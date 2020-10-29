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Евгений Дятлов

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов
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Дата рождения
2 марта 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Хабаровск, СССР (Россия)
Рост
183 см
Биография Евгения Дятлова

Евгений Дятлов родился 2 марта 1963 года в Хабаровске. Его отец был военным, а мать – учителем. После смерти отца семья переехала на Украину. В детстве Женя играл на скрипке и увлекался боксом.

Осознав, что хочет заниматься творчеством профессионально, Дятлов отправился в Ленинград и поступил в институт театра, музыки и кинематографии имени Н. К. Черкасова. Будучи студентом, играл в нескольких рок-группах, принимал участие в записи диска «АукцЫон».

Получив актёрское образование, Дятлов поступил в театр «Буфф», откуда ушёл из-за недостатка драматических ролей. После была работа в Молодежном театре на Фонтанке и Театре Сатиры на Васильевском острове.

В кино Евгений появился только в 1996 году – в сериале «Поживем – увидим», где сыграл своего питерского тёзку. В 1999 году 36-летний актер исполнил роль скрипача в сериале «Агент национальной безопасности». Следом был ряд остросюжетных сериалов, благодаря которым Дятлов обрёл популярность у телезрителей.

В 2005 году 42-летний актер сыграл поэта Владимира Маяковского в новелле «Есенин», где в главной роли выступил Сергей Безруков.

В 2008 году принял участие в шоу «Две звезды», где пел в дуэте с рок-певицей Дианой Арбениной. Звездная пара дошла до финала конкурса и заняла почетное второе место.

Актер был трижды женат, с последней женой Дарьей живет с 2007 года. Пара воспитывает дочь Василису. Также у Дятлова есть два сына от первых браков.

Интересные факты о Евгении Дятлове
  • В юности Дятлов трудился на заводе, а во время работы часто напевал себе под нос. Однажды вокализы будущего актера услышал старший смены, который с удивлением воскликнул: «Что ты тут делаешь? Тебе надо отправляться в столицу и там выступать!»;
  • В питерском театре «Буфф» начинающий актёр Евгений Дятлов попал в по-настоящему «звёздную» команду. Его коллегами по цеху были Елена Воробей, Юрий Гальцев, Геннадий Ветров, Михаил Трясоруков;
  • Евгений не называет себя последователем здорового образа жизни, но в юности частенько окунался в прорубь зимой, гулял на босу ногу в мороз и всячески закалялся. Родные нередко считали его поведение, мягко говоря, странноватым.
Фильмография Евгения Дятлова
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный 2021, Россия
8.0
Подольские курсанты
Подольские курсанты
военный, исторический, драма 2020, Россия
7.0
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
биография, спорт, драма 2019, Россия
7.0
Тобол
Тобол
драма, исторический 2018, Россия
7.0
Последний богатырь
Последний богатырь
семейный, комедия 2017, Россия
7.0
Контрибуция
Контрибуция
исторический, детектив 2016, Россия
7.0
Батальонъ
Батальонъ
военный, мелодрама, исторический, драма 2014, Россия
6.0
Написано Сергеем Довлатовым
Написано Сергеем Довлатовым
документальный, биография, анимация 2012, Россия
6.0
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