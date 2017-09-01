Наша рецензия

Лето. Москва. Жара. Обнаженные торсы. Короткие юбки. А значит, война полов продолжается – и, как водится, идет с переменным успехом. Вот королева Востока, совершенная, как кипарис (при погонах и в форме лейтенанта полиции), влюбляется в скромнягу-диджея (да-да, встречаются и такие). Воевать ей, правда, придется не с ним, а с виртуальным кланом рассерженных родичей, не одобряющих выбор своей кровинушки (Равшана Куркова). А вот училка по русской литературе, зануда и клуша, которую любезный…