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Анна Михалкова

Anna Mikhalkova
Анна Михалкова
Анна Михалкова Anna Mikhalkova
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Дата рождения
14 мая 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
168 см
Личные связи
Никита Михалков
Никита Михалков
Отец и дочь
Биография Анну Михалкову

Содержание:

Анна Михалкова – Биография
Анна Михалкова – Фильмы
«Обычная женщина» – Анна Михалкова
Анна Михалкова – Личная жизнь

Анна Михалкова – Биография

Российская актриса, режиссер, продюсер и телеведущая Анна Никитична Михалкова родилась 14 мая 1974 года в Москве, СССР. Анна – старшая дочь российского режиссера и актера Никиты Михалкова и общественного деятеля Татьяны Михалковой (в девичестве – Соловьевой). Младший брат Артем – режиссер и актер,  сестра Надежда – актриса и продюсер. После окончания школы Анна изучала историю искусств в Швейцарии и Италии. Окончила актерский факультет ВГИКа (курс Анатолия Ромашина). Затем поступила в МГИМО на юридический факультет.

В 2002 году Анна Михалкова стала ведущей детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши».

Анна Михалкова – Фильмы

Анна с детства была связана с миром кино. Никита Михалков снял экспериментальную документальную ленту об Анне под названием «Анна: от 6 до 18» (1993), производство которой заняло 13 лет. Режиссер снимал свою дочь в разные годы ее жизни, задавая одни и те же вопросы. Впоследствии актриса призналась, что фильм ей не нравится.

Первой игровой актерской работой Анны стала роль Зинаиды в картине Романа Балаяна «Первая любовь» (1995). За ней последовала работа в исторической мелодраме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», где Анна сыграла деревенскую девушку Дуняшу. Амплуа простой русской девушки закрепилось за актрисой на долгие годы. По словам Михалковой, в первые годы своей актерской деятельности она бралась за любые роли. Однако спустя некоторое время Анна стала более разборчивой. Если актриса чувствовала, что уже играла подобную роль и повторяет предыдущую работу – она вовсе отказывалась сниматься.

В драме Авдотьи Смирновой «Связь» (2006) Анна блестяще выступила в образе лирической героини-любовницы Нины. В другой картине Смирновой «Кококо» (2012) Анна примерила образ нерешительной петербургской интеллигентки Лизы, которая чуть было не убила приятельницу. В черной комедии Кирилла Серебренникова «Изображая жертву» Михалкова блестяще развила характер своего персонажа – младшего лейтенанта Люды, которая разрывается между работой и семьей. В телесериале «Доктор Рихтер» (российской адаптации сериала «Доктор Хаус» – прим.) Михалкова сыграла главврача Елизавету Никольскую. В артхаусной ленте «Мешок без дна» сыграла женщину в доме князя. В черной комедии Бориса Хлебникова «Сумасшедшая помощь» Анне досталась роль дочери. Еще одной примечательной работой Анны стала героиня Хельга в киноальманахе Резо Гигинеишвили «Любовь с акцентом».

Анна Михалкова спродюсировала проекты: «Скажи Лео», «Люди из камня», «Я», «Без мужчин», «Федька», «Проигранное место». В хорроре «Проигранное место» (2018) – режиссерском дебюте Надежды Михалковой – Анна сыграла главную роль.

«Обычная женщина» – Анна Михалкова

В 2018 году на экраны вышел киносериал Бориса Хлебникова «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли. Ее героиня Марина – женщина, которая ведет двойную жизнь. В одной она заботливая жена хирурга и мать двух дочерей (на подходе третий ребенок), заведующая собственным цветочным магазином. На деле – сутенер, которая ведет бизнес в закрытой сетевой группе, замаскированной под антикварную лавку. Роль Марины принесла Анне приз за лучшую женскую роль на французском смотре теле- и  веб-сериалов.

Анна Михалкова – Личная жизнь

Актриса замужем за предпринимателем Альбертом Баковым. Супруги воспитывают троих детей: сыновей Андрея и Сергея, дочь Лидию. Крестным сыном Анны Михалковой стал сын актера Владимира Епифанцева Орфей.

Интересные факты о Анне Михалковой
  • Своей лучшей ролью Анна Михалкова считает работу в фильме Дмитрия Месхиева «Свои» (2004);
  • Свободное время Анна предпочитает проводить за городом.
Фильмография Анну Михалкову
Ника
Ника
драма, биография 2022, Россия
8.0
Дело
Дело
драма 2021, Россия
4.0
Оторви и выбрось
Оторви и выбрось
драма 2021, Россия
0.0
Очень женские истории
Очень женские истории
комедия, мелодрама 2020, Россия
0.0
Комета Галлея
Комета Галлея
комедия, мелодрама 2020, Россия
5.0
Давай разведемся
Давай разведемся
комедия 2019, Россия
6.0
Проигранное место
Проигранное место
ужасы 2018, Россия
5.0
Селфи
Селфи
драма, триллер 2018, Россия
6.0
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