская картина с русским сердцем. Это шаг в солнечный яркий мир, где о границах напоминает лишь мелодичный акцент.    

Любовь с акцентом - трейлер 2
Любовь с акцентом  трейлер 2
Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 11 октября 2012
Дата выхода
11 октября 2012 Россия Централ Партнершип 16+
11 октября 2012 Беларусь
11 октября 2012 Казахстан
10 ноября 2012 США
11 октября 2012 Украина
Сборы в мире $2 562 614
Производство Independent Film Project
Другие названия
Lyubov s aktsentom, Aktsendiga armastus, Love with Accent, Love with an Accent, Miłość z akcentem, Любовь с акцентом
Режиссер
Резо Гигинеишвили
Резо Гигинеишвили
В ролях
Филипп Янковский
Филипп Янковский
Надежда Михалкова
Надежда Михалкова
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 15 голосов
5.4 IMDb
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Любовь с акцентом

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Любовь с акцентом Трейлер 2
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Любовь с акцентом Клип ёлка "хочу"
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