Максим Матвеев — российский актёр театра и кино родом из Калининградской области, города Светлого. 28 июля 1982 года он появился в семье моряка и филолога. Когда Максим был совсем маленьким, его отец ушёл, и больше актёр с ним никогда не встречался. С воспитанием помогали дедушка и бабушка. Именно благодаря бабушке Максим открыл для себя кинематограф: она работала билетёром в кинотеатре и позволяла внуку смотреть фильмы сколько захочется.

После школы Максим выбирал между медицинским и юридическим образованием, но в итоге по совету пошёл пробоваться в театральный. Его приняли сразу на второй курс. Матвеев не ограничил своё образование Саратовской консерваторией и, выпустившись, поступил в московскую школу-студию МХАТ.

Максим начал играть в театре, ещё не окончив обучение, благодаря чему в 2007 году его кинокарьера началась сразу с главных ролей. Коллеги по цеху отмечают, что с Матвеевым комфортно работать, так как он приятный в общении, ответственный, аккуратный и скромный человек.

Максим давно занимается благотворительностью. Долгое время он был доктором-клоуном для детей на волонтёрских началах. В 2013 году актёр вошёл в состав правления фонда «Доктор Клоун» и стал его худруком.

В отличие от многих коллег Матвеев не делает разделения: театр — это серьёзно, а кино — развлечение за деньги. Напротив, он отмечает, что в кино происходит отдельная актёрская работа с той же глубиной погружения, поэтому всегда серьёзно готовится к ролям и тщательно их выбирает.