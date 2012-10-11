Любовь с акцентом – красивый фильм о любви: яркой и страстной, зрелой и беспощадной, наивной и нелепой, счастливой и не очень. Истории героев сплетаются в одну большую ироничную комедию о том, что настоящая любовь не знает ни границ, ни законов, ни национальностей.

Романтические приключения таких разных и непохожих друг на друга героев под аккомпанемент завораживающей южной природы.

«Любовь с акцентом» отличает особая колоритность, ироничность и лиричность. Это российский фильм с грузинской душой, это грузинская картина с русским сердцем. Это шаг в солнечный яркий мир, где о границах напоминает лишь мелодичный акцент.