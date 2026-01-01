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Марина Калецкая
Марина Калецкая Marina Kaletskaya
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Марина Калецкая

Marina Kaletskaya

Дата рождения
30 июня 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Биография Марины Калецкой

Родилась 30 июня 1992 года. Губаха, Россия.

Популярные фильмы

Стажёр по-русски 7.3
Стажёр по-русски (2025)
Последний богатырь 7.1
Последний богатырь (2017)
Герой по вызову 7.0
Герой по вызову (2020)

Фильмография Марины Калецкой

Черная графиня
Черная графиня
детектив, триллер 2026, Россия
Друг
Друг
мелодрама 2026, Россия
Стажёр по-русски 7.3
Стажёр по-русски
комедия, семейный 2025, Россия
Одержимость 5.8
Одержимость
детектив, мини-сериал 2024, Россия
Чужая семья
Чужая семья
мелодрама 2022, Россия
Герой по вызову 7
Герой по вызову
детектив 2020, Россия
Остров Юрьева Ostrov Yureva
драма 2019, Россия
Непосредственно Каха 4.3
Непосредственно Каха Neposredstvenno Kakha
комедия 2019, Россия
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