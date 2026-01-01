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Нигина Сайфуллаева
Nigina Sayfullaeva
Киноафиша
Персоны
Нигина Сайфуллаева
Нигина Сайфуллаева
Nigina Sayfullaeva
Дата рождения
16 апреля 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Нигины Сайфуллаевой
Родилась 16 апреля 1985 года. Душанбе, СССР (Таджикистан).
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Популярные фильмы
6.6
Про любовь. Только для взрослых
(2017)
6.3
Как меня зовут
(2014)
6.0
Шиповник
(2011)
Фильмография Нигины Сайфуллаевой
5.7
Верность
Vernost
драма
2019, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Про любовь. Только для взрослых
Pro lyubov. Tolko dlya vzroslykh
комедия, мелодрама
2017, Россия
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Рецензия
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6.3
Как меня зовут
Kak menya zovut
драма
2014, Россия
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6
Шиповник
Shipovnik
короткометражный, драма
2011, Россия
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Новости о Нигине Сайфуллаевой
Стартовал 43-й Московский международный кинофестиваль
Интервью Киноафиши: Нигина Сайфуллаева рассказала о своем новом фильме «Верность»
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