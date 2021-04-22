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Нигина Сайфуллаева
Нигина Сайфуллаева
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Нигина Сайфуллаева
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Дата рождения
16 апреля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Нигины Сайфуллаевой
Родилась 16 апреля 1985 года. Душанбе, СССР (Таджикистан).
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Фильмография Нигины Сайфуллаевой
Верность
драма
2019, Россия
5.0
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама
2017, Россия
7.0
Как меня зовут
драма
2014, Россия
6.0
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22 апреля 2021 17:12
Интервью Киноафиши: Нигина Сайфуллаева рассказала о своем новом фильме «Верность»
Картина, показанная на фестивале «Кинотавр» и получившая много хвалебных отзывов, стартует в широком прокате с 31 октября.
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30 августа 2019 11:43
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