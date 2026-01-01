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Юрий Колокольников 7 фотографий
Юрий Колокольников Yuri Kolokolnikov
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Юрий Колокольников

Yuri Kolokolnikov

Дата рождения
15 декабря 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Рост
196 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник

Биография Юрия Колокольникова

Родился 15 декабря 1980 года. Москва, СССР (Россия).

Популярные фильмы

В августе 44-го 8.1
В августе 44-го (2001)
Белый лотос 7.8
Белый лотос (2021)
Черное облако 7.7
Черное облако (2023)

Фильмография Юрия Колокольникова

Волшебник изумрудного города. Возвращение домой
семейный, фэнтези 2028, Россия
Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный
Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный
приключения, семейный, фэнтези 2027, Россия
Смотреть трейлер
Спящая красавица
Спящая красавица
драма, фэнтези 2027, Россия
Полдень
Полдень
фантастика, триллер 2026, Россия
Тайный город
Тайный город
фэнтези, боевик 2026, Россия
В Хогвартс я не попал
В Хогвартс я не попал
документальный 2026, Россия
Левша 6.4
Левша Levsha
приключения 2026, Россия
Смотреть трейлер
Последний рубеж 6.8
Последний рубеж
драма, криминал 2025, США
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Творческий путь Юрия Колокольникова

Юрий Колокольников родился в Москве, взрослел в Канаде, учился в двух странах и снимался по обе стороны океана. Его голос звучал со сцены «Современника» и разносился эхом по ледяным равнинам «Игры престолов». Киноафиша собрала интересные факты из творческой и личной жизни актера.

Жизнь на два континента: как Юрий Колокольников стал артистом мира

Жизнь на два континента: как Юрий Колокольников стал артистом мира

Новости о Юрии Колокольникове
На Okko вышел документальный сериал «В Хогвартс я не попал»
На Okko вышел документальный сериал «В Хогвартс я не попал»
Опубликована первая часть кинопрограммы фестиваля Сomic Con Игромир
Опубликована первая часть кинопрограммы фестиваля Сomic Con Игромир
Юрий Колокольников выслеживает Максима Матвеева в трейлере сериала «Полдень»
Юрий Колокольников выслеживает Максима Матвеева в трейлере сериала «Полдень»

Фотографии Юрия Колокольникова

Юрий Колокольников Юрий Колокольников Юрий Колокольников Юрий Колокольников Юрий Колокольников Юрий Колокольников
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