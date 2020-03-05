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Очень женские истории Очень женские истории
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Очень женские истории, 2020

2020 / Россия
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6 голосов
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«Очень женские истории» — это фильм-киноальманах, состоящий из пяти новелл: «Сестры», «Уроки рисования для взрослых», «Выставка», «Эс как доллар, точка, джи», «Стиралка». У каждой мини-истории свой режиссер и персонажи, которые не перекликаются с героями из других новелл.

Действие историй разворачивается в разных мирах. Десять героинь сталкиваются с нестандартными жизненными ситуациями: одной предстоит спасти сестру, другой — арендовать мужа, третьей — познакомиться с любовницей второй половины, четвертой — вытащить подругу из опасной авантюры, а пятой — найти себя в искусстве. Чтобы справиться с проблемами, героиням каждой новеллы предстоит сплотиться со своими противоположностями.

По задумке автора идеи Юлии Мишкинене («Интимные места», «Салют-7»), в центре историй всегда два женских персонажа — абсолютные разные женщины, связанные общим желанием — жить здесь и сейчас.

Над фильмом «Очень женские истории» работали сразу пять режиссеров: Наташа Меркулова (Человек, который удивил всех), Лика Ятковская, Антон Бильжо (Амбивалентность), Оксана Михеева, Анна Саруханова.

Проект был задуман Юлией Мишкинене совместно с Наташей Меркуловой несколько лет назад, сразу после выхода фильма «Интимные места». Изначально Юлия планировала снять только одну короткометражку — историю двух сестер, разных по характеру, но связанных общей проблемой: алкоголизмом одной и чувством вины другой.

Первая история киноальманаха «Очень женские истории» была снята заранее. На фестивале «Движение» в Омске авторы идеи нашли идеальных кандидатов на роль персонажей в новелле «Сестры» — Викторию Исакову и Викторию Толстоганову. После съемок было решено расширить проект до пяти подобных историй. Продюсеры совместно с режиссерами решили показать сторону взаимоотношений между людьми одного пола.

Для режиссеров Лики Ятковской, Оксаны Михеевой и Анны Сарухановой проект «Очень женские истории» стал дебютом на большом экране.

Анна Михалкова дебютировала на большом экране в 13 лет в картине своего отца режиссера Никиты Михалкова «Очи черные».

У актрисы Анны Михалковой есть фильм о ней самой под названием «Анна: от 6 до 18 лет». Отец Анны, Никита Михалков, хотел отследить, как меняется мировосприятие у ребенка с годами, поэтому снимал ее каждый год и задавал одни и те же вопросы. Несмотря на оригинальную идею, Анна призналась, что не любит этот фильм.

Виктория Толстоганова получила две награды премии «Золотой орел»: первую за роль в фильме «Шпион» 2013 года, и вторую — за роль в сериале «Палач» 2016 года.

Настоящая фамилия актрисы Анны Слю — Слюсарева. Она взяла псевдоним по прозвищу, которое ей дали в детстве.  

Виктория Толстоганова в одном из интервью призналась, что, если бы ее родители не переехали из Дагестана в Москву, она никогда бы не стала актрисой.

Актриса Кристина Бабушкина попала в аварию, когда училась на четвертом курсе Иркутского театрального училища. Она получила серьезные травмы и не могла ходить, за что ее посчитали профессионально непригодной и отчислили из училища.

Чего хотят женщины? Одни – безумной страсти и любви. Другие – успешной карьеры. Третьи – счастья в браке и детей. А кто-то захочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего возлюбленного к лучшему. Десять разных женщин, которых объединяет одно: жажда жить по-настоящему.

мало голосов Оцените
6 голосов
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 5 марта 2020
Премьера в мире 5 марта 2020
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
В ролях
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Лукерья Ильяшенко
Лукерья Ильяшенко
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Анна Слю
Анна Слю
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Очень женские истории 3 постера
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Очень женские истории
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Наша рецензия
«Очень женские истории» — качественная продюсерская обманка. Наверное, нехорошо начинать рецензии так, но и нехорошо скрывать от наивных нас, зрителей, на что именно нас вызывают в кинозал. Этот фильм на деле оказывается сборником короткометражных лент, которые связаны лишь тем, что рассказывают те самые женские истории «десяти разных героинь большого города, которых объединяет одно — жажда жизни по-настоящему». Подчёркиваю, короткометражек. Не альманах со…
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Idrisova.a.r 18 марта 2020, 23:41
Идя на фильм, надеялись посмотреть «романтическую комедию», как и было заявлено в интернете, но по факту увидели самое пессимистичное кино за много… Читать дальше…
Елена Кондратьева 10 марта 2020, 13:11
Вчера посмотрела этот фильм, чувства после просмотра неоднозначные.Сначала показалось что просто ужас какой то,а не фильм. Но придя домой и подумав,… Читать дальше…
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6 голосов
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