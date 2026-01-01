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Марина Калецкая
Marina Kaletskaya
Киноафиша
Персоны
Марина Калецкая
Марина Калецкая
Marina Kaletskaya
Дата рождения
30 июня 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Марины Калецкой
Родилась 30 июня 1992 года. Губаха, Россия.
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Популярные фильмы
7.3
Стажёр по-русски
(2025)
7.1
Последний богатырь
(2017)
7.0
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(2020)
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7.3
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комедия, семейный
2025, Россия
5.8
Одержимость
детектив, мини-сериал
2024, Россия
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Чужая семья
мелодрама
2022, Россия
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Герой по вызову
детектив
2020, Россия
Остров Юрьева
Ostrov Yureva
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2019, Россия
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Непосредственно Каха
Neposredstvenno Kakha
комедия
2019, Россия
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Рецензия
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