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Гоша Куценко

Гоша Куценко
Гоша Куценко
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Дата рождения
20 мая 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Запорожье, СССР (Украина)
Рост
184 см
Личные связи
Мария Порошина
Мария Порошина
состояли в браке
Биография Гоши Куценко

Содержание:

Гоша Куценко — Фильмы
Сериалы с Гошей Куценко
“Скорая помощь” с Гошей Куценко
Гоша Куценко — Музыка
Гоша Куценко — Личная жизнь

Российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, певец и продюсер Юрий Георгиевич Куценко родился 20 мая 1967 года в городе Запорожье, Украинская ССР. Отец — Георгий Павлович Куценко — руководил Министерством радиопромышленности Украины. Мать Светлана Васильевна — врач-рентгенолог.

После рождения Юры семья переехала во Львов. Юрий учился во Львовском политехническом институте. Окончить учебу ему не удалось: парня призвали на службу в армию. После службы переехал в Москву, в 1990 году поступил в школу-студию МХАТ. Из-за проблем с дикцией актер взял себе псевдоним — Гоша.

Гоша Куценко — Фильмы

В 1990-годы Гоша Куценко часто снимался в фильмах криминальной тематики. Актера можно было увидеть в картинах: “Сны” Карена Шахназарова, “Дети чугунных богов” Тамаша Тота, “Серп и молот” Сергея Ливнева, “Мама, не горюй” Максима Пежемского.

Признание Гоше Куценко принесла роль майора Коренева в боевике Егора Кончаловского “Антикиллер” (2002). Актер закрепил свой успех в продолжении картины: четырехсерийном фильме “Антикиллер 2: Антитеррор” (2003) и “Антикиллер: Д. К.” (2009).

Еще одной успешной работой Куценко стала роль турецкого полковника Измаила-Бея в ленте Джаника Файзиева “Турецкий гамбит” (2005).

Куценко хорошо известен по фильмам серии “Любовь-морковь”: в фантастических комедиях его персонаж Андрей меняется телами с женой Мариной (Кристина Орбакайте). Кроме того, актер снялся в трех частях франшизы “Ёлки”, комедиях “Тот еще Карлосон”, “Джентльмены, удачи”, “Каникулы президента”.

Куценко работает и с независимыми режиссерами. Удачно сложилось сотрудничество артиста с постановщиком Виктором Шамировым. Куценко снялся в фильмах режиссера “Упражнения в прекрасном”, “Со мною вот что происходит”, “Игра в правду”.

С 2012 года Куценко начинает самостоятельно снимать фильмы. Первой его работой стала картина “Сын”. За ней последовали драмы “Если любишь” (2015) и “Врач” (2016).

Сериалы с Гошей Куценко

Актер исполнил десятки запоминающихся ролей в телесериалах. Среди них стоит вспомнить Якова Блюмкина (“Есенин”), Иннокентия Лукова (“Охота на изюбря), Гибсона (“Гибель империи”), Саню Ханина (“Лондонград”), Георгия Круглова (“Домашний арест”), Владимира (“Ольга”).

“Скорая помощь” с Гошей Куценко

В многосерийной медицинской драме телеканала НТВ “Скорая помощь” (2018) Куценко сыграл водителя скорой помощи Константина Кулыгина. Его персонаж — бывший врач, которого лишили лицензии. Он помогает докторам в особо тяжелых случаях и мечтает вернуться в медицину.

Гоша Куценко — Музыка

В юности Куценко был солистом группы “Баранина-97”. В 2004 году Гоша основал тандем “Гоша Куценко&Anatomy of soul”, который просуществовал четыре года. Выпустил два музыкальных альбома: “Май ворлд” (2010), “Музыка” (2014). Также Куценко снимался в клипах группы “TOKiO”, “Король и Шут”, “Каста”.

Гоша Куценко — Личная жизнь

Первой женой Гоши Куценко стала актриса Мария Порошина. У супругов родилась дочь Полина, ныне — актриса. Бывшие супруги остались друзьями и нередко встречаются на съемочной площадке. Второй брак актер заключил с фотомоделью Ириной Скриниченко, которая родила Куценко двух дочерей — Евгению и Светлану.

Интересные факты о Гоше Куценко

- Гошу Куценко назвали в честь космонавта Юрия Гагарина.

- Куценко внешне очень похож на актера Михаила Казакова. Артисты даже сыграли отца и сына в одном из фильмов.

- Гоша является фанатом группы Muse.

Фильмография Гоши Куценко
Сирийская соната
Сирийская соната
военный, мелодрама, триллер 2022, Россия
0.0
Молоко
Молоко
комедия, драма 2021, Россия
0.0
Играй со мной
Играй со мной
комедия, мелодрама 2020, Россия
4.0
Парадоксы
Парадоксы
комедия 2020, Россия
4.0
Любовницы
Любовницы
комедия 2019, Россия
5.0
Балканский рубеж
Балканский рубеж
боевик, драма, военный 2019, Россия / Сербия
7.0
Последний бросок
Последний бросок
боевик, триллер, криминал 2019, США
5.0
Заповедник
Заповедник
драма, комедия 2018, Россия
4.0
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