Содержание:

Гоша Куценко — Фильмы

Сериалы с Гошей Куценко

“Скорая помощь” с Гошей Куценко

Гоша Куценко — Музыка

Гоша Куценко — Личная жизнь

Российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, певец и продюсер Юрий Георгиевич Куценко родился 20 мая 1967 года в городе Запорожье, Украинская ССР. Отец — Георгий Павлович Куценко — руководил Министерством радиопромышленности Украины. Мать Светлана Васильевна — врач-рентгенолог.

После рождения Юры семья переехала во Львов. Юрий учился во Львовском политехническом институте. Окончить учебу ему не удалось: парня призвали на службу в армию. После службы переехал в Москву, в 1990 году поступил в школу-студию МХАТ. Из-за проблем с дикцией актер взял себе псевдоним — Гоша.

Гоша Куценко — Фильмы

В 1990-годы Гоша Куценко часто снимался в фильмах криминальной тематики. Актера можно было увидеть в картинах: “Сны” Карена Шахназарова, “Дети чугунных богов” Тамаша Тота, “Серп и молот” Сергея Ливнева, “Мама, не горюй” Максима Пежемского.

Признание Гоше Куценко принесла роль майора Коренева в боевике Егора Кончаловского “Антикиллер” (2002). Актер закрепил свой успех в продолжении картины: четырехсерийном фильме “Антикиллер 2: Антитеррор” (2003) и “Антикиллер: Д. К.” (2009).

Еще одной успешной работой Куценко стала роль турецкого полковника Измаила-Бея в ленте Джаника Файзиева “Турецкий гамбит” (2005).

Куценко хорошо известен по фильмам серии “Любовь-морковь”: в фантастических комедиях его персонаж Андрей меняется телами с женой Мариной (Кристина Орбакайте). Кроме того, актер снялся в трех частях франшизы “Ёлки”, комедиях “Тот еще Карлосон”, “Джентльмены, удачи”, “Каникулы президента”.

Куценко работает и с независимыми режиссерами. Удачно сложилось сотрудничество артиста с постановщиком Виктором Шамировым. Куценко снялся в фильмах режиссера “Упражнения в прекрасном”, “Со мною вот что происходит”, “Игра в правду”.

С 2012 года Куценко начинает самостоятельно снимать фильмы. Первой его работой стала картина “Сын”. За ней последовали драмы “Если любишь” (2015) и “Врач” (2016).

Сериалы с Гошей Куценко

Актер исполнил десятки запоминающихся ролей в телесериалах. Среди них стоит вспомнить Якова Блюмкина (“Есенин”), Иннокентия Лукова (“Охота на изюбря), Гибсона (“Гибель империи”), Саню Ханина (“Лондонград”), Георгия Круглова (“Домашний арест”), Владимира (“Ольга”).

“Скорая помощь” с Гошей Куценко

В многосерийной медицинской драме телеканала НТВ “Скорая помощь” (2018) Куценко сыграл водителя скорой помощи Константина Кулыгина. Его персонаж — бывший врач, которого лишили лицензии. Он помогает докторам в особо тяжелых случаях и мечтает вернуться в медицину.

Гоша Куценко — Музыка

В юности Куценко был солистом группы “Баранина-97”. В 2004 году Гоша основал тандем “Гоша Куценко&Anatomy of soul”, который просуществовал четыре года. Выпустил два музыкальных альбома: “Май ворлд” (2010), “Музыка” (2014). Также Куценко снимался в клипах группы “TOKiO”, “Король и Шут”, “Каста”.

Гоша Куценко — Личная жизнь

Первой женой Гоши Куценко стала актриса Мария Порошина. У супругов родилась дочь Полина, ныне — актриса. Бывшие супруги остались друзьями и нередко встречаются на съемочной площадке. Второй брак актер заключил с фотомоделью Ириной Скриниченко, которая родила Куценко двух дочерей — Евгению и Светлану.