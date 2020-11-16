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Марина Калецкая
Марина Калецкая
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Марина Калецкая
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Дата рождения
30 июня 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рак
Биография Марины Калецкой
Родилась 30 июня 1992 года. Губаха, Россия.
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Фильмография Марины Калецкой
Селфи
драма, триллер
2018, Россия
6.0
Последний богатырь
семейный, комедия
2017, Россия
7.0
Трагедия в бухте Роджерс
детектив, исторический, драма
2015, Россия
6.0
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16 ноября 2020 15:45
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