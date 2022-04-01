Виктория Исакова родилась 12 октября 1976 года в городе Хасавюрте. Отец будущей актрисы был поэтом, работал администратором в футбольных клубах, мать занималась воспитанием детей. У Виктории есть брат и сестра. Семья переехала в Москву, когда Виктории было 12 лет.

Вопреки желанию родителей поступила в ГИТИС, но на следующий год стала учиться в Школе-студии МХАТ на курсе Олега Ефремова. После окончания обучения в 1999 году вошла в труппу МХТ им. А.П. Чехова, где работала до 2001 года. Затем стала актрисой театра им. А.С. Пушкина. Виктория сотрудничает с московским театром «Гоголь-центр».

Виктория начала сниматься в кино еще в 1998 году, но настоящая слава пришла к ней в 2013 году после выхода сериала «Оттепель». Сериал имел большой успех как у зрителей, так и у критиков. В этом же году актриса исполнила главную роль в фильме «Зеркала» о жизни Марины Цветаевой. Её работа была встречена восторженными откликами. Актрисе стало поступать много предложений, она работала с ведущими режиссёрами и актёрами страны.

Виктория познакомилась со своим будущем мужем в 2002 году. В браке у них родилась дочь.

Много великолепных работ у Виктории и в театрах. Актриса играет умных, ярких, сильных, независимых женщин. Не боится сложных ролей, которые могут бросить ей вызов.