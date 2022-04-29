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Максим Матвеев

Максим Матвеев
Максим Матвеев
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Дата рождения
28 июля 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Светлый, Калининградская область, СССР (Россия)
Рост
187 см
Личные связи
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
в браке с 2010 года
Биография Максима Матвеева

Максим Матвеев — российский актёр театра и кино родом из Калининградской области, города Светлого. 28 июля 1982 года он появился в семье моряка и филолога. Когда Максим был совсем маленьким, его отец ушёл, и больше актёр с ним никогда не встречался. С воспитанием помогали дедушка и бабушка. Именно благодаря бабушке Максим открыл для себя кинематограф: она работала билетёром в кинотеатре и позволяла внуку смотреть фильмы сколько захочется.

После школы Максим выбирал между медицинским и юридическим образованием, но в итоге по совету пошёл пробоваться в театральный. Его приняли сразу на второй курс. Матвеев не ограничил своё образование Саратовской консерваторией и, выпустившись, поступил в московскую школу-студию МХАТ.

Максим начал играть в театре, ещё не окончив обучение, благодаря чему в 2007 году его кинокарьера началась сразу с главных ролей. Коллеги по цеху отмечают, что с Матвеевым комфортно работать, так как он приятный в общении, ответственный, аккуратный и скромный человек.

Максим давно занимается благотворительностью. Долгое время он был доктором-клоуном для детей на волонтёрских началах. В 2013 году актёр вошёл в состав правления фонда «Доктор Клоун» и стал его худруком.

В отличие от многих коллег Матвеев не делает разделения: театр — это серьёзно, а кино — развлечение за деньги. Напротив, он отмечает, что в кино происходит отдельная актёрская работа с той же глубиной погружения, поэтому всегда серьёзно готовится к ролям и тщательно их выбирает.

Интересные факты о Максиме Матвееве
  • Закончил школу с серебряной медалью;
  • Кандидат в мастера спорта по фехтованию, занимается верховой ездой;
  • Первый брак с актрисой Яной Сексте продлился всего год;
  • В браке с Елизаветой Боярской у Матвеева родились два сына: Андрей и Григорий;
  • Признаётся, что было эмоционально непросто играть со своей женой Елизаветой Боярской в фильме «Анна Каренина. История Вронского». В реальной жизни супруги живут тихо и бесконфликтно, а в проекте им девять месяцев пришлось изображать неврастеническую пару;
  • С 2018 года является Заслуженным артистом России;
  • Считает, что главное — это не быть известным, а состояться в профессии.
Фильмография Максима Матвеева
(Не)случайные истории
(Не)случайные истории
мелодрама, комедия, драма 2020, Россия
0.0
Легионер: Беги или умри
Легионер: Беги или умри
боевик, приключения, исторический 2020, Испания
3.0
Агент Эмерсон
Агент Эмерсон
боевик, приключения 2019, США
0.0
Союз спасения
Союз спасения
драма, исторический, приключения 2019, Россия
7.0
Ленин. Неизбежность
Ленин. Неизбежность
драма, исторический, биография 2019, Россия
6.0
Волки и Овцы: Ход свиньёй
Волки и Овцы: Ход свиньёй
анимация, детский 2018, Россия
7.0
Любовь по правилам и без
Любовь по правилам и без
комедия, мелодрама 2018, Россия
0.0
Анна Каренина. История Вронского
Анна Каренина. История Вронского
драма, исторический 2017, Россия
6.0
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Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
в браке с 2010 года
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