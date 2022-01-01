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Фильмы про Москву
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Фильмы про Москву

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Черновик
Черновик
6.0
боевик, фэнтези
2018, Россия
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
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6.0
комедия
2018, Россия
Притяжение
Притяжение
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7.0
фантастика, мелодрама
2017, Россия
Большой
Большой
7.0
драма, балет
2017, Россия
Про любовь. Только для взрослых
Про любовь. Только для взрослых
7.0
комедия, мелодрама
2017, Россия
Девушка с косой
Девушка с косой
5.0
комедия
2017, Россия
Полное превращение
Полное превращение
4.0
фантастика, комедия
2015, Россия
14+
14+
6.0
мелодрама
2015, Россия
Москва – Лопушки
Москва – Лопушки
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5.0
комедия, мелодрама
2014, Россия
Темный мир: Равновесие
Темный мир: Равновесие
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3.0
фэнтези
2013, Россия
Ёлки 3
Ёлки 3
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6.0
комедия
2013, Россия
Со мною вот что происходит
Со мною вот что происходит
5.0
мелодрама, комедия
2012, Россия
Легенда №17
Легенда №17
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8.0
биография, спорт
2012, Россия
Высоцкий. Спасибо, что живой
Высоцкий. Спасибо, что живой
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7.0
биография, драма
2011, Россия
Платон
Платон
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6.0
драма, комедия
2008, Россия
Дневной дозор
Дневной дозор
6.0
мистика, триллер, боевик, фантастика
2005, Россия
Ночной дозор
Ночной дозор
6.0
сказка, фантастика, драма
2004, Россия
Даун хаус
Даун хаус
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7.0
комедия
2001, Россия
Гостья из будущего
Гостья из будущего
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8.0
фантастика, приключения, семейный
1985, СССР
Покровские ворота
Покровские ворота
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8.0
комедия, мелодрама, мюзикл, драма
1982, СССР
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Город-герой, столица огромного государства, мегаполис, кишащий людьми, – Москву каждый видит по-разному. Для кого-то это лишь муравейник, где есть работа и большие деньги, для других – лоск красивой жизни в высоких кругах социума, для третьих – гордость страны, множество достопримечательностей и потрясающих архитектурных объектов. Как бы ни воспринимали люди этот город, спорить с тем, что у него есть душа и неповторимая атмосфера, сложно.

Пять лучших фильмов про Москву

Фильмы, действие которых происходит на московских улицах, расскажут зрителю истории о любви и надежде, обманах и горестях, счастливых моментах и несбывшихся мечтаниях. Коренные жители или гости столицы, главные герои переживают важнейшие страницы своей биографии среди станций метрополитена, миллионов суетливых граждан и высоких домов, окруженные непередаваемым духом большого города.

Москва слезам не верит

Фильм стал третьим в истории советского кинематографа проектом, получившим «Оскар». Сюжет рассказывает о трех подругах. Катя, Антонина и Людмила приехали покорять российскую столицу, а дальше их судьбы сложились совершенно по-разному. Кто-то проведет тихую и скромную жизнь, а кто-то будет вечно гнаться за благополучием. Третья девушка пройдет через множество испытаний, стремясь пробить себе путь через тернии. Ее история станет основой повествования. Молодость прошла, и Катя уже не мечтает о любви, считая, что и без отношений достаточно хорошо живет.

Но счастье неизбежно настигает ее в лице Георгия Ивановича.

Иван Васильевич меняет профессию

Изобретатель Шурик, от которого внезапно ушла жена, тем не менее не прекращает научную деятельность и запускает машину времени в неподходящих условиях. Перегоревшие во всем доме пробки оказываются не самой большой проблемой главного героя. Любопытный управдом в компании вора-рецидивиста оказывается во временах Ивана Грозного, а сам государь попадает в квартиру Шурика. В происшествие вовлечено множество персонажей, а перед главным героем стоит непростая задача: исправить последствия своих экспериментов и вернуть исторические события на свои места.

Служебный роман

Новосельцев – обычный советский сотрудник, который уже давно мечтает о повышении. Но его трудовые заслуги остаются без должного признания. По совету коллеги он решает приударить за своей начальницей. Калугина, строгая и непоколебимая, в душе оказывается ранимой романтичной натурой, которая грезит семейным теплом.

Ухаживания подчиненного меняют ее до неузнаваемости, а Новосельцев постепенно забывает о своих корыстных мотивах, поддавшись искренним чувствам.

Гостья из будущего

Коля Герасимов, обычный пионер, выходит из дома в магазин, а по пути встречает своего приятеля Фиму. Вместе друзья решают зайти в заброшенный дом, в подвале которого находят вход в водоворот приключений. За тайной дверью мальчики обнаруживают машину времени, которая переносит Колю в 2084 год. Главный герой уже видит себя в космических путешествиях и прогулках по Москве будущего, но внезапно узнает, что два преступника собираются украсть миелофон – устройство для чтения мыслей. Пионер бросается за злоумышленниками, чтобы помешать им воплотить коварный план в реальность.

Дневной дозор

Баланс существования темных и светлых сил в условиях современной Москвы снова нарушен. Молодая девушка из числа «темных» убита, что может повлечь масштабную кровопролитную войну между враждующими сторонами. Честь и совесть главного героя повествования, Антона Городецкого, находится под угрозой – отсутствие алиби делает его главным подозреваемым.

Светлым придется пойти на все, чтобы сохранить мир и доказать свою непричастность к содеянному, но и это – не гарантия спокойствия и безопасности человечества.

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