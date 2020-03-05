Очень женские истории, 2020

Над фильмом «Очень женские истории» работали сразу пять режиссеров: Наташа Меркулова (Человек, который удивил всех), Лика Ятковская, Антон Бильжо (Амбивалентность), Оксана Михеева, Анна Саруханова.

Проект был задуман Юлией Мишкинене совместно с Наташей Меркуловой несколько лет назад, сразу после выхода фильма «Интимные места». Изначально Юлия планировала снять только одну короткометражку — историю двух сестер, разных по характеру, но связанных общей проблемой: алкоголизмом одной и чувством вины другой.

Первая история киноальманаха «Очень женские истории» была снята заранее. На фестивале «Движение» в Омске авторы идеи нашли идеальных кандидатов на роль персонажей в новелле «Сестры» — Викторию Исакову и Викторию Толстоганову. После съемок было решено расширить проект до пяти подобных историй. Продюсеры совместно с режиссерами решили показать сторону взаимоотношений между людьми одного пола.

Для режиссеров Лики Ятковской, Оксаны Михеевой и Анны Сарухановой проект «Очень женские истории» стал дебютом на большом экране.

Анна Михалкова дебютировала на большом экране в 13 лет в картине своего отца режиссера Никиты Михалкова «Очи черные».

У актрисы Анны Михалковой есть фильм о ней самой под названием «Анна: от 6 до 18 лет». Отец Анны, Никита Михалков, хотел отследить, как меняется мировосприятие у ребенка с годами, поэтому снимал ее каждый год и задавал одни и те же вопросы. Несмотря на оригинальную идею, Анна призналась, что не любит этот фильм.

Виктория Толстоганова получила две награды премии «Золотой орел»: первую за роль в фильме «Шпион» 2013 года, и вторую — за роль в сериале «Палач» 2016 года.

Настоящая фамилия актрисы Анны Слю — Слюсарева. Она взяла псевдоним по прозвищу, которое ей дали в детстве.

Виктория Толстоганова в одном из интервью призналась, что, если бы ее родители не переехали из Дагестана в Москву, она никогда бы не стала актрисой.

Актриса Кристина Бабушкина попала в аварию, когда училась на четвертом курсе Иркутского театрального училища. Она получила серьезные травмы и не могла ходить, за что ее посчитали профессионально непригодной и отчислили из училища.