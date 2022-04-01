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Виктория Исакова

Виктория Исакова
Виктория Исакова
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Дата рождения
12 октября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Хасавюрт, СССР (Россия)
Рост
174 см
Биография Виктории Исаковой

Виктория Исакова родилась 12 октября 1976 года в городе Хасавюрте. Отец будущей актрисы был поэтом, работал администратором в футбольных клубах, мать занималась воспитанием детей. У Виктории есть брат и сестра. Семья переехала в Москву, когда Виктории было 12 лет. 

Вопреки желанию родителей поступила в ГИТИС, но на следующий год стала учиться в Школе-студии МХАТ на курсе Олега Ефремова. После окончания обучения в 1999 году вошла в труппу МХТ им. А.П. Чехова, где работала до 2001 года. Затем стала актрисой театра им. А.С. Пушкина. Виктория сотрудничает с московским театром «Гоголь-центр».

Виктория начала сниматься в кино еще в 1998 году, но настоящая слава пришла к ней в 2013 году после выхода сериала «Оттепель». Сериал имел большой успех как у зрителей, так и у критиков. В этом же году актриса исполнила главную роль в фильме «Зеркала» о жизни Марины Цветаевой. Её работа была встречена восторженными откликами. Актрисе стало поступать много предложений, она работала с ведущими режиссёрами и актёрами страны. 

Виктория познакомилась со своим будущем мужем в 2002 году. В браке у них родилась дочь.

Много великолепных работ у Виктории и в театрах. Актриса играет умных, ярких, сильных, независимых женщин. Не боится сложных ролей, которые могут бросить ей вызов. 

Интересные факты о Виктории Исаковой
  • За роль в спектакле «Вий» актриса удостоена премии «Чайка»;
  • Премию «Золотой орёл» актриса получила в 2015 году за роль в сериале «Оттепель»;
  • Виктория была ведущей в телевизионном проекте «Настоящие» на канале «Пятница». В нем демонстрировали самые яркие дебютные фильмы молодых режиссеров;
  • В 2019 году Виктория получила звание Заслуженной артистки России;
  • Муж актрисы старше ее на 20 лет;
  • В детстве Виктория серьезно занималась художественной гимнастикой;
  • В 2006 году за роль в фильме «Точка» актриса получила приз на Чикагском международном кинофестивале;
  • Ради съемок в фильме «Один вдох» Исакова научилась в течение двух минут задерживать дыхание под водой.
Фильмография Виктории Исаковой
Тибра
триллер 2022, Россия
0.0
Человек из Подольска
Человек из Подольска
драма 2020, Россия
7.0
Очень женские истории
Очень женские истории
комедия, мелодрама 2020, Россия
0.0
Один вдох
Один вдох
спорт, драма 2020, Россия
7.0
Трое
Трое
драма, мелодрама 2020, Россия
6.0
Кто-нибудь видел мою девчонку?
Кто-нибудь видел мою девчонку?
драма, биография 2020, Россия
6.0
Вернувшийся
ужасы, драма, фантастика 2019, Россия
0.0
Эпидемия. Вонгозеро
Эпидемия. Вонгозеро
драма, фантастика 2019, Россия
7.0
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