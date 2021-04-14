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Анна Меликян
Анна Меликян
Anna Melikian
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Анна Меликян
Anna Melikian
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Дата рождения
8 февраля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Анна Меликян
Родилась 8 февраля, 1976 года. Баку, Азербайджан.
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Фильмография Анна Меликян
Фея
драма, триллер, фантастика
2020, Россия
6.0
Трое
драма, мелодрама
2020, Россия
6.0
Яна + Янко
семейный, комедия
2017, Россия
6.0
Про Любовь
комедия
2015, Россия
6.0
Звезда
комедия, мелодрама, драма
2014, Россия
7.0
Русалка
драма
2007, Россия
7.0
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мелодрама
2004, Россия
6.0
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