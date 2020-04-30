Анна Меликян сняла заключительный фильм для своей авторской трилогии «Фея» с Константином Хабенским в главной роли. В отличие от предыдущих работ Меликян, «Русалки» и «Звезды», картина получилась драматичной, с элементами триллера и фантастики.
Сюжет фильма «Фея» повествует об успешном разработчике игры с виртуальной реальностью в стиле средневековья «Коловрат». Герой уверен, что он может с легкостью контролировать сразу два мира — игровой и реальный. Бизнесмен живет привычной жизнью, пока не решает посетить храм.
В храме он случайно натыкается на одну из древних икон — фреску Андрея Рублева. Герой видит себя на фреске и понимает, насколько он заблуждался. Чтобы выяснить свое происхождение и понять, сколько реальностей на самом деле существует, он обращается за помощью к психологу-гипнологу.
На приеме у психолога герой погружается в управляемый гипноз в надежде вспомнить все свои прошлые жизни и даже изменить будущее. Здесь он сталкивается с невероятными открытиями, которое меняют его самого и реальность вокруг.
Фильм является продолжением авторской трилогии. Ему предшествовали «Русалка» 2007 года и «Звезда» 2014 года. Первый фильм был посвящен девочке с необычными способностями и неформальным отношением к жизни. Второй рассказал историю сразу двух женщин, идущих к одной мечте — стать звездами. В фильме «Фея» 2020 года тоже будет фигурировать женщина как один из центральных персонажей.
Американский журнал Variety включил Анну Меликян в десятку самых перспективных режиссеров мира.
Фильм «Фея» станет первым фильмом от «Кинопрайма», который видеосервис «Яндекс» покажет в конце апреля. Он выйдет одновременно в кинотеатрах и интернете.
Анна Меликян получила награду за «Лучшую режиссуру» на фестивале независимого кино «Сандэнс» за фильм «Русалка», а также награду на «Кинотавре» за фильм «Звезда».
Фильм «Фея» был снят при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм» Романа Абрамовича. Фонд выделил на создание ленты 124 млн. долларов. В фильме главному герою предстоит перемещаться во времени и даже оказаться внутри собственной видео игры, поэтому большая часть бюджета ушла на декорации.
Премьера фильма должна была состояться 10 октября 2019 года, об этом заявила Анна Меликян на 108-м Российском кинорынке. Позднее было принято решение перенести премьеру на 30 апреля 2020 года.
Самая популярная работа Анны Меликян — альманах «Про любовь», который состоял из пяти частей. Картина вышла на экраны в 2015 году. На «Кинотавре» лента взяла два главных приза — гран-при за «Лучшую картину» и приз жюри. Продолжение ленты «Про любовь. Только для взрослых» вышло в прокат в 2017 году, в нем снялись Федор Бондарчук и Ингеборга Дапкунайте. Актеры также присоединились к касту «Феи».
Последними работами Меликян перед «Феей» были короткометражки «Нежность» и «Я иду к тебе».
Создатель лучших игр в виртуальной реальности убежден, что в настоящей реальности контролирует все и вся, но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее всего, что он о нем знает и понимает. И что эта реальность – не единственная.