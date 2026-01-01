На Okko вышел документальный сериал «В Хогвартс я не попал»
Опубликована первая часть кинопрограммы фестиваля Сomic Con Игромир
Юрий Колокольников выслеживает Максима Матвеева в трейлере сериала «Полдень»
Родился 15 декабря 1980 года. Москва, СССР (Россия).
Юрий Колокольников родился в Москве, взрослел в Канаде, учился в двух странах и снимался по обе стороны океана. Его голос звучал со сцены «Современника» и разносился эхом по ледяным равнинам «Игры престолов». Киноафиша собрала интересные факты из творческой и личной жизни актера.
Жизнь на два континента: как Юрий Колокольников стал артистом мира