Анна Меликян сняла заключительный фильм для своей авторской трилогии «Фея» с Константином Хабенским в главной роли. В отличие от предыдущих работ Меликян, «Русалки» и «Звезды», картина получилась драматичной, с элементами триллера и фантастики.

Сюжет фильма «Фея» повествует об успешном разработчике игры с виртуальной реальностью в стиле средневековья «Коловрат». Герой уверен, что он может с легкостью контролировать сразу два мира — игровой и реальный. Бизнесмен живет привычной жизнью, пока не решает посетить храм.

В храме он случайно натыкается на одну из древних икон — фреску Андрея Рублева. Герой видит себя на фреске и понимает, насколько он заблуждался. Чтобы выяснить свое происхождение и понять, сколько реальностей на самом деле существует, он обращается за помощью к психологу-гипнологу.

На приеме у психолога герой погружается в управляемый гипноз в надежде вспомнить все свои прошлые жизни и даже изменить будущее. Здесь он сталкивается с невероятными открытиями, которое меняют его самого и реальность вокруг.