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Ингеборга Дапкунайте – Фильмы

- Ингеборга Дапкунайте – «Интердевочка»

Ингеборга Дапкунайте – Личная жизнь

Советская, британская и литовская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Литовской ССР и лауреат премии «Ника» Ингеборга Дапкунайте родилась 20 января 1963 года в Вильнюсе, Литовская СССР. Отец – Пятрас-Эдмундас Дапкунас – дипломат, мать – Ингеборга Дапкуняне – метеоролог. Родители Ингеборги долгое время работали в Москве, поэтому девочка находилась на попечении бабушки (которая работала администратором Вильнюсского театра оперы и балета) и дедушки, а также тети и дяди (они были музыкантами оркестра).

В четыре года Ингеборга появилась на сцене Вильнюсского театра оперы и балета в роли сына мадам Баттерфляй в постановке оперы Пуччини «Чио-чио-сан». В школьные годы девочка занималась спортом: фигурным катанием и баскетболом. Занималась в театральной студии во Дворце профсоюзов.

После школы поступила в Литовскую консерваторию на факультет хорового и театрального искусства. После окончания консерватории (1985 ) стала работать актрисой в Каунасском драматическом театре, затем в Молодежном театре в Вильнюсе. В 1991 году начала работать в Лондонском театре. В 2001 году Ингеборге Дапкунайте стала членом жюри 23-его международного Московского кинофестиваля. В 2005 году Дапкунайте была ведущей российского реалити-шоу «Большой Брат» на канале ТНТ.

Дапкунайте курирует актерский факультет Московской школы кино.



Ингеборга Дапкунайте – Фильмы

Кинодебют Ингеборги Дапкунайте состоялся в 1984 году в фильме Раймундаса Баниониса «Моя маленькая жена». В 1986 году получила роль в мелодраме Исака Фридберга «Ночные шепоты».

В 1991 году актриса снялась в роли декадентки Ольги трагикомедии Дмитрия Месхиева «Циники». В 1994 году сыграла главную роль в современной интерпретации повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» под названием «Подмосковные вечера» (режиссер – Валерий Тодоровский). Роль Кати Измайловой принесла Дапкунайте награду «Ника» за лучшую женскую роль. В 1994 году Дапкунайте сыграла жену комдива Котова Марусю в картине «Утомленные солнцем».

Дапкунайте не раз играла второстепенные роли в топовых голливудских фильмах: «Миссия невыполнима» (1996) – в роли Ханны Уильямс, «Семь лет в Тибете» (1997) – сыграла жену главного персонажа Генриха Харрера (Бред Питт).

В 2007 году сыграла мать каннибала и серийного убийцы Томаса Харриса, также известного как Ганнибал Лектер («Ганнибал: Восхождение»). По сценарию мать Ганнибала была литовской аристократкой. Эпизоды, рассказывающие о детстве Ганнибала, снимались в Литве.

В 2008 году Дапкунайте сыграла Анну Николаевну в фильме Алексея Балабанова «Морфий», снятого по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова. В 2013 году сыграла миссис Хадсон в российском телесериале «Шерлок Холмс». В норвежском телевизионном сериале «Оккупированные» (2015) Дапкунайте сыграла ведущего российского дипломата Ирину Сидорову. Создатель сериала – популярный автор детективов Ю Несбё. В 2017 году актриса сыграла российскую императрицу Марию Федоровну в скандальной картине Алексея Учителя «Матильда».



Ингеборга Дапкунайте – «Интердевочка»

Ингеборга Дапкунайте снялась в одном из самых популярных фильмов времен перестройки – «Интердевочке» Петра Тодоровского (1989). Лента рассказывает о жизни и деятельности советских проституток. В картине актриса сыграла валютную проститутку «Кисулю». В ленте снялись Елена Яковлева, Анастасия Немоляева, Любовь Полищук, Ирина Розанова, Лариса Малеванная.



Ингеборга Дапкунайте – Личная жизнь

Дапкунайте была замужем трижды. Первым мужем артистки стал актер и телеведущий Арунас Сакалаускас. Второй брак заключила с британским театральным режиссером Саймоном Стоуксом – они развелись в 2009 году. Третьим мужем стал бизнесмен Дмитрий Ямпольский. В 2014 году у пары родился сын Алекс. В 2018 году супруги развелись.