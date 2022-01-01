Топ-5 российских фильмов для семейного просмотра

Кинолента с интересным сюжетом – замечательный повод собраться всей семьей перед экраном, а после посвятить вечер обсуждению. Фильм для совместного просмотра должен быть понятен даже самым маленьким членам семьи.

«Бегство рогатых викингов», 2018.

Совсем скоро Джонни Воробьеву будет целых девять лет. И тогда он сможет больше не проводить летние каникулы в ненавистном лагере, где за ним присматривает старшая сестра с абсолютно невыносимым характером. Мальчик предвкушает, как будет по три месяца веселиться со своими приятелями, но сначала он должен выполнить свое обещание. Джонни благородно вызвался повлиять на вредину Тольку и прекратить набеги его рогатой банды викингов на местных ребят. Воробьеву предстоит сложная задача, но обещания нужно сдерживать, а слабым – помогать.

«Последний богатырь», 2017.

Иван – обыкновенный молодой человек из Москвы, который однажды переносится из современного мегаполиса в Белогорье: стране из параллельной вселенной. В фантастическом мире его ждет встреча с известными персонажами сказок. Магия здесь – обычная часть повседневной бытовой суеты, а конфликты решаются богатырским сражением на мечах. Ваня находится в эпицентре противостояния добра и зла, и все непоколебимо уверены, что он в этой борьбе сыграет ключевую роль. Сможет ли парень оправдать всеобщие ожидания и помочь жителям Белогорья в битве с темными силами?

«Яна + Янко», 2017.

Яна – успешная леди, состоявшаяся карьеристка, возглавляющая редакцию модного издания. Она самодостаточна, обеспечена и является убежденным сторонником чайлд-фри. Став известной, женщина шагает вперед к своим целям, не собираясь изменять своим принципам. Но над ее репутацией нависают тучи, и чтобы сохранить лидирующую позицию, Яна соглашается на отчаянный шаг: усыновить мальчика. Она привозит домой цыганенка Янко из детдома, еще не представляя, на что подписалась. Скоро женщине начинает казаться, что гениальный рекламный ход в виде усыновления бесповоротно испортил ее жизнь. Неугомонный сорванец постоянно попадает в неприятности и хулиганит, но отдать его обратно – значит, опозориться на все окружение. Как Яна выйдет из ситуации? Получится ли у нее решить проблемы своего внезапного материнства и справиться с сюрпризами, которые ежедневно преподносит ей жизнь с гиперактивным ребенком?

«Приключения маленьких итальянцев», 2014.

В маленьком итальянском городке живут друзья, увлеченные хоккеем и фигурным катанием под руководством бывшего спортсмена из России. Однажды из-за их проступка происходит ужасная потеря: шайба, принадлежащая тренеру, бесследно исчезает. Пока никто не хватился ценной вещицы, ребятам нужно срочно вернуть ее на место. Для этого три малыша из альпийского городка, двое русских детей и один мальчик-индус отправляются в Москву. Соревнование за право забрать драгоценную шайбу и так дается невероятно сложно, а вдобавок ко всему одна из девочек сбегает в российской столице. Теперь перед неразлучными друзьями стоит целый ряд приключений в незнакомой стране.

«Опасные каникулы», 2016.

Сергей – мальчик из города, который проводит летние каникулы, не отрываясь от компьютера. Его родители решают вмешаться, и семья едет в Крым, к потрясающим природным красотам, морскому воздуху и горным пейзажам. Но подростка полуостров встречает не слишком дружелюбно: местные парни отпинали столичного гостя, и только девочка Кира нормально отнеслась к Сереже. Ввязавшись в спор со сверстниками, Сергей и его новая подруга собираются найти клад в пещере на берегу, но вместо этого ввязываются в настоящее детективное расследование.