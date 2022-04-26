Содержание:

Анна Михалкова – Биография

Анна Михалкова – Фильмы

«Обычная женщина» – Анна Михалкова

Анна Михалкова – Личная жизнь

Анна Михалкова – Биография

Российская актриса, режиссер, продюсер и телеведущая Анна Никитична Михалкова родилась 14 мая 1974 года в Москве, СССР. Анна – старшая дочь российского режиссера и актера Никиты Михалкова и общественного деятеля Татьяны Михалковой (в девичестве – Соловьевой). Младший брат Артем – режиссер и актер, сестра Надежда – актриса и продюсер. После окончания школы Анна изучала историю искусств в Швейцарии и Италии. Окончила актерский факультет ВГИКа (курс Анатолия Ромашина). Затем поступила в МГИМО на юридический факультет.

В 2002 году Анна Михалкова стала ведущей детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши».

Анна Михалкова – Фильмы

Анна с детства была связана с миром кино. Никита Михалков снял экспериментальную документальную ленту об Анне под названием «Анна: от 6 до 18» (1993), производство которой заняло 13 лет. Режиссер снимал свою дочь в разные годы ее жизни, задавая одни и те же вопросы. Впоследствии актриса призналась, что фильм ей не нравится.

Первой игровой актерской работой Анны стала роль Зинаиды в картине Романа Балаяна «Первая любовь» (1995). За ней последовала работа в исторической мелодраме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», где Анна сыграла деревенскую девушку Дуняшу. Амплуа простой русской девушки закрепилось за актрисой на долгие годы. По словам Михалковой, в первые годы своей актерской деятельности она бралась за любые роли. Однако спустя некоторое время Анна стала более разборчивой. Если актриса чувствовала, что уже играла подобную роль и повторяет предыдущую работу – она вовсе отказывалась сниматься.

В драме Авдотьи Смирновой «Связь» (2006) Анна блестяще выступила в образе лирической героини-любовницы Нины. В другой картине Смирновой «Кококо» (2012) Анна примерила образ нерешительной петербургской интеллигентки Лизы, которая чуть было не убила приятельницу. В черной комедии Кирилла Серебренникова «Изображая жертву» Михалкова блестяще развила характер своего персонажа – младшего лейтенанта Люды, которая разрывается между работой и семьей. В телесериале «Доктор Рихтер» (российской адаптации сериала «Доктор Хаус» – прим.) Михалкова сыграла главврача Елизавету Никольскую. В артхаусной ленте «Мешок без дна» сыграла женщину в доме князя. В черной комедии Бориса Хлебникова «Сумасшедшая помощь» Анне досталась роль дочери. Еще одной примечательной работой Анны стала героиня Хельга в киноальманахе Резо Гигинеишвили «Любовь с акцентом».

Анна Михалкова спродюсировала проекты: «Скажи Лео», «Люди из камня», «Я», «Без мужчин», «Федька», «Проигранное место». В хорроре «Проигранное место» (2018) – режиссерском дебюте Надежды Михалковой – Анна сыграла главную роль.

«Обычная женщина» – Анна Михалкова

В 2018 году на экраны вышел киносериал Бориса Хлебникова «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли. Ее героиня Марина – женщина, которая ведет двойную жизнь. В одной она заботливая жена хирурга и мать двух дочерей (на подходе третий ребенок), заведующая собственным цветочным магазином. На деле – сутенер, которая ведет бизнес в закрытой сетевой группе, замаскированной под антикварную лавку. Роль Марины принесла Анне приз за лучшую женскую роль на французском смотре теле- и веб-сериалов.

Анна Михалкова – Личная жизнь

Актриса замужем за предпринимателем Альбертом Баковым. Супруги воспитывают троих детей: сыновей Андрея и Сергея, дочь Лидию. Крестным сыном Анны Михалковой стал сын актера Владимира Епифанцева Орфей.