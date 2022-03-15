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Ингеборга Дапкунайте

Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
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Дата рождения
20 января 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Ингеборги Дапкунайте

Содержание:
Ингеборга Дапкунайте – Фильмы
  - Ингеборга Дапкунайте – «Интердевочка»
Ингеборга Дапкунайте – Личная жизнь

Советская, британская и литовская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Литовской ССР и лауреат премии «Ника» Ингеборга Дапкунайте родилась 20 января 1963 года в Вильнюсе, Литовская СССР. Отец – Пятрас-Эдмундас  Дапкунас – дипломат, мать – Ингеборга Дапкуняне – метеоролог. Родители Ингеборги долгое время работали в Москве, поэтому девочка находилась на попечении бабушки (которая работала администратором Вильнюсского театра оперы и балета) и дедушки, а также тети и дяди (они были музыкантами оркестра).

В четыре года Ингеборга появилась на сцене Вильнюсского театра оперы и балета в роли сына мадам Баттерфляй в постановке оперы Пуччини «Чио-чио-сан». В школьные годы девочка занималась спортом: фигурным катанием и баскетболом. Занималась в театральной студии во Дворце профсоюзов.

После школы поступила в Литовскую консерваторию на факультет хорового и театрального искусства. После окончания консерватории (1985 ) стала работать актрисой в Каунасском драматическом театре, затем в Молодежном театре в Вильнюсе. В 1991 году начала работать в Лондонском театре. В 2001 году Ингеборге Дапкунайте стала членом жюри 23-его международного Московского кинофестиваля. В 2005 году Дапкунайте была ведущей российского реалити-шоу «Большой Брат» на канале ТНТ.

Дапкунайте курирует актерский факультет Московской школы кино.


Ингеборга Дапкунайте – Фильмы

Кинодебют Ингеборги Дапкунайте состоялся в 1984 году в фильме Раймундаса Баниониса «Моя маленькая жена». В 1986 году получила роль в мелодраме Исака Фридберга «Ночные шепоты».

В 1991 году актриса снялась в роли декадентки Ольги трагикомедии Дмитрия Месхиева «Циники». В 1994 году сыграла главную роль в современной интерпретации повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» под названием «Подмосковные вечера» (режиссер – Валерий Тодоровский). Роль Кати Измайловой принесла Дапкунайте награду «Ника» за лучшую женскую роль. В 1994 году Дапкунайте сыграла жену комдива Котова Марусю в картине «Утомленные солнцем».

Дапкунайте не раз играла второстепенные роли в топовых голливудских фильмах: «Миссия невыполнима» (1996) – в роли Ханны Уильямс, «Семь лет в Тибете» (1997) – сыграла жену главного персонажа Генриха Харрера (Бред Питт).

В 2007 году сыграла мать каннибала и серийного убийцы Томаса Харриса, также известного как Ганнибал Лектер («Ганнибал: Восхождение»). По сценарию мать Ганнибала была литовской аристократкой. Эпизоды, рассказывающие о детстве Ганнибала, снимались в Литве.

В 2008 году Дапкунайте сыграла Анну Николаевну в фильме Алексея Балабанова «Морфий», снятого по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова. В 2013 году сыграла миссис Хадсон в российском телесериале «Шерлок Холмс». В норвежском телевизионном сериале «Оккупированные» (2015) Дапкунайте сыграла ведущего российского дипломата Ирину Сидорову. Создатель сериала – популярный автор детективов Ю Несбё. В 2017 году актриса сыграла российскую императрицу Марию Федоровну в скандальной картине Алексея Учителя «Матильда».


Ингеборга Дапкунайте – «Интердевочка»

Ингеборга Дапкунайте снялась в одном из самых популярных фильмов времен перестройки – «Интердевочке» Петра Тодоровского (1989). Лента рассказывает о жизни и деятельности советских проституток. В картине актриса сыграла валютную проститутку «Кисулю». В ленте снялись Елена Яковлева, Анастасия Немоляева, Любовь Полищук, Ирина Розанова, Лариса Малеванная.


Ингеборга Дапкунайте – Личная жизнь

Дапкунайте была замужем трижды. Первым мужем артистки стал актер и телеведущий Арунас Сакалаускас. Второй брак заключила с британским театральным режиссером Саймоном Стоуксом – они развелись в 2009 году. Третьим мужем стал бизнесмен Дмитрий Ямпольский. В 2014 году у пары родился сын Алекс. В 2018 году супруги развелись.

Интересные факты о Ингеборге Дапкунайте

Дапкунайте – гражданка Великобритании.

В телевизионном шоу «Звезды на льду» стала партнершей Александра Жулина.

Ингеборга Дапкунайте является сопредседателем попечительского совета московского благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».

Фильмография Ингеборги Дапкунайте
Поколение злых
Поколение злых
криминал, драма 2021, Литва
8.0
Фея
Фея
драма, триллер, фантастика 2020, Россия
6.0
Дети Евы
военный, драма 2019, Россия
0.0
Темная как ночь. Анна Каренина
Темная как ночь. Анна Каренина
драма, короткометражный 2019, Россия
3.0
Жизнь раз
драма 2018, Россия / Нидерланды / Швейцария
4.0
Матильда
Матильда
драма, биография, триллер 2017, Россия
7.0
Про любовь. Только для взрослых
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама 2017, Россия
7.0
Зимы не будет
Зимы не будет
комедия 2014, Россия
5.0
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Фотографии Ингеборги Дапкунайте Все фотографии
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19 августа 2021 20:15
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