Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фея Фея
Киноафиша Фильмы Фея

Фея, 2020

2020 / Россия
6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Анна Меликян сняла заключительный фильм для своей авторской трилогии «Фея» с Константином Хабенским в главной роли. В отличие от предыдущих работ Меликян, «Русалки» и «Звезды», картина получилась драматичной, с элементами триллера и фантастики.

Сюжет фильма «Фея» повествует об успешном разработчике игры с виртуальной реальностью в стиле средневековья «Коловрат». Герой уверен, что он может с легкостью контролировать сразу два мира — игровой и реальный. Бизнесмен живет привычной жизнью, пока не решает посетить храм.

В храме он случайно натыкается на одну из древних икон — фреску Андрея Рублева. Герой видит себя на фреске и понимает, насколько он заблуждался. Чтобы выяснить свое происхождение и понять, сколько реальностей на самом деле существует, он обращается за помощью к психологу-гипнологу.

На приеме у психолога герой погружается в управляемый гипноз в надежде вспомнить все свои прошлые жизни и даже изменить будущее. Здесь он сталкивается с невероятными открытиями, которое меняют его самого и реальность вокруг.       

Фильм является продолжением авторской трилогии. Ему предшествовали «Русалка» 2007 года и «Звезда» 2014 года. Первый фильм был посвящен девочке с необычными способностями и неформальным отношением к жизни. Второй рассказал историю сразу двух женщин, идущих к одной мечте — стать звездами. В фильме «Фея» 2020 года тоже будет фигурировать женщина как один из центральных персонажей. 

Американский журнал Variety включил Анну Меликян в десятку самых перспективных режиссеров мира.   

Фильм «Фея» станет первым фильмом от «Кинопрайма», который  видеосервис «Яндекс» покажет в конце апреля. Он выйдет одновременно в кинотеатрах и интернете.  

Анна Меликян получила награду за «Лучшую режиссуру» на фестивале независимого кино «Сандэнс» за фильм «Русалка», а также награду на «Кинотавре» за фильм «Звезда». 

Фильм «Фея» был снят при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм» Романа Абрамовича. Фонд выделил на создание ленты 124 млн. долларов. В фильме главному герою предстоит перемещаться во времени и даже оказаться внутри собственной видео игры, поэтому большая часть бюджета ушла на декорации.

Премьера фильма должна была состояться 10 октября 2019 года, об этом заявила Анна Меликян на 108-м Российском кинорынке. Позднее было принято решение перенести премьеру на 30 апреля 2020 года.

Самая популярная работа Анны Меликян — альманах «Про любовь», который состоял из пяти частей. Картина вышла на экраны в 2015 году. На «Кинотавре» лента взяла два главных приза — гран-при за «Лучшую картину» и приз жюри. Продолжение ленты «Про любовь. Только для взрослых» вышло в прокат в 2017 году, в нем снялись Федор Бондарчук и Ингеборга Дапкунайте. Актеры также присоединились к касту «Феи». 

Последними работами Меликян перед «Феей» были короткометражки «Нежность» и «Я иду к тебе».

Создатель лучших игр в виртуальной реальности убежден, что в настоящей реальности контролирует все и вся, но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее всего, что он о нем знает и понимает. И что эта реальность – не единственная.

6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 2 часа 32 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 30 апреля 2020
Премьера в мире 30 апреля 2020
Возраст 18+
Режиссер
Анна Меликян
Анна Меликян
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Никита Еленев
Никита Еленев
Екатерина Агеева
Екатерина Агеева
Тинатин Далакишвили
Тинатин Далакишвили
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фея 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фильм «Фея» с Хабенским может стать первой премьерой в российских кинотеатрах Все деньги от сборов кинотеатры смогут оставить себе.
Написать
20 июля 2020 09:52
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Приложение киноафиши